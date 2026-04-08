Kar se je na prvi pogled zdelo kot povsem nora ideja, se je za ameriško družino Wisdom izkazalo za racionalno finančno odločitev. Prodali so hišo, se odpovedali večini premoženja in s štirimi otroki življenje preselili na katamaran. Danes z nižjimi stroški in brez hipotekarnega pritiska plujejo po Karibih pri tem pa so se skoraj vsega naučili sami, s pomočjo YouTuba. Njihova zgodba ni le o pustolovščini, temveč zgodba o tem, kako lahko manj lastnine pomeni več finančne svobode.

Kako so s selitvijo na ladjo znižali življenjske stroške

Po skoraj 20 letih življenja v istem mestu, štirih otrocih, več službah in nenehnih selitvah med predmestnimi hišami je Justin nekega dne domov prišel z idejo, ki je na prvi pogled delovala nerazumno, poroča Profimedia. Kaj če bi kupili katamaran in z družino pluli po svetu? se spominja njegova žena Jen. Njena prva reakcija je bila iskrena: mislila je, da se je možu zmešalo.

Družina ni imela izkušenj z jadranjem, niti niso poznali nikogar, ki bi živel na ladji. A nato so začeli gledati videe drugih družin na YouTubu, ki so življenje zamenjale za počasnejši, preprostejši ritem na vodi. Kar se je sprva zdelo nemogoče, je postopoma začelo delovati izvedljivo – in celo smiselno.

Učenje iz nič: YouTube namesto izkušenj

Justin, učitelj, in Jen, notranja oblikovalka, sta se zavedala, da nimata potrebnega znanja. Nista ga iskala v dragih tečajih ali dolgih pripravah, temveč tam, kjer danes marsikdo – na YouTubu.

Korak za korakom sta se učila osnov jadranja, vzdrževanja katamarana, življenja na omejenem prostoru in organizacije vsakdanjega življenja na morju. Ko sta sprejela odločitev, sta prodala skoraj vse svoje stvari – obdržala sta le nujno opremo in orodje. "To je bil občutek, kot da pritisneš gumb za ponastavitev. Manj stvari, manj skrbi, več prostora za dihanje," pravi Jen.

Velika sprememba tudi za otroke

S sinovi Liamom (14), Langstonom (13), Tavnerjem (11) in Tennesonom (6) se je družina odpravila na Grenado, kjer so najprej deset dni preživeli na usposabljanju. Nato so zares izpluli. "Otroci so novo življenje presenetljivo hitro sprejeli. Takoj so se počutili doma na ladji, njihov entuziazem pa je zelo olajšal celoten prehod," se spominja mama. Edina boleča odločitev je bila, da so na kopnem morali pustiti dva avstralska ovčarja in mačko, ki so ostali pri Justinovih starših.

Življenje na ladji: manj udobja, a tudi manj stroškov

Življenje na katamaranu seveda ni brez izzivov. Posodo pomivajo ročno, perilo sušijo na zraku, sladke vode in elektrike ni v neomejenih količinah. Ko niso blizu kopnega, morajo biti iznajdljivi. A kljub temu se je izkazalo, da je novo življenje finančno občutno ugodnejše. Po besedah Jen so mesečne stroške zmanjšali za približno 75 odstotkov. "Prej smo bili srečni, če smo konec meseca prihranili nekaj sto dolarjev. Danes prihranimo več tisoč," pravi. Ni več stroškov hiše, visokih računov, nepotrebnih nakupov in stalnega potrošniškega pritiska. Življenje na omejenem prostoru jih je prisililo k premišljenim odločitvam – kaj res potrebujejo in kaj ne.

Šola in služba – le v drugačni obliki

Tudi izobraževanje in delo nista izginila, le prilagodila sta se novemu okolju. Otroci se šolajo doma po programu Teksaške koalicije za izobraževanje na domu. Pri tem je velika prednost tudi to, da je njihov oče učitelj. "Uporabljamo kombinacijo delovnih zvezkov, knjig in spletnega učenja. Za šolo porabimo uro ali dve na dan," pojasnjuje Jen. Preostali čas zapolnijo plavanje, raziskovanje, učenje praktičnih življenjskih veščin in – kot se pošalijo – trampolini na krovu ladje in neskončen horizont.

Odzivi okolice: od občudovanja do nerazumevanja

Reakcije okolice so bile zelo različne. "Nekateri so nas podpirali, drugi niso razumeli, nekaj ljudi pa nas je imelo za popolnoma nore," priznava Jen. A zanju je bila odločitev jasna. "To je naša zgodba, ne zgodba ljudi okoli nas," pravi.

Kaj se lahko iz te zgodbe naučijo tudi drugi?