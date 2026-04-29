Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo

Cene nepremičnin v Sloveniji vztrajno rastejo, pri čemer so majhna stanovanja pogosto med najbolj iskanimi in hkrati najbolj problematičnimi z vidika dostopnosti. Garsonjere, ki so še pred nekaj leti veljale za relativno dosegljiv vstop na nepremičninski trg, danes v večjih mestih vse pogosteje dosegajo cene 170.000 evrov ali več. To odpira vprašanja o realni vrednosti takšnih nepremičnin, o tem, kdo si jih sploh še lahko privošči, ter kakšne dolgoročne finančne posledice ima takšen nakup za posameznika ali gospodinjstvo.

Primeri v Ljubljani

Že hiter pregled nepremičninskih oglasov v Ljubljani da jasno vedeti, da so cene garsonjer zelo visoke. Poglejmo nekaj konkretnih primerov, na koncu članka pa vas čaka še anketa, kjer lahko poveste, ali se vam zdi 170.000 evrov preveč za nakup garsonjere v Ljubljani. Prvi oglas s ceno 170.000 evrov je za garsonjero v Štepanjskem naselju, ki je zadnje mesece slovenski javnosti znano zaradi težav s parkiranjem. Tam prodajajo garsonjero v izmeri 23,3 m2, in sicer s stavbi zgrajeni leta 1977. Stanovanje se nahaja v zadnjem, četrtem nadstropju brez dvigala. Lastniki bi garsonjero menjali za starejšo hišo, ki je potrebna obnove. Več o tem oglasu si lahko pogledate TUKAJ. Drugi primer je garsonjera, ki se nahaja na Taboru in je velika 25 m2. Stanovanje se nahaja v visokem pritličju stavbe, ki je zgrajena leta 1904. Prodaja se za 185.000 evrov. Več o tem oglasu si lahko pogledate TUKAJ.

V Zeleni jami pa za 185.000 evrov prodajajo 22 m2 veliko garsonjero, ki se nahaja v stavbi, zgrajeni leta 1964. Več o tem oglasu si lahko pogledate TUKAJ.

Nato pa so še dražji primeri garsonjer - tudi za 188.000 evrov ali pa primer garsonjere, velikosti 29,5 m2, ki se nahaja v polju, in sicer v bloku iz leta 1983. Več o tem oglasu si lahko pogledate TUKAJ. Kar nekaj garsonjer se prodaja za 199.000. Smo pa odkrili tudi eno, ki se nahaja na Prulah. Meri 19 m2, zanjo pa pričakujejo okroglih 200.000 evrov. Nahaja se v stavbi iz leta 1841. Več o tem oglasu si lahko pogledate TUKAJ. Veliko je tudi primerov, za katere lastniki navajajo, da so enosobna stanovanja in zanje zahtevajo tudi po 219.000 evrov, a izmera nepremičnine je skromnih 29 m2. Na Novih Fužinah se garsonjere prodajajo tudi za 220.000 evrov. Za Bežigradom za 26,5 m2 pričakujejo 226.260 evrov. Ponekod zahtevajo že skoraj 300.000 evrov in takih oglasov je kar nekaj, a večina teh garsonjer je v novejših stavbah. Najdražja garsonjera, kar smo jih našli, pa se nahaja v središču Ljubljane. Gre za 45,7 m2 veliko garsonjero, ki se nahaja v stavbi iz leta 2009, in sicer v drugem nadstropju od šestih. Ima balkon, prenovljena pa je bila leta 2016. Zanjo zahtevajo 349.000 evrov. Več o tem oglasu si lahko pogledate TUKAJ.

Garsonjere za 170.000 evrov in več niso več izjema, temveč postajajo nova realnost nepremičninskega trga, zlasti v Ljubljani in drugih urbanih središčih. Za kupce to pomeni temeljit razmislek o tem, ali gre za nujen kompromis zaradi stanovanjske stiske, naložbo ali finančno tveganje, ki lahko dolgoročno obremeni osebni proračun. Pred odločitvijo za nakup je zato ključno, da natančno ocenite svojo finančno vzdržnost, primerjate alternative in se zavedate, da visoka cena majhnega stanovanja ne pomeni nujno tudi dolgoročno dobre finančne odločitve.