Parkirno mesto v centru za skoraj 70 tisočakov

Na nepremičninskem portalu nepremicnine.net se je pojavil oglas, ki jasno kaže, kam se razvija trg: parkirno mesto v središču Ljubljane, veliko 12,5 kvadratnega metra, se prodaja za 69.000 evrov. Gre za parkirno mesto v podzemni garažni hiši na Trgu osvobodilne fronte, v neposredni bližini glavne železniške in avtobusne postaje. Kot izhaja iz oglasa, je garaža urejena, varovana in na lahko dostopni lokaciji, kar dodatno zvišuje njeno vrednost. Takšne cene so še pred nekaj leti veljale za izjemo, danes pa postajajo vse pogostejše – predvsem v najstrožjem centru mesta.

Trg garaž: majhen, a vse bolj vroč

icon-expand Parkirno mesto, ki se prodaja za 69.000 evrov: Gre za oglaševano ceno, ki pa ne pomeni nujno končne realizirane prodajne vrednosti. FOTO: nepremicnine.net

Segment garaž in parkirnih mest je precej manjši od trga stanovanj, vendar izjemno živahen. Razlog je preprost: prostor v mestnem jedru je omejen, novih garaž pa praktično ni mogoče zgraditi v večjem obsegu. Hkrati se povpraševanje povečuje. Iz oglasov za oddajo parkirnih mest v Ljubljani je razvidno, da se najemnine v centru običajno gibljejo med približno 80 in 130 evri na mesec, kar kaže na stabilno povpraševanje. To pomeni, da parkirno mesto ni le strošek, temveč lahko tudi vir prihodka. Če spomnimo, s kakšnimi težavami se soočajo prebivalci Ljubljane, na primer Štepanjskega naselja, je jasno, da so garaže in parkirna mesta resnično "vroča roba".

Zakaj cene rastejo?

Na rast cen vpliva več dejavnikov, ki skupaj ustvarjajo pritisk na trg: - vse več avtomobilov v gospodinjstvih, - omejeno število parkirnih mest v starejših mestnih soseskah, - večja koncentracija delovnih mest v centru, - oteženo parkiranje na javnih površinah. Parkiranje v središču mesta tako postaja vsakodnevni izziv, zaradi katerega so številni kupci pripravljeni odšteti bistveno več, kot bi bilo še nedavno običajno.

Investicija z zanimivo matematiko

Čeprav 69.000 evrov za parkirno mesto na prvi pogled deluje visoko, ima takšna naložba svojo logiko. Ob predpostavki, da lastnik parkirno mesto oddaja za 100 evrov na mesec, letni bruto donos znaša okoli 1.200 evrov. To pomeni približno 1,7-odstotni letni donos – brez večjih stroškov vzdrževanja in z relativno nizkim tveganjem. V praksi je donos sicer lahko višji, predvsem na bolj iskanih lokacijah ali ob dolgoročnem dvigu cen. Parkirna mesta torej niso zanimiva le za lastno uporabo, temveč tudi kot naložba, saj lahko prinašajo stabilen donos ob relativno nizkih stroških. Kot smo že pisali na Cekin.si, je prav nakup parkirišča v določenih primerih lahko zelo vroča naložba.

Je to prihodnost mest?