Nepremičnine

Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju letos spet dosegle rekordne ravni

Na slovenskem nepremičninskem trgu je v letošnjem prvem polletju prišlo do obrata trenda upadanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami in zemljišči za njihovo gradnjo. Prodanih je bilo 30 odstotkov več stanovanj kot v drugem polletju 2024, za petino se je povečala tudi prodaja stanovanjskih hiš. Cene so se medtem povzpele na nove rekorde.