Predstavljajte si, da leta varčujete za gradnjo hiše, nato pa ugotovite, da se vam sanjski dom dobesedno ruši pred očmi. Prav to se je zgodilo 37-letnemu lastniku iz hrvaške regije Međimurje, ki mora po odločitvi inšpekcije porušiti družinsko hišo, v katero je vložil skoraj 250.000 evrov.

Po ugotovitvah policije naj odgovorne osebe med gradnjo leta 2022 ne bi upoštevale projektne dokumentacije in gradbenih pravil. Med drugim naj bi brez ustreznih dovoljenj spremenile način, kako postaviti temelje, opustile potrebne preiskave tal ter uporabile neustrezno količino armature in beton slabše kakovosti od predpisane.

Posledice so bile resne. Na hiši so se pojavile razpoke, prizadeti pa so bili tudi nosilni elementi konstrukcije. Strokovnjaki so ocenili, da bi nadaljnja gradnja ali uporaba objekta lahko predstavljali nevarnost za ljudi, poroča Index.