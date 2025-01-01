Cekin.si
Kaj bi kupili - novo ali rabljeno nepremičnino?
Nepremičninski trg

Kaj bi kupili - novo ali rabljeno nepremičnino?

Nepredvidljivi računi za energijo - kako ravnati?
Potrošnik

Nepredvidljivi računi za energijo - kako ravnati?

Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Finance

Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?

Dobitek ameriške loterije Powerball narasel na 1,6 milijarde dolarjev
Igre na srečo

Dobitek ameriške loterije Powerball narasel na 1,6 milijarde dolarjev

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti
Novice

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti

Najdražja mesta za nakup nepremičnin: Hongkong še vedno vodi, tri evropska mesta med deseterico
Nepremičninski trg

Najdražja mesta za nakup nepremičnin: Hongkong še vedno vodi, tri evropska mesta med deseterico

Hongkong ostaja najdražje mesto za nakup stanovanja, kljub padcu cen. Med desetimi najdražjimi so tudi Zürich, Ženeva in London. Preverite, kje so cene najvišje – in zakaj.

Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju letos spet dosegle rekordne ravni
Nepremičninski trg

Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju letos spet dosegle rekordne ravni

Na slovenskem nepremičninskem trgu je v letošnjem prvem polletju prišlo do obrata trenda upadanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami in zemljišči za njihovo gradnjo. Prodanih je bilo 30 odstotkov več stanovanj kot v drugem polletju 2024, za petino se je povečala tudi prodaja stanovanjskih hiš. Cene so se medtem povzpele na nove rekorde.

Kaj se je v drugem četrtletju dogajalo s cenami stanovanjskih nepremičnin?
Nepremičninski trg

Kaj se je v drugem četrtletju dogajalo s cenami stanovanjskih nepremičnin?

Preverite, kaj je statistični urad ugotovil glede gibanja cen stanovanjskih nepremičnin.

Črne gradnje na Hrvaškem bodo po novem obravnavane kot kaznivo dejanje?
Nepremičninski trg

Črne gradnje na Hrvaškem bodo po novem obravnavane kot kaznivo dejanje?

Na Hrvaškem načrtujejo strožje kazni za črne gradnje in okrepljen nadzor na področju gradbeništva, po drugi strani pa tudi poenostavitev postopkov za enostavnejše gradnje. Črne gradnje bodo, če bodo predlagane zakonske spremembe sprejete, obravnavali kot kaznivo dejanje.

Napačni podatki o nepremičnini v evidenci vrednotenja. Kaj storiti?
Nepremičninski trg

Napačni podatki o nepremičnini v evidenci vrednotenja. Kaj storiti?

Kaj storiti, če so v obvestilih Gursa, ki jih bodo lastniki nepremičnin prejeli predvidoma do konca maja, zapisani napačni podatki ali pa so pravilni, a se lastnik ne strinja z oceno vrednosti? Preverite!

Gurs: Sedaj lahko preverite, koliko je vredna vaša nepremičnina
Nepremičninski trg

Gurs: Sedaj lahko preverite, koliko je vredna vaša nepremičnina

Geodetska uprava RS je na podlagi posodobljenih modelov vrednotenja začela vsem nepremičninam v državi določati nove posplošene vrednosti, podatki pa so sedaj dostopni tudi na portalu Prostor.

Stanovanjska zakonodaja: Kaj prinaša in komu koristi?
Nepremičninski trg

Stanovanjska zakonodaja: Kaj prinaša in komu koristi?

Nova stanovanjska zakonodaja v Sloveniji, potrjena na vladi, prinaša znatne spremembe na področju financiranja in spodbujanja gradnje javnih najemnih stanovanj. Ta zakon bo omogočil stabilnejše financiranje in prinesel skoraj 2000 novih stanovanj po vsej Sloveniji, skupaj z drugimi olajšavami za občine.

Nove vrednosti nepremičnin v prihodnjih dneh, obvestila do konca meseca
Nepremičninski trg

Nove vrednosti nepremičnin v prihodnjih dneh, obvestila do konca meseca

Geodetska uprava je na podlagi posodobljenih modelov vrednotenja začela vsem nepremičninam v državi določati nove posplošene vrednosti, podatki bodo na portalu Prostor dostopni v prihodnjih dneh. Lastniki bodo pisna obvestila po pošti prejeli do konca meseca.

To je ena največjih groženj blaginji prebivalcev EU
Nepremičninski trg

To je ena največjih groženj blaginji prebivalcev EU

Stanovanjska kriza v Evropski uniji je dosegla kritično točko. Skoraj 10 % prebivalcev EU porabi več kot 40 % dohodka za stanovanje, medtem ko se število brezdomcev približujoč milijonu. Kakšne rešitve ponuja EU?

Kje v Evropi se bodo cene stanovanj leta 2025 najbolj zvišale?
Nepremičninski trg

Kje v Evropi se bodo cene stanovanj leta 2025 najbolj zvišale?

Gradnja ne more dohajati naraščajočega povpraševanja v večini držav, zaradi česar se cene zvišujejo skoraj povsod, razen na Kitajskem in v Franciji.

Tuji kupci si ogledujejo prazne hiše na Japonskem

Številne prazne nepremičnine, ki so na Japonskem na voljo za nizko ceno. Vendar strokovnjaki opozarjajo na določena tveganja.

Tuji kupci si ogledujejo prazne hiše na Japonskem
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

