Lastniki slikovite hiše na vrhu pečine v obmorskem mestu Sidmouth so leta 2011 zanjo odšteli približno 820.000 evrov. Danes pa nepremičnine niso uspeli prodati niti za izklicno ceno 295.000 evrov. Najvišja ponudba na dražbi je znašala približno 294.000 evrov, zato je hiša ostala neprodana.

Od milijonske nepremičnine do tveganega nakupa

Posebnost zgodbe je, da sama hiša ni v slabem stanju. Nasprotno. Kot poroča News Flare, gre za privlačno samostojno hišo s tremi spalnicami in panoramskim pogledom na morje, ki jo nepremičninski oglasi opisujejo kot eno najbolj spektakularnih lokacij na območju vzhodnega Devona. Nepremičninski posredniki so njeno običajno tržno vrednost ocenili med 1,3 in 1,9 milijona evrov. A obstaja težava, ki odganja kupce: hiša stoji tik ob pečini, ki jo že leta načenja erozija.

icon-expand Hiša stoji tik ob pečini, ki jo že leta načenja erozija. FOTO: Profimedia

Del vrta je že izginil

Kot piše Talker News, je leta 2024 velik podor odnesel del zemljišča. Hiša je po poročanju britanskih medijev danes od roba pečine oddaljena le približno 12 metrov, pod njo pa je okoli 120 metrov globok prepad. Dogajanje je postalo še bolj zaskrbljujoče tik pred dražbo. Le tri dni pred prodajo se je na bližnji plaži Jacob's Ladder zgodil nov velik podor. Pečina se je zrušila na plažo in sprožila ogromen oblak rdečega prahu, ki je zajel obiskovalce. Po poročanju očividcev na srečo ni bilo poškodovanih, incident pa je ponovno opozoril na nestabilnost območja.

Zakaj kupci bežijo?

Pri nepremičninah lokacija običajno pomeni višjo vrednost. V tem primeru pa je prav lokacija postala največja težava. Obala v tem delu Anglije je sestavljena iz mehkega rdečega peščenjaka, ki je znan po pogostih in nepredvidljivih podorih. Lokalne oblasti so morale v preteklosti večkrat zapirati bližnje plaže zaradi nevarnosti novih zrušitev. Potencialni kupci zato ne razmišljajo le o osupljivem razgledu, ampak tudi o dolgoročnem tveganju. Nihče ne ve natančno, kako hitro se bo pečina umikala v prihodnjih letih.

icon-expand Obala v tem delu Anglije je sestavljena iz mehkega rdečega peščenjaka, ki je znan po pogostih in nepredvidljivih podorih. FOTO: Profimedia

Pred nakupom nepremičnine preverite teh pet stvari

Zgodba britanske hiše je ekstremna, vendar podobna tveganja obstajajo tudi veliko bližje. Če kupujete hišo, vikend ali zemljišče, je smiselno preveriti več kot le lokacijo in ceno. 1. Preverite geološko in poplavno ogroženost Zemljišče je lahko izpostavljeno plazovom, poplavam ali posedanju tal. V Sloveniji so podatki o poplavni in plazoviti ogroženosti javno dostopni, zato jih je smiselno pregledati še pred nakupom. 2. Ne zanašajte se samo na trenutni videz okolice Lokacija, ki je danes videti povsem varna, morda čez deset ali dvajset let ne bo več takšna. Obalna erozija, poplave in ekstremni vremenski pojavi postajajo vse pomembnejši dejavnik pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin.

3. Preverite, koliko stane zavarovanje Visoko tveganje pogosto pomeni dražje zavarovanje ali celo težave pri sklenitvi police. To lahko dolgoročno močno poveča stroške lastništva. 4. Vprašajte se, ali bi nepremičnino lahko tudi prodali Marsikdo kupuje z mislijo, da bo nepremičnina vredna več, ko jo bo prodal. A kot kaže primer iz Anglije, lahko že ena sama okoliščina močno zmanjša število potencialnih kupcev. Če je nepremičnina zanimiva le redkim, bo tudi prodaja težja. 5. Zaljubite se v številke, ne v razgled Razgled je lahko čudovit, a dolgoročno vrednost določajo predvsem varnost lokacije, kakovost gradnje in povpraševanje na trgu. Kupci, ki odločitev sprejmejo predvsem čustveno, pogosto spregledajo tveganja, ki se pokažejo šele pozneje.

Dobra investicija ni vedno najlepša

Hiša v Sidmouthu je imela vse, kar si večina ljudi predstavlja pod pojmom sanjske nepremičnine: razgled na morje, zasebnost in prestižno lokacijo. A ko je narava začela odnašati pečino pod njo, je postalo jasno, da lep razgled sam po sebi še ne pomeni dobre naložbe. Včasih je prav tisto, kar nas pri nepremičnini najbolj navduši, hkrati tudi njeno največje tveganje.