V Zagrebu se je razkril neverjeten primer: za isto stanovanje sta obstajala dva veljavna lastniška lista. Kaj se je zgodilo in kako se lahko kupci zaščitite?
Hrvat je s strateškim varčevanjem in brez kredita kupil stanovanje – preberite, kako mu je uspelo.
Med oglasi nepremičnin smo odkrili čudovita stanovanja v središču prestolnice. Cene so zelo raznolike - od vrtoglavih zneskov pa vse do kar "ugodnih" priložnosti za investiranje.
Radicondoli v Toskani ponuja do 20.000 evrov za nakup in selitev v opuščene hiše. Poleg tega subvencionira stroške ogrevanja in najemnine. Preverite pogoje!
Prvi ogled nepremičnine je ključnega pomena. Preverite, na kaj morate biti pozorni – od konstrukcije do skritih stroškov – in se izognite dragim napakam.
Poznate sistem eGraditev?
Pametni domovi niso več samoumevni. Odkrijte, zakaj se vse več ljudi vrača k analogni tehnologiji in zavestno izbira "neumne hiše".
Hongkong ostaja najdražje mesto za nakup stanovanja, kljub padcu cen. Med desetimi najdražjimi so tudi Zürich, Ženeva in London. Preverite, kje so cene najvišje – in zakaj.
Hrvaška zaostruje zakonodajo o nezakoniti gradnji. Novi predpisi predvidevajo zaporne kazni za graditelje brez dovoljenj, s ciljem zajeziti tovrstno dejanje kljub visokim najemninam in birokraciji.
Na slovenskem nepremičninskem trgu je v letošnjem prvem polletju prišlo do obrata trenda upadanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami in zemljišči za njihovo gradnjo. Prodanih je bilo 30 odstotkov več stanovanj kot v drugem polletju 2024, za petino se je povečala tudi prodaja stanovanjskih hiš. Cene so se medtem povzpele na nove rekorde.
Sardinija ponuja hiše za 1 evro, a za tem se skriva temna resničnost demografske krize. Odkrijte, zakaj vasi izumirajo in kako oblasti iščejo rešitve.