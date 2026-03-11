Želja po lastnem domu v Nemčiji je pri mnogih izjemno močna – še posebej med priseljenci z Balkana, kjer veliko ljudi vidi nakup nepremičnine kot največji življenjski cilj in odrešitev od visokih najemnin. No, podobno je tudi pri nas.

A zgodba moškega s Hrvaške, ki v Nemčiji živi že več let, razkriva precej drugačno, veliko bolj brutalno realnost.

Na družbenih omrežjih je iskreno zapisal, da je po osmih letih lastništva globoko obžaloval svojo odločitev. Sanje o svobodi in brezskrbnosti so se zanj hitro spremenile v finančno breme, stres in nenehne skrbi.

"Ko sem kupil stanovanje, sem mislil: super, zdaj sem svoj, ni več najemnine. A sploh nisem vedel, koliko stane biti lastnik. Resničnost je brutalna," je dejal, poroča stran Telegraf Biznis.

Njegova izpoved danes služi kot opozorilo vsem, ki razmišljajo o nakupu nepremičnine: lastništvo nepremičnine je strošek, ki jih mnogi ne predvidijo.