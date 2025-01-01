Hongkong ostaja najdražje mesto za nakup stanovanja, kljub padcu cen. Med desetimi najdražjimi so tudi Zürich, Ženeva in London. Preverite, kje so cene najvišje – in zakaj.
Na slovenskem nepremičninskem trgu je v letošnjem prvem polletju prišlo do obrata trenda upadanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami in zemljišči za njihovo gradnjo. Prodanih je bilo 30 odstotkov več stanovanj kot v drugem polletju 2024, za petino se je povečala tudi prodaja stanovanjskih hiš. Cene so se medtem povzpele na nove rekorde.
Preverite, kaj je statistični urad ugotovil glede gibanja cen stanovanjskih nepremičnin.
Na Hrvaškem načrtujejo strožje kazni za črne gradnje in okrepljen nadzor na področju gradbeništva, po drugi strani pa tudi poenostavitev postopkov za enostavnejše gradnje. Črne gradnje bodo, če bodo predlagane zakonske spremembe sprejete, obravnavali kot kaznivo dejanje.
Kaj storiti, če so v obvestilih Gursa, ki jih bodo lastniki nepremičnin prejeli predvidoma do konca maja, zapisani napačni podatki ali pa so pravilni, a se lastnik ne strinja z oceno vrednosti? Preverite!
Nova stanovanjska zakonodaja v Sloveniji, potrjena na vladi, prinaša znatne spremembe na področju financiranja in spodbujanja gradnje javnih najemnih stanovanj. Ta zakon bo omogočil stabilnejše financiranje in prinesel skoraj 2000 novih stanovanj po vsej Sloveniji, skupaj z drugimi olajšavami za občine.
Geodetska uprava je na podlagi posodobljenih modelov vrednotenja začela vsem nepremičninam v državi določati nove posplošene vrednosti, podatki bodo na portalu Prostor dostopni v prihodnjih dneh. Lastniki bodo pisna obvestila po pošti prejeli do konca meseca.
Stanovanjska kriza v Evropski uniji je dosegla kritično točko. Skoraj 10 % prebivalcev EU porabi več kot 40 % dohodka za stanovanje, medtem ko se število brezdomcev približujoč milijonu. Kakšne rešitve ponuja EU?
Gradnja ne more dohajati naraščajočega povpraševanja v večini držav, zaradi česar se cene zvišujejo skoraj povsod, razen na Kitajskem in v Franciji.
Številne prazne nepremičnine, ki so na Japonskem na voljo za nizko ceno. Vendar strokovnjaki opozarjajo na določena tveganja.