Ciper se sooča z velikim valom povpraševanja po nepremičninah, ki ga poganjajo predvsem tuji kupci. Zaradi vse višjih cen stanovanj in hiš ciprske oblasti pripravljajo spremembe zakonodaje, s katerimi želijo omejiti nekatere nakupe državljanov držav zunaj Evropske unije.

Posebej opazen je porast zanimanja izraelskih kupcev. Kot poročajo tamkajšnji mediji, na Cipru že živi približno 3.000 izraelskih družin, okoli 20.000 Izraelcev pa naj bi na otoku imelo v lasti nepremičnino. Za mnoge Ciper ni več le počitniška destinacija ali naložba, temveč tudi nekakšen rezervni načrt za življenje, poroča stran Telegraf Biznis.