Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo

Ko načrtujemo družinski proračun, si želimo čim več predvidljivosti. Stroški hrane, oblačil in drugih vsakodnevnih potreb so razmeroma stabilni, pri energiji pa je slika pogosto precej manj jasna. Računi za elektriko in ogrevanje se iz meseca v mesec spreminjajo, razlike pa niso vedno povezane samo s porabo.

Na te račune vplivajo številni dejavniki, vse od nihanja cen na trgu, sezonske porabe, do pogodb in cenikov, ki jih večina uporabnikov redko preverja. Prav zato so položnice za energijo za marsikoga eden bolj nepredvidljivih delov družinskega proračuna.

Zakaj so računi za energijo tako nepredvidljivi?

Poraba energije se močno spreminja glede na letni čas. V hladnejših mesecih se stroški ogrevanja in elektrike povečajo, poleti pa se lahko prav tako dvignejo zaradi klimatskih naprav. Poleg tega se cene energentov na trgu pogosto spreminjajo, zato je težko vnaprej izračunati, koliko bo znašal račun čez pol leta. Za gospodinjstva, ki želijo načrtovati proračun, je to velik izziv. Nihanja cen lahko povzročijo nepričakovane obremenitve, kar vodi v stres in iskanje hitrih rešitev. Veliko ljudi se namreč pri izbiri dobavitelja osredotoči predvsem na trenutno ceno kilovatne ure. Manj pozornosti pa namenijo temu, kako dolgo ta cena velja in kaj se zgodi po izteku akcijskega obdobja. Prav tu pogosto nastanejo neprijetna presenečenja.

Najnižja cena danes ni nujno najboljša izbira

Najnižja cena v nekem trenutku ne pomeni nujno tudi dolgoročno ugodnejše izbire. Pri energiji ima pomembno vlogo predvsem predvidljivost. Predvidljivost stroškov prinaša mir in omogoča boljše finančno načrtovanje. Če vnaprej vemo, koliko bomo plačevali naslednjih 12 mesecev, se izognemo neprijetnim presenečenjem in lažje obvladujemo družinski proračun. Nespremenjena cena za daljše obdobje omogoča: - boljši pregled nad letnimi stroški, - manjša nihanja med posameznimi računi, - večjo finančno varnost v obdobjih, ko so trgi nestabilni.

icon-expand V hladnejših mesecih se stroški ogrevanja in elektrike povečajo FOTO: Shutterstock

Zakaj večina ljudi pozabi na redno preverjanje pogodb?

Eden pogostejših razlogov za nepredvidljive stroške energije je dejstvo, da večina ljudi pogodb za elektriko in plin ne preverja redno. Pogodba je običajno sklenjena za daljše obdobje, po podpisu pa se nanjo hitro pozabi. Če ne spremljamo pogojev, lahko plačujemo več, kot bi bilo potrebno. Priporočljivo je, da vsaj enkrat letno preverimo: - trajanje pogodbe – ali se izteka in kakšni so pogoji po izteku, - cenik – ali obstajajo ugodnejše možnosti ali akcije, - možnost vezave – ali nam prinaša prednosti, kot je stabilna cena. To je preprost korak, ki lahko prinese občutne prihranke in večjo predvidljivost stroškov.

Kako se na vprašanje predvidljivosti odzivajo dobavitelji?

Nekateri dobavitelji energentov so se na povečano potrebo po stabilnosti odzvali z dolgoročnejšimi ponudbami. Pri Petrolu so tako pripravili akcijo Vklopite celo leto nižje cene za elektriko, ki omogoča 12 mesecev nespremenjene cene električne energije za gospodinjske odjemalce. Ponudba je namenjena tako novim kot obstoječim odjemalcem, cena pa ostane enaka 12 mesecev od pristopa k akciji, ne glede na morebitna nihanja na trgu v tem času. Akcijski cenik električne energije vključuje: - Veliko tarifo (VT) – 0,11795 €/kWh brez DDV (0,14390 €/kWh z DDV), - Malo tarifo (MT) – 0,09595 €/kWh brez DDV (0,11706 €/kWh z DDV), - Enotno tarifo (ET) – 0,10695 €/kWh brez DDV (0,13048 €/kWh z DDV). Cene veljajo za dobavo električne energije. Omrežnina, prispevki in trošarina se zaračunajo posebej in jih določa država, enako za vse dobavitelje. Prav zato je cena energenta tisti del računa, kjer se ponudbe dejansko razlikujejo. Akcija velja od 1. decembra 2025, akcijska cena pa 12 mesecev od pristopa k ponudbi.

icon-expand Pogodbe za elektriko in plin preverjajte redno FOTO: Shutterstock

Kako lahko dodatne ugodnosti vplivajo na končni račun?

Pri končnem znesku na položnici niso zanemarljive niti dodatne ugodnosti. Člani Petrol kluba lahko del stroška elektrike dodatno znižajo z Zlatimi točkami. Za 300 Zlatih točk je mogoče račun znižati za 1 evro na mesec, popust pa velja tri mesece in ga je mogoče ponoviti. Zlate točke se zbirajo ob plačilu elektrike, drugih energentov ter drugih nakupih na Petrolu. Stanje lahko uporabniki spremljajo na portalu Moj Petrol ali na računu za energijo, unovčijo pa jih prek uporabniškega portala ali s klicem na 080 22 66.

Elektrika in plin pri enem dobavitelju

Za gospodinjstva, ki uporabljajo tako elektriko kot zemeljski plin, je smiselno razmisliti tudi o združitvi obeh energentov pri enem dobavitelju. Pri Petrolu v tem primeru poteka dodatna akcija Dvojno prihranite pri elektriki in plinu, ki omogoča dodatni zneskovni popust na obeh računih. Ta traja do 31. 1. 2026. Z unovčenjem Zlatih točk lahko gospodinjstvo v treh mesecih prihrani skupno 12 evrov, kar se obračuna neposredno na računih za elektriko in plin. Akcija je časovno omejena, a jasno pokaže, kako lahko kombinacija storitev vpliva na končni strošek.

icon-expand Poiščite ponudbo, ki zagotavlja dolgoročno predvidljivost FOTO: Shutterstock

Kaj lahko naredite že danes?