Predstavljajte si, da leta varčujete za gradnjo hiše, nato pa ugotovite, da se vam sanjski dom dobesedno ruši pred očmi. Prav to se je zgodilo 37-letnemu lastniku iz hrvaške regije Međimurje, ki mora po odločitvi inšpekcije porušiti družinsko hišo, v katero je vložil skoraj 250.000 evrov.
Po ugotovitvah policije naj odgovorne osebe med gradnjo leta 2022 ne bi upoštevale projektne dokumentacije in gradbenih pravil. Med drugim naj bi brez ustreznih dovoljenj spremenile način, kako postaviti temelje, opustile potrebne preiskave tal ter uporabile neustrezno količino armature in beton slabše kakovosti od predpisane.
Posledice so bile resne. Na hiši so se pojavile razpoke, prizadeti pa so bili tudi nosilni elementi konstrukcije. Strokovnjaki so ocenili, da bi nadaljnja gradnja ali uporaba objekta lahko predstavljali nevarnost za ljudi, poroča Index.
Ostal brez doma
Gradbena inšpekcija je ugotovila, da napak ni mogoče odpraviti brez dodatnega ogrožanja stabilnosti objekta, zato je investitorju odredila odstranitev celotne hiše.
Policija je medtem zaključila preiskavo proti trem osebam, povezanim z gradnjo: odgovorni osebi izvajalskega podjetja, nadzornemu inženirju ter vodji gradbišča. Osumljeni so kaznivega dejanja, povezanega z nevarnim izvajanjem gradbenih del.
Primer je boleč opomnik, kako pomembni so kakovosten nadzor gradnje, preverjeni izvajalci in dosledno spoštovanje projektne dokumentacije. Pri gradnji hiše lahko varčevanje pri materialih ali strokovnem nadzoru na koncu pomeni večdesettisoč evrov škode ali celo izgubo celotne naložbe.
Vir: Index, Telegraf biznis
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