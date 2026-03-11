Želja po lastnem domu v Nemčiji je pri mnogih izjemno močna – še posebej med priseljenci z Balkana, kjer veliko ljudi vidi nakup nepremičnine kot največji življenjski cilj in odrešitev od visokih najemnin. No, podobno je tudi pri nas.

A zgodba moškega s Hrvaške, ki v Nemčiji živi že več let, razkriva precej drugačno, veliko bolj brutalno realnost.

Na družbenih omrežjih je iskreno zapisal, da je po osmih letih lastništva globoko obžaloval svojo odločitev. Sanje o svobodi in brezskrbnosti so se zanj hitro spremenile v finančno breme, stres in nenehne skrbi.

"Ko sem kupil stanovanje, sem mislil: super, zdaj sem svoj, ni več najemnine. A sploh nisem vedel, koliko stane biti lastnik. Resničnost je brutalna," je dejal, poroča stran Telegraf Biznis.

Njegova izpoved danes služi kot opozorilo vsem, ki razmišljajo o nakupu nepremičnine: lastništvo nepremičnine je strošek, ki jih mnogi ne predvidijo.

Šokantni mesečni stroški: koliko v resnici stane biti lastnik?

Moški je razkril natančen pregled vseh obveznosti, ki jih mora plačevati vsak mesec – še preden sploh upošteva obroke kredita.

Njegovi stroški v Nemčiji so naslednji:

- ogrevanje: 150 evrov

- elektrika: 80 evrov

- voda + kanalizacija: 50 evrov

- plin: 70 evrov

- zavarovanje stanovanja: 30 evrov

- davek na nepremičnino: 40 evrov

- stroški stavbe (dvigalo, čiščenje hodnikov): 50 evrov

- rezervni sklad za popravila: min. 50 evrov

To pomeni, da znašajo fiksni mesečni stroški lastništva med 500 in 550 evriše preden je plačan kredit.

Redna popravila in nepredvidene okvare lahko močno obremenijo družinski proračun.
Redna popravila in nepredvidene okvare lahko močno obremenijo družinski proračun.

Za mnoge, ki razmišljajo o nakupu, so te številke presenečenje. Še posebej zato, ker se pogosto sliši, da je "lažje odplačevati kredit kot plačevati najemnino". A lastništvo pomeni celo vrsto dodatnih izdatkov, ki se kopičijo iz meseca v mesec.

Skrite težave: hrupni sosedi, popravila in stres, ki ga najemniki pogosto ne občutijo

A finančni pritisk ni edina težava. Moški iz Hrvaške opisuje tudi izzive življenja v večstanovanjski stavbi.

Največji problem mu povzroča sosed nad njim, ki nenehno povzroča hrup in ignorira pritožbe.

Kot lastnik se mora z vsemi težavami soočati sam:

- sam vodi komunikacijo s sosedi,

- sam ureja popravila,

- sam nosi stroške za vse okvare,

- sam rešuje sosedske konflikte.

To pa pomeni stalni stres, zaradi katerega se počuti ujetega – v mestu, službi, kreditu in obveznostih.

"Komaj dihaš od stroškov": grenka spoznanja po osmih letih lastništva

Po osmih letih lastništva se sprašuje, ali je storil največjo napako v življenju.

Opisuje občutek, da je kupil svobodo, dobil pa breme. "Mislil sem, da sem si uredil življenje, a v resnici vsak mesec komaj preživim od stroškov in obveznosti," je dejal.

Pomembno opozorilo: ne glejte samo na ceno stanovanja!

Hrupni ali problematični sosedje lahko kupcem močno zagrenijo življenje, tudi v novih blokih.
Hrupni ali problematični sosedje lahko kupcem močno zagrenijo življenje, tudi v novih blokih.

Moški svetuje vsem, ki razmišljajo o nakupu, naj se dobro informirajo:

- ne glejte samo cene stanovanja,

- računajte celotne stroške lastništva,

- pozanimajte se o stavbi, sosedih in stroških vzdrževanja,

- preverite višino davkov.

"Nakup nepremičnine ni samo kredit. Je stalna finančna odgovornost in stres," je poudaril. 

Njegovo sporočilo je jasno: preden se odločite za nakup, naredite poglobljen izračun, preverite vse podrobnosti in razumite, da ima lastništvo številne skrite plati – tako finančne kot čustvene.

Nakup doma ni nujno pot do mirnega življenja

Čeprav je lastništvo nepremičnine za mnoge velik cilj, ta zgodba spominja, da je treba pred odločitvijo vedno:

- narediti realističen finančni izračun,

- informirati se iz zanesljivih virov,

- predvideti nepredvidene stroške,

- biti pozoren na okolico in sosede,

- oceniti, ali si lahko dolgoročno privoščite vse obveznosti.

Le tako si lahko zagotovite, da bo življenje – bodisi v lastnem ali najetem stanovanju – resnično udobno in stabilno.

Vir: Telegraf Biznis

 