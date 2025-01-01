Pametni domovi niso več samoumevni. Odkrijte, zakaj se vse več ljudi vrača k analogni tehnologiji in zavestno izbira "neumne hiše".
Hrvaška zaostruje zakonodajo o nezakoniti gradnji. Novi predpisi predvidevajo zaporne kazni za graditelje brez dovoljenj, s ciljem zajeziti tovrstno dejanje kljub visokim najemninam in birokraciji.
Eko sklad je v uradnem listu objavil javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pridobiti je mogoče najmanj 1500 in največ 100.000 evrov. Skupno je v okviru poziva na voljo deset milijonov evrov.
Sistem eGraditev, v celoti digitaliziran postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, je uvedlo še 13 upravnih enot. S tem se je število upravnih enot, ki uporabljajo ta sistem, povečalo na 47. Na vseh 58 upravnih enotah naj bi bil uveden v začetku leta 2026.
Na spletni platformi Reddit je nedavno postala viralna zgodba mladega Hrvata, v kateri je predstavil stroške in izkušnje pri gradnji hiše z bazenom na jadranski obali. Pot do financiranja hiše se je začela že v najstniških letih in njegovih skromnih začetkih v spletnem podjetništvu, očitke, da naj bi imel pomoč bogatega očka, pa odločno zavrača.
Kitajske internetne platforme ponujajo montažne hiše za ceno majhnega avtomobila, vendar je pri odločitvi za nakup in montažo takšnih objektov treba opraviti številne pomembne korake in previdno izbrati proizvajalca, svetuje hrvaški projektant.
Kaj vse se nam obeta z novim gradbenim zakonom? Med drugim tudi novosti glede izdajanja mnenj o skladnosti dokumentacije, legalizacije starejših stavb, veljavnosti gradbenega dovoljenja glede na začetek gradnje.
Gradbeni inšpektorji so v letošnji akciji nadzora nad nedovoljenimi gradnjami opravili 147 rednih inšpekcijskih pregledov. Med zaključenimi postopki so ugotovili 11 nedovoljenih objektov. Kot so sporočili z inšpektorata za naravne vire in prostor, so trendi spodbudni, saj se delež nedovoljenih gradenj zmanjšuje.
Letos bo imela gradbena inšpekcija polne roke dela. Kaj vse bo preverjala in zakaj?
