Roger Cana, rojen v Goi, ki živi v Londonu že osem let, ni nikoli prej zadel nič velikega v loterijah ali žrebanjih. Z ženo Shalini sta živela v majhnem najetem enosobnem stanovanju, medtem ko sta si prizadevala prihraniti za lastno nepremičnino.

Na tomboli Omaze, ki ponuja priložnost za osvojitev luksuznih domov, sta za srečko odštela le okoli 40 evrov (35 funtov), kar se je izkazalo za eno najboljših odločitev v njunem življenju. Po zaključenem žrebanju je 37-letnik prejel e-pošto, v kateri so mu sporočili, da je osvojil večnadstropno georgijansko hišo v bližini Borough Marketa v Londonu, vredno več kot 4.500.000 funtov (5.155.000 evrov), skupaj z 250.000 funtov gotovine (286.000 evrov), namenjene kritju stroškov selitve in začetnega obdobja.

icon-expand Par je osvojil čudovito georgiansko hišo v bližini Borough Marketa. FOTO: Profimedia

Življenje po zmagi – od šoka do realnosti

Ko sta izvedela za zmago, sta bila Roger in Shalini tako presenečena, da sta se večkrat "spraševala, ali je to sploh res". Roger je za The Standard pripomnil, da so se mu noge "tresle kot žele", ko so mu predstavniki Omaze povedali, da je postal dobitnik. Shalini pa je sprva mislila, da gre za šalo, dokler nista dejansko stopila v novo domovanje.

Čeprav imata zdaj hišo v eni najbolj cenjenih londonskih sosesk, Roger ne namerava opustiti svojega dela, ki ga opravlja z veseljem. Pri tem se rad pošali, da njegovi ženi občasno prav pride nekaj miru brez njega. Z dodatnim zneskom, ki sta ga prejela skupaj s hišo, par ne bo nikoli več skrbel za najnujnejše stroške in si lahko omogoči ne le udobnejše življenje, ampak tudi prihodnost za svojo družino, ki se je pred kratkim povečala za novega člana.

icon-expand Hiša je tudi povsem opremljena. FOTO: Profimedia

Tombola z dobrodelnim namenom

Tombola Omaze ni le priložnost za osvojitev luksuznih nepremičnin brez hipoteke in stroškov prenove, ampak tudi zbira sredstva za dobrodelne namene. V primeru londonske hiše je bilo zbranih preko 4,1 milijona funtov (4,7 milijona evrov) za dobrodelno organizacijo The King's Trust, ki podpira mlade iz ranljivih okolij. Omaze deluje kot kakovostna platforma, ki s kombinacijo privlačnih nagrad – od luksuznih domov do gotovine – omogoča udeležbo v velikih žrebanjih, pri čemer gre del sredstev v dobrodelne sklade in projekte. V desetletju delovanja je skupnost Omaze ustvarila več kot 50 milijonarjev in za dobrodelne namene zbrala več kot 211 milijonov evrov (preračunano iz 250 milijonov dolarjev).

icon-expand Zmaga jima je prinesla finančno neodvisnost in mir – brez hipoteke in brez skrbi glede prihodnosti. FOTO: Profimedia

Rogerova zgodba je dokaz, da se lahko s kančkom sreče življenje popolnoma spremeni. Iz najemnika skromnega stanovanja se je mlada družina preselila v prostran dom v britanski prestolnici – ta preobrat predstavlja sanje, ki jih mnogi delijo, a jih le redkim uspe uresničiti.