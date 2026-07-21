Prav s tem izzivom se je soočila družina Wright, ki je več kot dve desetletji dopustovala v svoji hiši v francoski Provansi. Na koncu so jo prodali. Nato pa storili nekaj, kar se zdi skoraj neverjetno: hišo so kupili nazaj skupaj z 28 drugimi družinami.

Ko počitniška hiša postane breme

Počitniška hiša v Provansi je bila del družinske zgodbe kar tri generacije. V njej so preživljali poletja, praznike in družinska srečanja. Toda z leti so se začeli kopičiti stroški vzdrževanja, organizacije in nadzora nepremičnine, ko v njej ni bilo nikogar. Camilla Wright je za tuje medije pojasnila, da si družina hiše ni želela izgubiti, vendar je postajalo vse težje upravičiti stroške in odgovornost, povezano z lastništvom drugega doma. Zato so začeli iskati alternativne možnosti.

icon-expand Počitniška hiša v Provansi je bila del družinske zgodbe kar tri generacije, toda z leti so se začeli kopičiti stroški vzdrževanja. FOTO: Profimedia

Rešitev: deljeno lastništvo

Kot poroča The Property Daily, se je družina odločila za model deljenega lastništva oziroma tako imenovani fractional ownership. Gre za koncept, pri katerem več posameznikov ali družin skupaj kupi eno ali več nepremičnin ter si med seboj deli stroške in čas uporabe. V njihovem primeru je proces organiziralo podjetje, ki upravlja nakup, prenovo, vzdrževanje in administracijo nepremičnin. Lastniki nato uporabljajo domove glede na vnaprej določen sistem koriščenja. Hiša v Provansi je tako postala del skupnosti 29 družin. Wrightovi niso izgubili dostopa do nje, hkrati pa niso več sami odgovorni za vse stroške in organizacijo.

Iz ene hiše do petih nepremičnin

Najbolj zanimiv del zgodbe je, da družina po novem ni več povezana le s hišo v Provansi. S sodelovanjem v sistemu deljenega lastništva je pridobila dostop še do drugih nepremičnin po Evropi. Poleg provansalske vile so postali solastniki apartmaja na Mallorci, stanovanja v Rimu, podeželske hiše v italijanskem Piemontu in gorskega apartmaja v francoskem Megèvu. Za številne lastnike počitniških nepremičnin je prav to največja prednost takšnih modelov. Namesto da bi ves kapital vložili v en sam objekt, dobijo dostop do več različnih destinacij.

Zakaj postaja deljeno lastništvo vse bolj priljubljeno?

Koncept ni nov, vendar je v zadnjih letih postal precej bolj razširjen. Razlogov je več. Kot piše Express, cene nepremičnin v priljubljenih turističnih regijah ostajajo visoke, hkrati pa številni lastniki ugotavljajo, da svoje počitniške hiše uporabljajo le nekaj tednov na leto. Kljub temu morajo vse leto plačevati zavarovanja, davke, vzdrževanje, komunalne storitve in morebitna popravila. Strokovnjaki pogosto opozarjajo, da je pri drugi nepremičnini največji strošek ravno neizkoriščenost. Objekt večino leta sameva, stroški pa ostajajo enaki. Deljeno lastništvo skuša ta problem zmanjšati tako, da stroške porazdeli med več lastnikov.

icon-expand Pri drugi nepremičnini je največji strošek ravno neizkoriščenost. FOTO: Profimedia

Ni pa vse brez tveganj

Čeprav ideja zveni privlačno, ima tudi svoje slabosti. Solastniki morajo sprejeti določena pravila glede koriščenja terminov, prenov in upravljanja nepremičnine. Poleg tega je lahko prodaja lastniškega deleža bolj zapletena kot prodaja klasične nepremičnine. Pomembno je tudi preveriti pogodbe in pravice posameznega solastnika. Vrednost deleža je namreč odvisna od tržišča in interesa potencialnih kupcev. Zato je priporočeno, da se posamezniki pred vstopom v takšno naložbo dobro seznanijo z vsemi pogoji in stroški.

Prihodnost počitniških nepremičnin?

Zgodba družine Wright kaže, da lastništvo nepremičnine ni več nujno pristop "vse ali nič". Namesto da bi morali hišo zaradi previsokih stroškov dokončno prodati, so našli model, ki jim omogoča, da ostane del njihovega življenja. Morda prav takšni modeli napovedujejo prihodnost počitniških nepremičnin. Za vse, ki sanjajo o vili v Provansi ali apartmaju na Mallorci, a si stroškov ne želijo nositi sami, bi lahko bilo deljeno lastništvo zanimiva alternativa klasičnemu nakupu.