Na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj se lahko prijavite do 27. oktobra
Na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj se lahko prijavite do 27. oktobra

Trumpovi v svetu kriptovalut: Najmlajši sin Barron je motor milijardnega imperija
Trumpovi v svetu kriptovalut: Najmlajši sin Barron je motor milijardnega imperija

Medtem ko se Bezos baha z razkošjem, njegova bivša žena podarja milijarde – tokrat univerzam
Medtem ko se Bezos baha z razkošjem, njegova bivša žena podarja milijarde – tokrat univerzam

Vdova Saše Popovića prodaja 250 stanovanj, ki jih je podedovala
Vdova Saše Popovića prodaja 250 stanovanj, ki jih je podedovala

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt
Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Stanovanjski skladi se občasno srečujejo z zlorabo neprofitnih stanovanj
Stanovanjski skladi se občasno srečujejo z zlorabo neprofitnih stanovanj

Stanovanjski skladi redno preverjajo upravičenost neprofitnega najema stanovanj. Kot so pojasnili na državnem in nekaterih največjih občinskih skladih, nekateri najemniki stanovanja občasno zlorabijo za podnajem, a so taki primeri precej redki. Novela stanovanjskega zakona bo z decembrom olajšala ukrepanje in sodno reševanje sporov.

Velike spremembe za najemnike: Kaj zagovornik predlaga v novem stanovanjskem zakonu
Velike spremembe za najemnike: Kaj zagovornik predlaga v novem stanovanjskem zakonu

Zagovornik načela enakosti opozarja na pomembnost preprečevanja diskriminacije na trgu nepremičnin in daje priporočila glede novele stanovanjskega zakona. Med predlogi so izrecna prepoved diskriminacije, spremembe pri dohodkovnem cenzusu ter boljša utemeljitev pogojev za dostop do javnih najemnih stanovanj.

Nogometaš Ivan Rakitić na Šolti oddaja vilo za 1150 evrov na noč
Nogometaš Ivan Rakitić na Šolti oddaja vilo za 1150 evrov na noč

Nogometaš Hajduka Ivan Rakitić si je zgradil družinsko vilo na otoku Šolta, kjer je do zdaj dopust preživel le enkrat. Vila ima tri spalnice s kopalnicami, zasebni bazen, telovadnico in je tik ob morju.

Ali je bolje kupiti stanovanje na kredit ali biti podnajemnik?
Ali je bolje kupiti stanovanje na kredit ali biti podnajemnik?

Odločitev, ali kupiti stanovanje na kredit ali biti podnajemnik, je ena izmed večjih finančnih odločitev, s katerimi se soočamo v življenju. Obe možnosti imata svoje prednosti in slabosti, ki jih moramo skrbno pretehtati glede na našo finančno situacijo, življenjski slog in dolgoročne cilje.

Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj: Ali se obetajo odškodninske tožbe?
Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj: Ali se obetajo odškodninske tožbe?

Vlada je potrdila predlog novega zakona o gostinstvu, s katerim želi med drugim omejiti kratkotrajno oddajanje nepremičnin, da bi bilo več stanovanj na voljo za trajno bivanje.

Že pet let živi v 9 m2 velikem 'stanovanju' in toliko plačuje na mesec
Že pet let živi v 9 m2 velikem 'stanovanju' in toliko plačuje na mesec

Številni se sprašujejo, ali je sploh legalno nekomu oddati tako majhen prostor.

Tako so znižali cene najemnin: 1000 evrov vredno stanovanje je zdaj 600
Tako so znižali cene najemnin: 1000 evrov vredno stanovanje je zdaj 600

Ali je takšna obdavčitev nepremičnin rešitev tudi za Slovenijo?

Hčerki zaračunavata najemnino, ker ne hodi na fakulteto
Hčerki zaračunavata najemnino, ker ne hodi na fakulteto

Par iz Teksasa se je odločil, da bo od hčerke zahteval plačilo najemnine, potem ko se je ta odločila, da ne bo šla na fakulteto.

Idilična soseska, kjer najem stanovanja stane 88 centov na leto
Idilična soseska, kjer najem stanovanja stane 88 centov na leto

Če želite obiskati nemško mesto Fuggerei, boste morali plačati vstopnico, ki je štirikrat višja od najema apartmaja za celo leto. Kako je to mogoče?

Kaj mora plačati lastnik stanovanja?
Kaj mora plačati lastnik stanovanja?

Kaj naj stori najemnik v primeru, če mu lastnik stanovanja nalaga stroške, ki bi jih moral kriti sam? In obratno – kako naj postopa lastnik, če najemnik ne plačuje stroškov?

Lastniki nepremičnin počnejo, kar jim je volja, najemniki pa tiho plačujejo

Omejitev cen najemniških stanovanj, s katero Nemčija in nekatera mesta eksperimentirajo že od leta 2015, se je izkazala za popolnoma neučinkovito. Stanovanjska stiska je tolikšna, da lahko lastniki počnejo, kar hočejo, najemniki pa nepremičnine plačujejo, kot da gre za luksuzne vile.

Lastniki nepremičnin počnejo, kar jim je volja, najemniki pa tiho plačujejo
