Želja po lastnem domu v Nemčiji je pri mnogih izjemno močna – še posebej med priseljenci z Balkana, kjer veliko ljudi vidi nakup nepremičnine kot največji življenjski cilj in odrešitev od visokih najemnin. No, podobno je tudi pri nas.
A zgodba moškega s Hrvaške, ki v Nemčiji živi že več let, razkriva precej drugačno, veliko bolj brutalno realnost.
Na družbenih omrežjih je iskreno zapisal, da je po osmih letih lastništva globoko obžaloval svojo odločitev. Sanje o svobodi in brezskrbnosti so se zanj hitro spremenile v finančno breme, stres in nenehne skrbi.
"Ko sem kupil stanovanje, sem mislil: super, zdaj sem svoj, ni več najemnine. A sploh nisem vedel, koliko stane biti lastnik. Resničnost je brutalna," je dejal, poroča stran Telegraf Biznis.
Njegova izpoved danes služi kot opozorilo vsem, ki razmišljajo o nakupu nepremičnine: lastništvo nepremičnine je strošek, ki jih mnogi ne predvidijo.
Šokantni mesečni stroški: koliko v resnici stane biti lastnik?
Moški je razkril natančen pregled vseh obveznosti, ki jih mora plačevati vsak mesec – še preden sploh upošteva obroke kredita.
Njegovi stroški v Nemčiji so naslednji:
- ogrevanje: 150 evrov
- elektrika: 80 evrov
- voda + kanalizacija: 50 evrov
- plin: 70 evrov
- zavarovanje stanovanja: 30 evrov
- davek na nepremičnino: 40 evrov
- stroški stavbe (dvigalo, čiščenje hodnikov): 50 evrov
- rezervni sklad za popravila: min. 50 evrov
To pomeni, da znašajo fiksni mesečni stroški lastništva med 500 in 550 evri – še preden je plačan kredit.
Za mnoge, ki razmišljajo o nakupu, so te številke presenečenje. Še posebej zato, ker se pogosto sliši, da je "lažje odplačevati kredit kot plačevati najemnino". A lastništvo pomeni celo vrsto dodatnih izdatkov, ki se kopičijo iz meseca v mesec.
Skrite težave: hrupni sosedi, popravila in stres, ki ga najemniki pogosto ne občutijo
A finančni pritisk ni edina težava. Moški iz Hrvaške opisuje tudi izzive življenja v večstanovanjski stavbi.
Največji problem mu povzroča sosed nad njim, ki nenehno povzroča hrup in ignorira pritožbe.
Kot lastnik se mora z vsemi težavami soočati sam:
- sam vodi komunikacijo s sosedi,
- sam ureja popravila,
- sam nosi stroške za vse okvare,
- sam rešuje sosedske konflikte.
To pa pomeni stalni stres, zaradi katerega se počuti ujetega – v mestu, službi, kreditu in obveznostih.
"Komaj dihaš od stroškov": grenka spoznanja po osmih letih lastništva
Po osmih letih lastništva se sprašuje, ali je storil največjo napako v življenju.
Opisuje občutek, da je kupil svobodo, dobil pa breme. "Mislil sem, da sem si uredil življenje, a v resnici vsak mesec komaj preživim od stroškov in obveznosti," je dejal.
Pomembno opozorilo: ne glejte samo na ceno stanovanja!
Moški svetuje vsem, ki razmišljajo o nakupu, naj se dobro informirajo:
- ne glejte samo cene stanovanja,
- računajte celotne stroške lastništva,
- pozanimajte se o stavbi, sosedih in stroških vzdrževanja,
- preverite višino davkov.
"Nakup nepremičnine ni samo kredit. Je stalna finančna odgovornost in stres," je poudaril.
Njegovo sporočilo je jasno: preden se odločite za nakup, naredite poglobljen izračun, preverite vse podrobnosti in razumite, da ima lastništvo številne skrite plati – tako finančne kot čustvene.
Nakup doma ni nujno pot do mirnega življenja
Čeprav je lastništvo nepremičnine za mnoge velik cilj, ta zgodba spominja, da je treba pred odločitvijo vedno:
- narediti realističen finančni izračun,
- informirati se iz zanesljivih virov,
- predvideti nepredvidene stroške,
- biti pozoren na okolico in sosede,
- oceniti, ali si lahko dolgoročno privoščite vse obveznosti.
Le tako si lahko zagotovite, da bo življenje – bodisi v lastnem ali najetem stanovanju – resnično udobno in stabilno.
Vir: Telegraf Biznis
