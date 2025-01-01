Hrvat je s strateškim varčevanjem in brez kredita kupil stanovanje – preberite, kako mu je uspelo.
Med oglasi nepremičnin smo odkrili čudovita stanovanja v središču prestolnice. Cene so zelo raznolike - od vrtoglavih zneskov pa vse do kar "ugodnih" priložnosti za investiranje.
Prvi ogled nepremičnine je ključnega pomena. Preverite, na kaj morate biti pozorni – od konstrukcije do skritih stroškov – in se izognite dragim napakam.
Sardinija ponuja hiše za 1 evro, a za tem se skriva temna resničnost demografske krize. Odkrijte, zakaj vasi izumirajo in kako oblasti iščejo rešitve.
Ustavno sodišče je s petimi glasovi proti štirim razveljavilo del zakona o nepremičninskem posredovanju v delu, ki omejuje višino provizij pri nepremičninskem posredovanju, ko gre za prodajo oz. oddajo enostanovanjske hiše ali stanovanja fizični osebi. Že leta 2023 je razveljavilo omejitev pri poslih s pravnimi osebami.
28-letna Kiki Leigh, Kanadčanka, ki je skoraj 15 let živela v Los Angelesu, se je odločila, da bo popolnoma spremenila svoje življenje. Potem ko je na TikToku naletela na videoposnetek o poceni nepremičninah na Siciliji, je spakirala kovčke in teden dni kasneje odpotovala na italijanski otok.
Sezonski nakupi predstavljajo posebno poglavje v življenju večine potrošnikov. Ne glede na to, ali gre za pomladno obnovo doma, poletne priprave na dopust ali jesensko menjavo opreme – vedno znova padamo v iste pasti. Čeprav trgovci spretno izkoriščajo naše vzorce obnašanja, se lahko z nekaj zavedanja izognemo klasičnim napakam ter prihranimo čas, denar in živce.
Premožni državljani na Zahodu so vse bolj zaskrbljeni zaradi nestabilnih političnih razmer in svoje prihodnosti, zato se jim državljanstvo v karibskem raju zdi kot priročen načrt B.
Potem ko so italijanske in francoske vasi s programi, kot so "hiše za 1 evro", pritegnile svetovno pozornost, se je Irska odločila za podobne ukrepe v boju proti odseljevanju. Konec junija so obnovili državni program "Naši živi otoki", katerega cilj je oživiti skoraj zapuščene otoke ob zahodni obali države.
Karolina Wachowicz iz Poljske se je pred petimi leti odpravila v Barcelono na svoje prve "samostojne" počitnice. Mesto je izbrala zaradi poceni letalskih kart, a Karolini je bila Barcelona tako všeč, da se je odločila tja preseliti.
Kje lahko kupite stanovanje ali apartma že za 50.000 evrov?