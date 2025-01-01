Cekin.si
Varčevanje brez davkov in z visokimi donosi? Možnost, o kateri velja razmisliti
Varčevanje brez davkov in z visokimi donosi? Možnost, o kateri velja razmisliti

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
S temi nasveti boste lahko privarčevali več
V svetu, v katerem so finančna tveganja in nepričakovani izdatki stalnica, je načrtovano varčevanje ključ do mirnejšega in varnejšega življenja. Pravilno varčevanje omogoča ne samo dosego kratkoročnih ciljev, ampak tudi dolgoročno finančno varnost. V tem članku boste izvedeli, kako pravilno načrtovati in izvajati varčevalne strategije, da boste lahko samozavestno in učinkovito upravljali s svojimi financami. Ne glede na vaše trenutne finančne okoliščine boste z našo pomočjo bolje pripravljeni na prihodnost in se izognili pastem slabih varčevalnih praks.

Naučite se strategij in skrivnosti, da boste korak pred konkurenco
Vsak podjetnik se dobro zaveda, da je uspešen (v današnjem času predvsem digitalni) marketing izjemnega pomena pri doseganju poslovnih ciljev. A dejstvo je, da se trendi v digitalnem marketingu ves čas spreminjajo in prilagajajo potrebam potrošnikov, ki pa postajamo vse bolj zahtevni. Zato je treba ves čas spremljati novosti in po potrebi prilagajati strategijo, navezovati poslovne stike in se učiti od najboljših.

Digitalne poslovne rešitve za rast podjetja
Uveljavitev digitalnih rešitev podjetij Dominatus, Dominatus Digital in A1, omogoča poslovnim procesom večjo učinkovitost, ki vodi do poslovne rasti.

Zato bi morali psa peljati s seboj v službo
Dokazano je, da imajo hišni ljubljenčki, pa naj gre za pse, mačke, zajce ali druge male živali, dolg seznam pozitivnih vplivov na fizično, kognitivno in duševno zdravje ljudi. Tega se zaveda tudi vedno več delodajalcev, zato nekateri svojim zaposlenim omogočajo, da svoje živalske prijatelje, večinoma gre za pse, pripeljejo na delovno mesto. Družba živali namreč pozitivno vpliva na produktivnost, izboljšuje počutje lastnikov v delovnem okolju in krepi pripadnost podjetju.

Kaj prinaša 2023 na področju davkov?
Ob koncu iztekajočega in na začetku novega leta se običajno ozremo nazaj in potegnemo črto, tudi pri lastnih financah. Predvsem podjetnike pa čaka veliko opravkov: zbiranje računov, priprava in oddaja letne bilance, urejanje davkov ... A na tem področju leto 2023 prinaša kar nekaj sprememb in novosti. V veljavo namreč stopi nov zakon o dohodnini, ki med drugim odpravlja nekatere razbremenitve, ki jih je sprejela prejšnja vlada.

Lahkotno bivanje v sožitju s tehnologijo
Tehnologija je vse okoli nas. Poleg funkcionalnosti in cene je med najpomembnejšimi atributi tudi estetki vidik. Izbirajte med izdelki, ki vam lahko ponudijo prav vse.

Petek 13. – tega danes nikar ne počnite
Gospodarstvo vsak petek 13. izgubi 840 milijonov evrov, ker številni vzamejo bolniško, kupci nočejo kupovati, poslovneži ne podpisujejo pogodb, dogajanje na borzi je dolgočasno.

Vse, kar morate vedeti o odpovedi iz krivdnih razlogov
Kakšne pravice pripadajo brezposelnemu, ki dobi odpoved iz krivdnih razlogov? Kakšen je odpovedni rok? Kakšen je postopek, če so pri tem zaznani znaki kaznivega dejanja? Kdaj lahko delavec pogodbo o zaposlitvi sam izredno odpove iz krivdnih razlogov na strani delodajalca?

Furs: Tudi v tem primeru morate prijaviti račun pri tuji mobilni banki
Kakšne so razlike med mobilnimi tujimi bankami, ki so tudi pri nas vse bolj priljubljene, in klasičnimi bankami, ki prav tako ponujajo mobilno bančništvo? Predvsem mladi oziroma tisti, ki so bolj vešči novih tehnologij, se za tuje mobilne banke odločajo zaradi nizkih stroškov, pa tudi zaradi boljše uporabniške izkušnje. Kaj morate vedeti, če razmišljate o odprtju računa pri tovrstnih ponudnikih?

Pravni odgovor: Kako naj izselim najemnika? Mu lahko zamenjam ključavnico?
Poznate svoje pravice pri pravnih težavah? Vsak mesec odgovarjamo na vaša pravna vprašanja in dvome o zakonodaji ter vam tako pomagamo rešiti težavo ali predstaviti vaše pravice in možnosti.

Za katera delovna mesta so potrebne zaščitne čelade?

Številna delovna mesta so izpostavljena ekstremnim delovnim pogojem, ki po zakonu zahtevajo uporabo osebne varovalne opreme (OVO). In podobno kot zdravniki pri svojem delu uporabljajo posebne uniforme, je tudi uporaba zaščitnih čelad obvezna v mnogih poklicih.

