Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Nakup Prodaja Najem Gradnja Nepremičninski trg
Kaj bi kupili - novo ali rabljeno nepremičnino?
Nepremičninski trg

Kaj bi kupili - novo ali rabljeno nepremičnino?

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Nakup

Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka

V Zagrebu se je razkril neverjeten primer: za isto stanovanje sta obstajala dva veljavna lastniška lista. Kaj se je zgodilo in kako se lahko kupci zaščitite?

Brez kredita in pomoči staršev kupil stanovanje – razkril je trik
Nakup

Brez kredita in pomoči staršev kupil stanovanje – razkril je trik

Hrvat je s strateškim varčevanjem in brez kredita kupil stanovanje – preberite, kako mu je uspelo.

Čudovito stanovanje v Ljubljani, cena pa ...
Nakup

Čudovito stanovanje v Ljubljani, cena pa ...

Med oglasi nepremičnin smo odkrili čudovita stanovanja v središču prestolnice. Cene so zelo raznolike - od vrtoglavih zneskov pa vse do kar "ugodnih" priložnosti za investiranje.

Sanjska selitev: plačajo vam celo stroške ogrevanja
Nepremičnine

Sanjska selitev: plačajo vam celo stroške ogrevanja

Radicondoli v Toskani ponuja do 20.000 evrov za nakup in selitev v opuščene hiše. Poleg tega subvencionira stroške ogrevanja in najemnine. Preverite pogoje!

Na kaj paziti, ko si ogledujete nepremičnino pred nakupom?
Nakup

Na kaj paziti, ko si ogledujete nepremičnino pred nakupom?

Prvi ogled nepremičnine je ključnega pomena. Preverite, na kaj morate biti pozorni – od konstrukcije do skritih stroškov – in se izognite dragim napakam.

Kako hitro do gradbenega dovoljenja?
Gradnja

Kako hitro do gradbenega dovoljenja?

Poznate sistem eGraditev?

Zakaj se vedno več ljudi zavestno odloča za 'neumne hiše'?
Gradnja

Zakaj se vedno več ljudi zavestno odloča za 'neumne hiše'?

Pametni domovi niso več samoumevni. Odkrijte, zakaj se vse več ljudi vrača k analogni tehnologiji in zavestno izbira "neumne hiše".

Najdražja mesta za nakup nepremičnin: Hongkong še vedno vodi, tri evropska mesta med deseterico
Nepremičninski trg

Najdražja mesta za nakup nepremičnin: Hongkong še vedno vodi, tri evropska mesta med deseterico

Hongkong ostaja najdražje mesto za nakup stanovanja, kljub padcu cen. Med desetimi najdražjimi so tudi Zürich, Ženeva in London. Preverite, kje so cene najvišje – in zakaj.

Nezakonita gradnja v Istri: Obstajajo tudi ekstremni primeri
Gradnja

Nezakonita gradnja v Istri: Obstajajo tudi ekstremni primeri

Hrvaška zaostruje zakonodajo o nezakoniti gradnji. Novi predpisi predvidevajo zaporne kazni za graditelje brez dovoljenj, s ciljem zajeziti tovrstno dejanje kljub visokim najemninam in birokraciji.

Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju letos spet dosegle rekordne ravni
Nepremičninski trg

Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju letos spet dosegle rekordne ravni

Na slovenskem nepremičninskem trgu je v letošnjem prvem polletju prišlo do obrata trenda upadanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami in zemljišči za njihovo gradnjo. Prodanih je bilo 30 odstotkov več stanovanj kot v drugem polletju 2024, za petino se je povečala tudi prodaja stanovanjskih hiš. Cene so se medtem povzpele na nove rekorde.

Hiše za 1 evro na Sardiniji: Rajske vasi, ki jih prazni demografski zlom

Sardinija ponuja hiše za 1 evro, a za tem se skriva temna resničnost demografske krize. Odkrijte, zakaj vasi izumirajo in kako oblasti iščejo rešitve.

Hiše za 1 evro na Sardiniji: Rajske vasi, ki jih prazni demografski zlom
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Slovenijo zajelo sneženje: ponekod do 30 centimetrov, višje do pol metra novice
Slovenijo zajelo sneženje: ponekod do 30 centimetrov, višje do pol metra
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
12-letna North West znova vzbudila pozornost s svojim videzom popin
12-letna North West znova vzbudila pozornost s svojim videzom
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino Okusno.je
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333