Megs Clement in Sam Rice sta danes stara komaj 20 in 19 let, a se lahko že pohvalita z nečim, o čemer številni odrasli le sanjajo – pri 19 letih sta postala lastnika svoje prve hiše. Par je razkril, da pot do nepremičnine ni bila ne sreča ne podedovan denar, temveč stroga finančna disciplina, odpovedovanje najstniškim razvadam in zelo jasen cilj.

Varčevati sta začela že v srednji šoli

Megs in Sam sta se spoznala pri 16 letih. Medtem ko so vrstniki uživali v zabavah, izletih in hitri hrani, sta onadva začela odvajati vsak presežek iz svojega žepa na stran. Že po letu in pol sta zbrala dovolj, da sta si lahko privoščila vrstno hišo z dvema spalnicama, dovozom za tri avtomobile in skupno vrednostjo približno 28.000 funtov (32.500 evrov). Denar sta zbirala približno leto in pol, ceno pa sta tudi močno zbila, saj je bila hiša starejša, dolgo na trgu in potrebna obnove. "V tistem času sva še vedno znala uživati, le da je bil najin proračun precej omejen," pravi Megs. "Nikoli nisva bila navdušenca nad večernim žuranjem, kar nama je pri varčevanju samo pomagalo," njene vesede povzema Profimedia.

Odpoved hitri prehrani, omejeni izleti in jasen cilj

icon-expand Megs Clement in Sam Rice FOTO: Profimedia

Največ denarja sta privarčevala tako, da sta popolnoma omejila malice in kosila iz restavracij hitre prehrane. "Ko sva začela paziti hišo mojih starih staršev, sva ugotovila, da si želiva nekaj svojega – in takrat sva se odločila, da začneva resno varčevati," pojasnjuje Megs. Edino, česar se nista želela povsem odreči, so bila potovanja – vendar le v omejeni obliki in z nizkimi stroški.

Oba delata polni delovni čas

Megs dela v dejavnosti skrbi za žalujoče, Sam pa je tesar, obenem pa sodeluje tudi v gasilski službi. Po koncu vajeništva sta oba dobila višje plače, kar je njune mesečne prihranke še povečalo. "Nisva načrtovala, da se bova tako hitro povzpela po družbeni lestvici. To se je zgodilo preprosto zato, ker sva bila disciplinirana," pravi Megs.

Na poti do sanjskega doma ju je skoraj odvrnilo razočaranje

icon-expand Megs Clement in Sam Rice FOTO: Profimedia

Prva hiša, ki sta jo želela kupiti, je imela resne strukturne težave, zato sta morala iskanje ustaviti. Ko je že kazalo, da bosta morala začeti znova, se je pojavila trenutna nepremičnina. Sprva je bila zunaj njunega dosega, a ker je bila dlje časa na trgu in je potrebovala obnovo, sta se odločila poskusiti s pogajanji. Njuna prva ponudba je bila zavrnjena, a z drugo sta uspela – za kar 25.000 funtov nižje od prvotne cene (29.000 evrov). "Najin finančni svetovalec je bil izjemen in naju je vodil skozi celoten postopek. Brez njega bi bilo veliko težje," je dejala Megs.

Prva med prijatelji z lastnim domom

icon-expand Hiša Megs in Sama FOTO: Profimedia

Danes sta prva v svoji generaciji prijateljev, ki jima je uspelo kupiti hišo. "Oba sva zelo ponosna. V času visokih cen nepremičnin ni samoumevno, da lahko pri teh letih prideš do svojega doma. Nama je uspelo, ker sva bila pripravljena odreči se udobju," zaključuje Megs.