Visoka inteligenca je lahko prednost, ni pa zagotovilo za uspeh. Veliko pomembnejše se pogosto izkažejo vztrajnost, delovne navade, sposobnost sodelovanja z ljudmi in čustvena inteligenca.

Tudi geniji niso vedno postali zvezde svojih področij

Eden najbolj znanih dokazov prihaja iz raziskave ameriškega psihologa Lewisa Termana, ki je več desetletij spremljal približno 1500 otrok z izjemno visokim IQ. Pričakovali bi, da bodo vsi postali vrhunski znanstveniki, podjetniki ali voditelji, vendar se to ni zgodilo. Mnogi so sicer zgradili uspešne kariere, vendar večina ni dosegla izjemnih dosežkov, po katerih bi se zapisali v zgodovino. Terman je na koncu ugotovil, da med inteligenco in dejanskimi dosežki ni tako močne povezave, kot se je dolgo verjelo. To potrjuje tudi Wisconsin Longitudinal Study, ena najdaljših raziskav o življenjskih poteh ljudi. Raziskovalci so ugotovili, da inteligenca vpliva predvsem na možnosti za izobraževanje, vendar ima na višino prihodkov in poklicni uspeh precej manjši neposreden učinek, kot bi pričakovali.

icon-expand Visoka inteligenca je lahko prednost, ni pa zagotovilo za uspeh. FOTO: Shutterstock

Lastnost, ki pogosto odloča o uspehu

Ameriška psihologinja Angela Duckworth je postala znana po konceptu 'grit', ki ga lahko prevedemo kot vztrajnost oziroma nepopustljivost pri doseganju dolgoročnih ciljev. Po njenem mnenju uspeha ne določa predvsem talent, ampak kombinacija strasti, discipline in pripravljenosti vztrajati tudi takrat, ko postane težko. Duckworthova je v svojih raziskavah ugotovila, da je bila prav vztrajnost najboljši napovednik uspešnega zaključka zahtevnega vojaškega usposabljanja na ameriški vojaški akademiji West Point. Pomembnejša je bila celo od inteligence, fizične pripravljenosti ali vodstvenega potenciala. Vztrajnost ša ni prirojena lastnost, ampak veščina, ki jo lahko razvijamo skozi vse življenje.

Zakaj nekateri zelo pametni ljudje obstanejo na mestu?

Zelo inteligentni posamezniki pa imajo lahko tudi težave, ki jih drugi pogosto spregledajo. Nekateri se navadijo, da jim je v šoli vse šlo zlahka, zato kasneje težje sprejemajo neuspehe. Ko se prvič srečajo z resnimi ovirami, niso vajeni dolgotrajnega napora. Drugi zapadejo v pretirano analiziranje, zaradi česar odlašajo z odločitvami in ukrepanjem. V poslovnem svetu pa pogosto ni dovolj, da si najpametnejši v prostoru. Pomembno je tudi, da znaš prepričati sodelavce, graditi odnose, poslušati druge in delati v ekipi. Prav tu številni ljudje z nadpovprečnim IQ niso nujno v prednosti.

icon-expand Nekateri se navadijo, da jim je v šoli vse šlo zlahka, zato kasneje težje sprejemajo neuspehe. FOTO: iStock

Čustvena inteligenca postaja ključna

Psiholog in avtor Daniel Goleman je pred leti populariziral koncept čustvene inteligence (EQ), ki vključuje samokontrolo, empatijo, samozavedanje in sposobnost uspešnega sodelovanja z drugimi ljudmi. Danes številni delodajalci prav te lastnosti vse pogosteje iščejo pri vodjih in zaposlenih. V času, ko umetna inteligenca in avtomatizacija prevzemata vedno več rutinskih nalog, postajajo medosebne spretnosti še pomembnejše. Vodja, ki zna poslušati sodelavce, reševati konflikte in ustvarjati dobro delovno okolje, ima pogosto več možnosti za napredovanje kot nekdo z izjemnimi analitičnimi sposobnostmi, a slabim odnosom do ljudi.

Kaj lahko naredite že danes?

Dobra novica je, da za razliko od IQ številne druge pomembne lastnosti lahko izboljšujemo. Postavite si dolgoročne cilje Namesto iskanja hitrih rezultatov se osredotočite na napredek skozi mesece in leta. Manjši, a redni koraki pogosto prinesejo več kot kratkotrajni izbruhi motivacije. Vadite disciplino Uspešni ljudje se ne zanašajo zgolj na navdih. Ustvarijo rutine, ki jim pomagajo ostati na pravi poti tudi takrat, ko motivacija pade.

Razvijajte odnose Močna mreža poznanstev in kakovostni odnosi lahko pomembno vplivajo na karierni razvoj. Ljudje radi sodelujejo s posamezniki, ki jim zaupajo. Naučite se sprejemati kritiko Povratna informacija ni napad, ampak priložnost za izboljšanje. Prav sposobnost učenja iz napak je ena od značilnosti najuspešnejših posameznikov. Krepite čustveno inteligenco Bodite pozorni na svoje odzive, poslušajte sogovornike in poskušajte razumeti tudi njihov pogled. Te veščine pogosto odločajo o tem, kdo bo napredoval na vodstvene položaje.

Uspeh je veliko več kot številka

Visok IQ lahko odpira vrata, vendar ne zagotavlja, da boste skozi njih tudi stopili. Raziskave kažejo, da so za dolgoročni uspeh pogosto pomembnejši vztrajnost, disciplina, čustvena inteligenca in pripravljenost na nenehno učenje. Inteligenca vam lahko pomaga hitreje razumeti probleme, značaj in navade pa določajo, ali boste svoje sposobnosti dejansko pretvorili v rezultate.