Stanovanjski skladi redno preverjajo upravičenost neprofitnega najema stanovanj. Kot so pojasnili na državnem in nekaterih največjih občinskih skladih, nekateri najemniki stanovanja občasno zlorabijo za podnajem, a so taki primeri precej redki. Novela stanovanjskega zakona bo z decembrom olajšala ukrepanje in sodno reševanje sporov.
Zagovornik načela enakosti opozarja na pomembnost preprečevanja diskriminacije na trgu nepremičnin in daje priporočila glede novele stanovanjskega zakona. Med predlogi so izrecna prepoved diskriminacije, spremembe pri dohodkovnem cenzusu ter boljša utemeljitev pogojev za dostop do javnih najemnih stanovanj.
Nogometaš Hajduka Ivan Rakitić si je zgradil družinsko vilo na otoku Šolta, kjer je do zdaj dopust preživel le enkrat. Vila ima tri spalnice s kopalnicami, zasebni bazen, telovadnico in je tik ob morju.
Odločitev, ali kupiti stanovanje na kredit ali biti podnajemnik, je ena izmed večjih finančnih odločitev, s katerimi se soočamo v življenju. Obe možnosti imata svoje prednosti in slabosti, ki jih moramo skrbno pretehtati glede na našo finančno situacijo, življenjski slog in dolgoročne cilje.
Vlada je potrdila predlog novega zakona o gostinstvu, s katerim želi med drugim omejiti kratkotrajno oddajanje nepremičnin, da bi bilo več stanovanj na voljo za trajno bivanje.
Par iz Teksasa se je odločil, da bo od hčerke zahteval plačilo najemnine, potem ko se je ta odločila, da ne bo šla na fakulteto.
Če želite obiskati nemško mesto Fuggerei, boste morali plačati vstopnico, ki je štirikrat višja od najema apartmaja za celo leto. Kako je to mogoče?
Kaj naj stori najemnik v primeru, če mu lastnik stanovanja nalaga stroške, ki bi jih moral kriti sam? In obratno – kako naj postopa lastnik, če najemnik ne plačuje stroškov?
Omejitev cen najemniških stanovanj, s katero Nemčija in nekatera mesta eksperimentirajo že od leta 2015, se je izkazala za popolnoma neučinkovito. Stanovanjska stiska je tolikšna, da lahko lastniki počnejo, kar hočejo, najemniki pa nepremičnine plačujejo, kot da gre za luksuzne vile.