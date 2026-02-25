Ste se kdaj vprašali, koliko svobode bi imeli, če bi se odpovedali klasičnemu najemu stanovanja? Angležinja Katrina, stara 31 let, je naredila prav to - svoje drago stanovanje je zamenjala za statično prikolico, ki jo je kupila za 26.000 funtov (29.776 evrov). O odločitvi je spregovorila za britanski medij What's The Jam, kjer je poudarila, da je bila to najbolj osvobajajoča odločitev v njenem življenju. Podobno poročata tudi Daily Mail in Profimedia, ki navajata, da se je iz stanovanja, kjer je najemnina dosegala približno 1.000 funtov na mesec (1.145 evrov), preselila v prikolico v počitniškem parku. Odpovedala se je torej življenju najemnice, sa si ni želela živeti od plače do plače.

Prihranek do 1.000 funtov mesečno

Mislim, da mnogi delajo dolge ure samo zato, da si lahko privoščijo hišo ali stanovanje. Nisem želela čakati do upokojitve, da bi začela uživati življenje – želela sem več prostega časa in več veselja. —Katrina

Katrina je marca 2025 sprejela drzno odločitev in se preselila v park s prikolicami. Zdaj prihrani približno 900–1.000 funtov mesečno (pd 1.030 do 1.145 evrov), navaja What's The Jam. Stroški vzdrževanja so znatno nižji: po poročanju Daily Maila letno plača približno 3.500 funtov za najem parcele (4000 evrov), pri čemer so vključeni tudi stroški bazena, savne, vode in odvoza smeti. Ne gre le za to, da si je želela privarčevati, temveč je bila njena ideja, da bi tudi delala manj. Sedaj nima več pritiska, da mora čim več zaslužiti za plačilo najemnine in poplačilo visokih stroškov mesečnih računov. "Nisem želela čakati do upokojitve, da začnem uživati življenje," pravi.

Skupnost, ki je prej ni poznala

icon-expand Življenje v prikolici FOTO: Profimedia

Ena največjih sprememb, ki jih omenja Katrina, je občutek pripadnosti. V pogovoru za What's The Jam je poudarila, da je skupnost v parku prikolic izjemno povezana. Ko si je poškodovala koleno, jo je njen 90-letni sosed vsak dan prišel preverit - izkušnja, ki je ni nikoli doživela v prejšnjem stanovanju. Obenem ji nova lokacija omogoča življenjski slog, ki je bolj povezan z naravo: skoraj vsak dan plava v bazenu, uživa v miru in ima več časa za potovanja.

Praktične veščine in nova samozavest

Selitev v prikolico je zahtevala tudi nekaj iznajdljivosti. Ko je morala sama priklopiti in usposobiti pralni stroj, se ni prestrašila. Z nasmehom pove, da se je osnov vodovodarstva naučila kar na YouTubu. Tudi o nakupu in izbiri pravega parka prikolic ima jasen nasvet: raziskava je ključna. Daily Mail poroča, da Katrina svetuje izbiro parka z nizkimi obratovalnimi stroški, razumnimi pravili in dobro skupnostjo. Po njenem mnenju so majhni družinski parki odlična izbira za celoletno bivanje.

Življenje zdaj! Ne nekoč v prihodnosti

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





1 / 4 Življenje v prikolici