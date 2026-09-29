Tujci kupujejo nepremičnine
Ciper se sooča z velikim valom povpraševanja po nepremičninah, ki ga poganjajo predvsem tuji kupci. Zaradi vse višjih cen stanovanj in hiš ciprske oblasti pripravljajo spremembe zakonodaje, s katerimi želijo omejiti nekatere nakupe državljanov držav zunaj Evropske unije.
Posebej opazen je porast zanimanja izraelskih kupcev. Kot poročajo tamkajšnji mediji, na Cipru že živi približno 3.000 izraelskih družin, okoli 20.000 Izraelcev pa naj bi na otoku imelo v lasti nepremičnino. Za mnoge Ciper ni več le počitniška destinacija ali naložba, temveč tudi nekakšen rezervni načrt za življenje, poroča stran Telegraf Biznis.
Tuji kupci predstavljajo velik del trga
Podatki kažejo, da je bilo leta 2025 med skupno 18.114 prodajnimi pogodbami kar 7.255 povezanih s tujimi kupci. V prvih osmih mesecih letošnjega leta pa je bilo od 13.288 pogodb s tujci povezanih 5.562. To pomeni, da so tuji kupci sodelovali pri približno 42 odstotkih vseh prodaj nepremičnin na Cipru.
Zakaj cene rastejo?
Strokovnjaki opozarjajo, da za rast cen niso odgovorni le tujci. Na trg vplivajo tudi višji stroški gradnje, pomanjkanje stanovanj za dolgoročni najem, rast prebivalstva in širjenje kratkoročnega oddajanja turistom. Kljub temu velik priliv tujega kapitala dodatno spodbuja gradnjo dražjih nepremičnin in zvišuje vrednost zemljišč.
Oblasti pripravljajo strožja pravila
Ciprska vlada in parlament zato pripravljata nove ukrepe. Med predlogi so omejitve nakupa zemljišč na določenih kmetijskih območjih, prepovedi nakupov v bližini vojaške infrastrukture ter omejitve velikosti zemljišč, ki jih lahko kupijo državljani držav zunaj EU.
Vir: Biznis Telegraf
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