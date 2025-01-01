Cekin.si
Kako hitro do gradbenega dovoljenja?
Kako hitro do gradbenega dovoljenja?

Morate vedeti, če imate kredit
Morate vedeti, če imate kredit

Zakaj otroci izgubljajo veselje do učenja in kako ga lahko vrnemo?
Zakaj otroci izgubljajo veselje do učenja in kako ga lahko vrnemo?

Zakaj se vedno več ljudi zavestno odloča za 'neumne hiše'?
Zakaj se vedno več ljudi zavestno odloča za 'neumne hiše'?

Canelo Alvarez: Otrokom ne bo zapustil niti centa – zakaj se bogati starši odločajo za takšno vzgojo?
Canelo Alvarez: Otrokom ne bo zapustil niti centa – zakaj se bogati starši odločajo za takšno vzgojo?

Zakaj se vedno več ljudi zavestno odloča za 'neumne hiše'?
Zakaj se vedno več ljudi zavestno odloča za 'neumne hiše'?

Pametni domovi niso več samoumevni. Odkrijte, zakaj se vse več ljudi vrača k analogni tehnologiji in zavestno izbira "neumne hiše".

Nezakonita gradnja v Istri: Obstajajo tudi ekstremni primeri
Nezakonita gradnja v Istri: Obstajajo tudi ekstremni primeri

Hrvaška zaostruje zakonodajo o nezakoniti gradnji. Novi predpisi predvidevajo zaporne kazni za graditelje brez dovoljenj, s ciljem zajeziti tovrstno dejanje kljub visokim najemninam in birokraciji.

Eko sklad z novim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov
Eko sklad z novim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov

Eko sklad je v uradnem listu objavil javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pridobiti je mogoče najmanj 1500 in največ 100.000 evrov. Skupno je v okviru poziva na voljo deset milijonov evrov.

Do gradbenega dovoljenja po e-poti na skoraj 50 upravnih enotah
Do gradbenega dovoljenja po e-poti na skoraj 50 upravnih enotah

Sistem eGraditev, v celoti digitaliziran postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, je uvedlo še 13 upravnih enot. S tem se je število upravnih enot, ki uporabljajo ta sistem, povečalo na 47. Na vseh 58 upravnih enotah naj bi bil uveden v začetku leta 2026.

Iz nič do sanjske vile: zgodba mladega Hrvata navdušila na Redditu
Iz nič do sanjske vile: zgodba mladega Hrvata navdušila na Redditu

Na spletni platformi Reddit je nedavno postala viralna zgodba mladega Hrvata, v kateri je predstavil stroške in izkušnje pri gradnji hiše z bazenom na jadranski obali. Pot do financiranja hiše se je začela že v najstniških letih in njegovih skromnih začetkih v spletnem podjetništvu, očitke, da naj bi imel pomoč bogatega očka, pa odločno zavrača.

Kitajske platforme ponujajo montažne hiše za ceno manjšega avtomobila
Kitajske platforme ponujajo montažne hiše za ceno manjšega avtomobila

Kitajske internetne platforme ponujajo montažne hiše za ceno majhnega avtomobila, vendar je pri odločitvi za nakup in montažo takšnih objektov treba opraviti številne pomembne korake in previdno izbrati proizvajalca, svetuje hrvaški projektant.

Objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1995, bodo legalizirani
Objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1995, bodo legalizirani

Kaj vse se nam obeta z novim gradbenim zakonom? Med drugim tudi novosti glede izdajanja mnenj o skladnosti dokumentacije, legalizacije starejših stavb, veljavnosti gradbenega dovoljenja glede na začetek gradnje.

Inšpektorji v letošnji akciji odkrili manj nedovoljenih gradenj
Inšpektorji v letošnji akciji odkrili manj nedovoljenih gradenj

Gradbeni inšpektorji so v letošnji akciji nadzora nad nedovoljenimi gradnjami opravili 147 rednih inšpekcijskih pregledov. Med zaključenimi postopki so ugotovili 11 nedovoljenih objektov. Kot so sporočili z inšpektorata za naravne vire in prostor, so trendi spodbudni, saj se delež nedovoljenih gradenj zmanjšuje.

Gradbena inšpekcija gre v akcijo
Gradbena inšpekcija gre v akcijo

Letos bo imela gradbena inšpekcija polne roke dela. Kaj vse bo preverjala in zakaj?

7 načinov, kako ljudje uničijo vrednost svojih domov
7 načinov, kako ljudje uničijo vrednost svojih domov

Vsi lastniki nepremičnin bi morali upoštevati te nasvete.

Arhitektka razkrila znake, ki kažejo na slabo gradnjo

Ste v fazi nakupa stanovanja? Preden se odpravite po nakupih, se pozanimajte, kako se izogniti pastem sodobnega nepremičninskega trga.

Arhitektka razkrila znake, ki kažejo na slabo gradnjo
