Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Nakup Prodaja Najem Gradnja Nepremičninski trg
Nakup nepremičnine
Nakup

Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka

M.M.
20. 12. 2025 03.05
0

V Zagrebu se je razkril neverjeten primer: za isto stanovanje sta obstajala dva veljavna lastniška lista. Kaj se je zgodilo in kako se lahko kupci zaščitite?

Kot poroča hrvaški portal Net.hr, je lastnik med postopkom prodaje svojega stanovanja v Zagrebu ugotovil, da ima njegova nepremičnina kar dva različna lastniška lista. Gre za trosobno stanovanje v šestem nadstropju, veliko 77 kvadratnih metrov, ki je bilo po rednem izpisu iz zemljiške knjige videti brez kakršnih koli bremen. Zaplet se je začel, ko je prodajalec nepremičninski agenciji sporočil, da nikjer ne vidi vpisane hipoteke, čeprav jo že dolga leta odplačuje. Agencija je vztrajala, da hipoteke ni, prodajalec pa je bil prepričan v nasprotno.

Šele dodatno preverjanje dokumentacije je razkrilo, da poleg uradnega izpisa obstaja še drugi, starejši in še vedno veljaven lastniški list, v katerem je hipoteka jasno vpisana. Ta nepravilnost pomeni, da sta bila v sistemu hkrati aktivna dva pravno veljavna dokumenta za isto stanovanje, eden z vpisano hipoteko in drugi brez nje. Tega ni opazil nihče – dokler se ni začela prodaja.

Nepremičninski posrednik: Če ne bi bili pošteni, bi se lahko zgodilo marsikaj

Preverite vse dokumente, vezane na nepremičnino.
Preverite vse dokumente, vezane na nepremičnino. FOTO: Adobe Stock

Nepremičninski posrednik Sanjin Rastovac je za Net.hr povedal, da bi zaradi takšne napake lahko prišlo do popolnoma legalne, a za kupca katastrofalne prevare. Če bi se držali le lastniškega lista brez hipoteke, bi lahko kupcu prodali nepremičnino, ki bi bila na papirju videti povsem čista, banka pa bi ostala brez zavarovanja svojega kredita. Tudi strokovnjaki opozarjajo, da je to eden najresnejših primerov napak v zemljiškoknjižnem sistemu, saj bi lahko omogočil celo dvojno prodajo iste nepremičnine.

Prodaja stanovanje, a pod pogojem, da v njem še naprej živi. Kaj o tem pravi odvetnik?
Preberi še
Prodaja stanovanje, a pod pogojem, da v njem še naprej živi. Kaj o tem pravi odvetnik?

Podrobnejši pregled je pokazal, da stari lastniški list nikoli ni bil ustrezno izločen iz sistema, poleg tega pa se hipoteka iz tega starega zapisa ni prenesla v novi digitalni sistem. Tako je nastala situacija, v kateri je nepremičnina obstajala v dveh vzporednih evidencah.

Prodajalec je tako leta odplačeval kredit, medtem ko je uradni lastniški list kazal, da nepremičnina ni obremenjena. Takšna neskladja lahko v praksi vodijo do dolgotrajnih sporov med kupcem, prodajalcem, banko in državnimi organi, poleg tega pa povzročijo visoke stroške in izjemen stres.

V isti stavbi našli še en primer: kupec uradno vpisan v napačno stavbo

Ogled stanovanja
Ogled stanovanjaFOTO: Adobe Stock

Kot poroča Net.hr, je preverjanje pokazalo, da to ni bil osamljen incident. V isti stanovanjski stavbi so odkrili še drugo napako, pri kateri je bilo stanovanje enega od lastnikov vpisano v povsem drugo stavbo, in sicer sosednjo. Lastnik je v stanovanju normalno živel več let, pri čemer je bil po zemljiški knjigi vpisan drugje. 

Gre za izjemno resne sistemske pomanjkljivosti, ki kažejo, da digitalizacija zemljiške knjige še vedno ni brez napak, kupci pa so lahko zaradi njih izpostavljeni izjemnim pravnim tveganjem.

Strokovnjaki opozarjajo: pri nakupu nepremičnine ne varčujte pri pravni pomoči

Na to ne smete pozabiti, ko kupujete nepremičnino
Preberi še
Na to ne smete pozabiti, ko kupujete nepremičnino

Odvetnik Ivo Barun kupcem svetuje, naj pri nakupu nepremičnine vedno najamejo strokovno pomoč, saj je dokumentacijo treba preverjati celovito in natančno. Kot poudarja omenjena stran, so stroški odvetnika izjemno majhni v primerjavi s stroški, ki lahko nastanejo, če se kupec znajde v položaju, ko mora dokazovati, da je stanovanje, v katerem živi, dejansko njegovo. 

Napake v zemljiških knjigah lahko povzročijo daljša pravna postopanja, finančne izgube in celo izgubo lastninske pravice, zato je natančno preverjanje nujno.

Kaj se lahko naučimo iz zagrebškega primera?

Primer iz Zagreba opozarja na to, da morajo kupci nepremičnin biti zelo previdni, temeljiti in informirani. Digitalizirane evidence sicer omogočajo lažji dostop do dokumentacije, vendar napake v sistemu lahko povzročijo izjemno resne posledice.

Zagrebški primer ni bil osamljen, kar kaže na to, da so takšne nevarnosti realne. Zato je pri vsakem nakupu stanovanja ključnega pomena temeljita preverba dokumentacije, sodelovanje z odvetnikom in vztrajanje pri jasni in popolni transparentnosti vseh vpisov.

Vir: net.hr

Preberite tudi: 

Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni
Preberi še
Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni


UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zemljiška knjiga nepremičnine lastniški list pravna pomoč Zagreb prevara z nepremičninami hipoteka
Zaposleni

Delodajalec nakazal zimski regres, sedaj od delavca zahteva vračilo

Sorodni članki
Sanjska selitev: plačajo vam celo stroške ogrevanja
Nepremičnine

Sanjska selitev: plačajo vam celo stroške ogrevanja

Na kaj paziti, ko si ogledujete nepremičnino pred nakupom?
Nakup

Na kaj paziti, ko si ogledujete nepremičnino pred nakupom?

Najdražja mesta za nakup nepremičnin: Hongkong še vedno vodi, tri evropska mesta med deseterico
Nepremičninski trg

Najdražja mesta za nakup nepremičnin: Hongkong še vedno vodi, tri evropska mesta med deseterico

Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju letos spet dosegle rekordne ravni
Nepremičninski trg

Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju letos spet dosegle rekordne ravni

Kako privarčevati 10.000 evrov v enem letu? Resnična zgodba, ki vas bo navdihnila
Varčevanje

Kako privarčevati 10.000 evrov v enem letu? Resnična zgodba, ki vas bo navdihnila

Na to ne smete pozabiti, ko kupujete nepremičnino
Nakup

Na to ne smete pozabiti, ko kupujete nepremičnino

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom novice
Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl šport
Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl
Lauren Sanchez delila utrinke iz zakulisja poroke z Jeffom Bezosom popin
Lauren Sanchez delila utrinke iz zakulisja poroke z Jeffom Bezosom
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava tv oddaje
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam Vizita.si
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Tako boste pripravili najboljše testo za potico Okusno.je
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Najkrajši dan v letu je že pred vrati Zadovoljna.si
Najkrajši dan v letu je že pred vrati
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil Moskisvet.com
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere Bibaleze.si
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Loto milijoni bi lahko izpuhteli Cekin.si
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo Dominvrt.si
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj Dominvrt.si
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333