V prvih treh mesecih letošnjega leta je s trga kriptovalut izginilo več kot 20.000 tako imenovanih kripto milijonarjev. A ne zato, ker bi se ti vlagatelji množično umaknili iz bitcoina, temveč predvsem zato, ker je močan padec cene bitcoina na papirju znižal vrednost njihovih imetij pod psihološko mejo enega milijona dolarjev (850.390 evrov). Kot kaže analiza platforme Finbold, povzeta pri portalu Kamatica, se je število bitcoin naslovov z vrednostjo vsaj enega milijona dolarjev med 1. januarjem in 31. marcem 2026 zmanjšalo s 148.084 na 127.494, kar pomeni padec za 20.590 naslovov oziroma skoraj 14 odstotkov.

Padec vrednosti bitcoina je bil ključni sprožilec

V istem obdobju je cena bitcoina zdrsnila z okoli 88.700 dolarjev na približno 68.200 dolarjev (z 75.400 na 57.980 evrov), kar pomeni 23-odstotni padec v enem četrtletju, poroča Finbold. Ta kombinacija nižjih cen in visoke začetne vrednosti portfeljev je povzročila, da je na tisoče denarnic "izpadlo" iz milijonarske statistike – brez nujne prodaje kriptovalut in brez dejanskega umika kapitala s trga.

Najbolj prizadeti so bili "srednji" kripto bogataši

Podrobnejši pogled v podatke razkriva, da je bil največji upad prav v segmentu vlagateljev, ki so imeli med 1 in 10 milijonov dolarjev v bitcoinih (med 850.390 in 8,5 milijona evrov). Število takšnih naslovov se je v treh mesecih zmanjšalo za 18.483, s 131.716 na 113.233, navaja Finbold. Tudi med največjimi imetniki – tistimi z več kot 10 milijoni dolarjev v bitcoinih (8,5 milijona evrov) – je bilo opaziti padec, čeprav bistveno manj izrazit. Število teh naslovov se je zmanjšalo za 2.107, kar nakazuje, da tudi največji igralci niso popolnoma imuni na cenovna nihanja.

Letna primerjava razkriva še globlji trend

Zanimiva je primerjava z letom prej. V prvem četrtletju 2025 je število milijonskih bitcoin naslovov padlo za 13.942, kar pomeni, da je letošnji upad skoraj 48 odstotkov večji kot lani, navaja Kamatica na podlagi podatkov Finbold. To kaže na povečano volatilnost kripto trga in na dejstvo, da nižji cenovni premiki danes vplivajo na precej večje število vlagateljev kot v preteklosti.

Ne gre za množični beg kapitala

Kljub zaskrbljujočim številkam analitiki poudarjajo, da podatki ne kažejo na panično razprodajo ali sistemski umik vlagateljev. Gre predvsem za spremembo kategorizacije bogastva, kjer padec cen začasno potisne denarnice pod simbolno mejo milijona dolarjev. Poleg tega je treba upoštevati, da ena oseba lahko nadzoruje več bitcoin naslovov, zato število denarnic nikoli ne odraža natančnega števila dejanskih vlagateljev.

Institucionalni vlagatelji ravnajo drugače

Medtem ko so bili manjši in srednje veliki vlagatelji najbolj izpostavljeni padcu vrednosti, so institucionalni vlagatelji ravnali povsem drugače. Po poročanju mednarodnih finančnih medijev, ki jih povzema Kamatica, so veliki upravljavci premoženja, kot je BlackRock, v prvem četrtletju 2026 celo povečevali svoje pozicije v bitcoinu, kljub padcu cene. To nakazuje jasno razhajanje strategij: drobnejši vlagatelji so bolj ranljivi za kratkoročne tržne šoke, večji igralci pa kriptovalute še naprej obravnavajo kot dolgoročno naložbo.

Kaj to pomeni za male vlagatelje?