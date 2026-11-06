Ko ljudje govorijo o stanovanjski krizi, običajno razmišljajo o dragih stanovanjih, visokih kreditih in vse težje dosegljivem lastništvu nepremičnin. Bolgar Ivan Gradoboev se je na to odzval drugače. Namesto da bi iskal večje posojilo ali cenejše stanovanje, si je dom preprosto zgradil sam. Danes živi v hiši, veliki le 39 kvadratnih metrov. A čeprav je manjša od številnih garsonjer, mu omogoča vse, kar potrebuje za vsakdanje življenje.

Ko stanovanje postane nedosegljivo

V številnih evropskih državah so cene nepremičnin v zadnjem desetletju rasle hitreje od plač. Vedno več ljudi zato išče alternativne načine bivanja: od montažnih hiš in mobilnih domov do tako imenovanih "tiny house" oziroma majhnih hiš. Tudi Ivanova zgodba se je začela z vprašanjem, ki si ga zastavlja vse več ljudi: ali je mogoče živeti udobno brez velike hipoteke, kreditov, dolgov? Njegov odgovor je bila hiša, ki jo je zasnoval po lastnih potrebah.

Elektriko proizvaja sam, vodo črpa iz vodnjaka

Posebnost hiše ni le njena velikost. Dom ni priključen na klasična omrežja, saj električno energijo zagotavljajo sončni paneli, vodo pa pridobiva iz lastnega vodnjaka. Za kuhanje uporablja plin, odpadne vode pa se stekajo v greznico.

icon-expand Bolgar Ivan Gradoboev že tri leta živi v hiši, ki jo je v veliki meri zgradil sam. FOTO: Adobe Stock

Takšna ureditev sicer ne pomeni, da stroškov ni. Treba je vzdrževati opremo, skrbeti za zaloge energentov in reševati tehnične težave. Kljub temu so redni mesečni stroški nižji kot v številnih klasičnih stanovanjih.

To ni bila njegova prva hiša

Če bi šlo za njegov prvi gradbeni projekt, bi bila zgodba verjetno precej drugačna. Toda Ivan je že prej sam zgradil dve hiši, zato je imel precej izkušenj. Prav pridobljeno znanje mu je pomagalo pri iskanju rešitev za zemljišče, na katerem stoji zdajšnja hiša. Ker gre za kmetijsko parcelo, je moral objekt prilagoditi lokalnim predpisom. Hiša je zato postavljena na stebre in zasnovana tako, da jo je mogoče premakniti.

Mnogi sanjajo o večjih hišah, on o več svobode

Najbolj zanimiv del zgodbe morda sploh ni finančni vidik. Kot je pojasnil, si je želel predvsem mirnejši način življenja. Prostor, kjer lahko ustvarja, igra glasbo in živi po svojih pravilih. Pri tem ugotavlja, da za takšno življenje pogosto ne potrebujemo toliko prostora, kot mislimo. Njegova zgodba zato ni le zgodba o hiši, temveč tudi o drugačnem pogledu na bivanje v času, ko si marsikdo lastnega stanovanja ne more več zlahka privoščiti.

Bi lahko bil to odgovor na stanovanjsko krizo?

Majhne hiše verjetno ne bodo rešile evropske stanovanjske krize. So pa opomnik, da obstajajo tudi drugačni modeli bivanja od klasičnega nakupa stanovanja na kredit za 20 ali 30 let. Za večino ljudi bo takšna rešitev težko izvedljiva zaradi zemljišč, zakonodaje in gradbenih predpisov. Kljub temu primer Ivana Gradoboeva kaže, da lahko premišljena zasnova, nekaj tehničnega znanja in veliko lastnega dela bistveno znižajo stroške bivanja.