Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Nakup Prodaja Najem Gradnja Nepremičninski trg
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Nakup

Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka

Delodajalec nakazal zimski regres, sedaj od delavca zahteva vračilo
Zaposleni

Delodajalec nakazal zimski regres, sedaj od delavca zahteva vračilo

Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Pokojnine

Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti
OGLAS
Novice

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti

Praznični Flash Mob: Ko se srečata okus in glasba – za dober namen
OGLAS
Novice

Praznični Flash Mob: Ko se srečata okus in glasba – za dober namen

Brez kredita in pomoči staršev kupil stanovanje – razkril je trik
Nakup

Brez kredita in pomoči staršev kupil stanovanje – razkril je trik

Hrvat je s strateškim varčevanjem in brez kredita kupil stanovanje – preberite, kako mu je uspelo.

Čudovito stanovanje v Ljubljani, cena pa ...
Nakup

Čudovito stanovanje v Ljubljani, cena pa ...

Med oglasi nepremičnin smo odkrili čudovita stanovanja v središču prestolnice. Cene so zelo raznolike - od vrtoglavih zneskov pa vse do kar "ugodnih" priložnosti za investiranje.

Na kaj paziti, ko si ogledujete nepremičnino pred nakupom?
Nakup

Na kaj paziti, ko si ogledujete nepremičnino pred nakupom?

Prvi ogled nepremičnine je ključnega pomena. Preverite, na kaj morate biti pozorni – od konstrukcije do skritih stroškov – in se izognite dragim napakam.

Hiše za 1 evro na Sardiniji: Rajske vasi, ki jih prazni demografski zlom
Nakup

Hiše za 1 evro na Sardiniji: Rajske vasi, ki jih prazni demografski zlom

Sardinija ponuja hiše za 1 evro, a za tem se skriva temna resničnost demografske krize. Odkrijte, zakaj vasi izumirajo in kako oblasti iščejo rešitve.

Razveljavljena omejitev nepremičninskih provizij pri poslih s fizičnimi osebami
Nakup

Razveljavljena omejitev nepremičninskih provizij pri poslih s fizičnimi osebami

Ustavno sodišče je s petimi glasovi proti štirim razveljavilo del zakona o nepremičninskem posredovanju v delu, ki omejuje višino provizij pri nepremičninskem posredovanju, ko gre za prodajo oz. oddajo enostanovanjske hiše ali stanovanja fizični osebi. Že leta 2023 je razveljavilo omejitev pri poslih s pravnimi osebami.

Na Siciliji je za 27.000 evrov kupila 'sanjsko hišo' in na TikToku pokazala, kako je videti
Nakup

Na Siciliji je za 27.000 evrov kupila 'sanjsko hišo' in na TikToku pokazala, kako je videti

28-letna Kiki Leigh, Kanadčanka, ki je skoraj 15 let živela v Los Angelesu, se je odločila, da bo popolnoma spremenila svoje življenje. Potem ko je na TikToku naletela na videoposnetek o poceni nepremičninah na Siciliji, je spakirala kovčke in teden dni kasneje odpotovala na italijanski otok.

Največje napake, ki jih delamo ob sezonskih nakupih
Nakup

Največje napake, ki jih delamo ob sezonskih nakupih

Sezonski nakupi predstavljajo posebno poglavje v življenju večine potrošnikov. Ne glede na to, ali gre za pomladno obnovo doma, poletne priprave na dopust ali jesensko menjavo opreme – vedno znova padamo v iste pasti. Čeprav trgovci spretno izkoriščajo naše vzorce obnašanja, se lahko z nekaj zavedanja izognemo klasičnim napakam ter prihranimo čas, denar in živce.

Rajski otok, kjer lahko kupite hišo in pridobite državljanstvo
Nakup

Rajski otok, kjer lahko kupite hišo in pridobite državljanstvo

Premožni državljani na Zahodu so vse bolj zaskrbljeni zaradi nestabilnih političnih razmer in svoje prihodnosti, zato se jim državljanstvo v karibskem raju zdi kot priročen načrt B.

Irci ponujajo 70.000 evrov za priselitev, prijavijo se lahko tudi tujci
Nakup

Irci ponujajo 70.000 evrov za priselitev, prijavijo se lahko tudi tujci

Potem ko so italijanske in francoske vasi s programi, kot so "hiše za 1 evro", pritegnile svetovno pozornost, se je Irska odločila za podobne ukrepe v boju proti odseljevanju. Konec junija so obnovili državni program "Naši živi otoki", katerega cilj je oživiti skoraj zapuščene otoke ob zahodni obali države.

Karolina našla mesto, kjer lahko normalno živi: 'Kupila sem stanovanje, ceneje je od najema'
Nakup

Karolina našla mesto, kjer lahko normalno živi: 'Kupila sem stanovanje, ceneje je od najema'

Karolina Wachowicz iz Poljske se je pred petimi leti odpravila v Barcelono na svoje prve "samostojne" počitnice. Mesto je izbrala zaradi poceni letalskih kart, a Karolini je bila Barcelona tako všeč, da se je odločila tja preseliti.

Odkrili nepremičninsko meko: 60 m2 veliko stanovanje ob morju stane manj kot 50.000 evrov

Kje lahko kupite stanovanje ali apartma že za 50.000 evrov?

Odkrili nepremičninsko meko: 60 m2 veliko stanovanje ob morju stane manj kot 50.000 evrov
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333