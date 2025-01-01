Na Siciliji je za 27.000 evrov kupila 'sanjsko hišo' in na TikToku pokazala, kako je videti

28-letna Kiki Leigh, Kanadčanka, ki je skoraj 15 let živela v Los Angelesu, se je odločila, da bo popolnoma spremenila svoje življenje. Potem ko je na TikToku naletela na videoposnetek o poceni nepremičninah na Siciliji, je spakirala kovčke in teden dni kasneje odpotovala na italijanski otok.