Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Nakup Prodaja Najem Gradnja Nepremičninski trg
Po najdražji hiši razkrivamo še trenutno najdražje stanovanje v Ljubljani
Prodaja

Po najdražji hiši razkrivamo še trenutno najdražje stanovanje v Ljubljani

Kaj se spreminja na trgu dela? Več denarja za brezposelne, ugodnosti za starejše ...
Zaposleni

Kaj se spreminja na trgu dela? Več denarja za brezposelne, ugodnosti za starejše ...

Kaj se lahko naučimo od najbogatejših ljudi?
Finance

Kaj se lahko naučimo od najbogatejših ljudi?

Elon Musk zaposlenim v podjetju xAI postavil ultimat
Zaposleni

Elon Musk zaposlenim v podjetju xAI postavil ultimat

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt
OGLAS
Novice

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

To je trenutno najdražja hiša v Ljubljani
Prodaja

To je trenutno najdražja hiša v Ljubljani

Ali ste trenutno v fazi nakupovanja samostojne hiše v Ljubljani? Poglejte to hišo v prestolnici, ki se nahaja v Rožni dolini ...

Najcenejša in najdražja hiša v Ljubljani in njeni okolici
Prodaja

Najcenejša in najdražja hiša v Ljubljani in njeni okolici

Obe sta v zelenju ...

Zbrali smo nasvete, kako poskrbeti, da boste z nepremičninskim oglasom pritegnili resne kupce
Prodaja

Zbrali smo nasvete, kako poskrbeti, da boste z nepremičninskim oglasom pritegnili resne kupce

Že leta 1944 je britanski nepremičninski tajkun Harold Samuel, ki je ustanovil eno največjih nepremičninskih agencij v Združenem kraljestvu, dejal: "Pri nepremičninah so pomembne tri stvari: lokacija, lokacija, lokacija."

Stanovanje kupil za 98.000, sedaj ga prodaja za 275.000 evrov
Prodaja

Stanovanje kupil za 98.000, sedaj ga prodaja za 275.000 evrov

Pred štirimi leti je v Zagrebu iskala dom za sebe in odkrila, kaj počnejo nekateri.

Ponujali so jim 46 milijonov, a tudi ta znesek je družina zavrnila
Prodaja

Ponujali so jim 46 milijonov, a tudi ta znesek je družina zavrnila

Iz Avstralije poročajo o nenavadni zgodbi: investitorji so več let rotili neko družino, naj proda svoj dom, saj so na območju gradili naselje. Družina je celo zavrnila 46 milijonov evrov. Poglejte, kako živi sedaj, ko je naselje končano.

'8,1 m2, garsonjera, zgrajena leta 1852' – poglejte ceno
Prodaja

'8,1 m2, garsonjera, zgrajena leta 1852' – poglejte ceno

V oglasu nato zapišejo, da gre za sobo, ki pa je odlična priložnost za investicijo – oddajanje prek Airbnb.

Prodaja stanovanje, a pod pogojem, da v njem še naprej živi. Kaj o tem pravi odvetnik?
Prodaja

Prodaja stanovanje, a pod pogojem, da v njem še naprej živi. Kaj o tem pravi odvetnik?

Te dni je po spletu zaokrožil oglas, v katerem lastnik dvosobnega stanovanja v središču Ljubljane prodaja svoj dom za 189.000 evrov. A pod pogojem, da v stanovanju ostane kot doživljenski najemnik. Za bivanje je pripravljen plačevati tekoče stroške. Zanimalo nas je, ali se to splača in kaj o vsem tem pravi odvetnik Žiga Marovt.

Toliko je Đoković zaslužil s prodajo svojega stanovanja
Novice

Toliko je Đoković zaslužil s prodajo svojega stanovanja

Srbski teniški as se je odločil za odlično poslovno potezo!

Znano, kdo je kupoval stanovanja v soseski Schellenburg
Prodaja

Znano, kdo je kupoval stanovanja v soseski Schellenburg

Poglejte, kaj so ugotovili ...

FOTO: Soseska Kvartet v Šiški že sprejela prve stanovalce FOTO: Soseska Kvartet v Šiški že sprejela prve stanovalce FOTO: Soseska Kvartet v Šiški že sprejela prve stanovalce
Prodaja

FOTO: Soseska Kvartet v Šiški že sprejela prve stanovalce

Prvi stanovalci so se že vselili v stanovanja v soseski Kvartet v Šiški, ki jo je zgradil slovaški razvijalec projektov Corwin. Skupno se v štirih stanovanjskih stavbah nahaja 236 stanovanj, od tega jih je prostih še okoli 10. Povprečna cena stanovanja je okoli 4400 evrov na kvadratni meter.

Hrvaška občina prodaja hiše za 30 centov

Občina dobi nove, mlade prebivalce, ti pa živijo mirno življenje v okolju, ki jim nudi varnost in zadovoljstvo. In vsi so zadovoljni ...

Hrvaška občina prodaja hiše za 30 centov
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Obvezna božičnica za vse? To pravijo delodajalci
Ali vam delodajalec izplačuje božičnico?

Obvezna božičnica za vse? To pravijo delodajalci

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Slovenijo zajelo sneženje: ponekod do 30 centimetrov, višje do pol metra novice
Slovenijo zajelo sneženje: ponekod do 30 centimetrov, višje do pol metra
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
Poslovila se je ena prvih slovenskih filmskih delavk Emilija Soklič popin
Poslovila se je ena prvih slovenskih filmskih delavk Emilija Soklič
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino Okusno.je
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333