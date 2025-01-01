Španski regulator CNMV je družbeno omrežje X (prej Twitter) kaznoval s petimi milijoni evrov. Globa je posledica kršenja zakonodaje o oglaševanju finančnih produktov, predvsem kriptovalut, saj platforma ni izvajala ustreznega nadzora nad oglasi nepooblaščenih podjetij. Kršitev je označena kot resna in trajajoča.
Kriptovalute postajajo vse bolj praktično orodje za vsakdanje življenje, tudi za potovanja. Namesto da bi se ukvarjali z dragimi menjalnicami, čakanjem na potrditve plačil ali visokimi stroški kartičnih transakcij, vam digitalne valute omogočajo preprosta, hitra in globalno dostopna plačila, kjerkoli že ste.
Družina Trump se je z Barronovo pomočjo podala v svet kriptovalut in ustvarila milijardni imperij. Odkrijte, kako jim je uspelo.
Devet evropskih bank je napovedalo skupni razvoj stabilnega kovanca, ki bo temeljil na evru. Predstavili naj bi ga v drugi polovici prihodnjega leta. Konzorcij ostaja odprt tudi za druge banke, ki bi želele sodelovati.
Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev so sicer do zdaj prejeli še štiri vloge za tovrstno dovoljenje.
Kriptovaluta $WLFI, ki jo je lansirala družina Donalda Trumpa, je ob začetku trgovanja povzročila pravi bum. Čeprav je vrednost žetona padla že prvi dan, je Trumpova družina na papirju zaslužila več milijard. Projekt odpira vprašanja o etiki, regulaciji in prihodnosti kriptotrga. 5 milijard dolarjev je 4,3 milijarde evrov.
Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je rast bitcoina posledica ugodne zakonodaje v ZDA.
Najstarejša in najbolj znana digitalna valuta bitcoin je vse bolj zanimiva za institucionalne vlagatelje, kar krepko zvišuje njeno ceno. Danes se je cena bitcoina na trgovalni platformi Bitstamp povzpela na 122.300 dolarjev (104.820 evrov) in se tako precej približala rekordni vrednosti iz sredine julija.
Vlada pošilja v DZ predlog za obdavčitev kriptovalut. Po predlogu zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev bo davčna stopnja znašala 25 odstotkov, obračunavati pa se bo začela leta 2026. Po isti davčni stopnji naj bi se v prihodnje obdavčevali tudi izvedeni finančni instrumenti.
Bitcoin je poskočil na najvišjo vrednost vseh časov, kar sta spodbudila močno povpraševanje s strani institucionalnih vlagateljev in kriptovalutam naklonjena politika administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
Sin predsednika ZDA in Melanie Trump Barron Trump bi naj s kriptovalutami zaslužil 40 milijonov dolarjev (34,7 milijona evrov), poroča poslovna revija Forbes. Dodaja, da je 19-letni Barron zaslužil več v krajšem času kot njegova starejša polbrata Donald mlajši in Eric z nepremičninskimi posli.