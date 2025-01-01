Cekin.si
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Gospodarstvo

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Novice

Se želite končno posloviti od finančnih bremen? Astro napovedi za 2026 kažejo, da bo štirim znakom uspelo preiti iz negotovosti v stabilnost, z novimi možnostmi in spremenjenim pogledom na denar. Odkrijte, ali ste med srečneži!

Oni bodo največ zaslužili v 2026
Novice

Odkrijte, kateri horoskopski znaki imajo zvezde v letu 2026 na svoji strani za izjemen finančni uspeh! Denar prihaja kot nagrada za dolgoletni trud in pogumne odločitve.

Industrija, ki podira finančne rekorde
Gospodarstvo

Višje cene in strateške spremembe prinašajo ne le izjemne zaslužke, temveč tudi obetavno prihodnost za ljubitelje iger.

10 najbolj plačanih zvezdnikov leta 2025
Gospodarstvo

Leto 2025 je bilo v svetu glasbe leto rekordov in velikih poslov. Turneje, albumi, ekskluzivni dogovori s platformami, prodaja pravic do kataloga in strateški nakupi so poskrbeli, da so nekateri glasbeniki dosegli doslej nevidene prihodke. Med njimi je ena zvezdnica celo postala milijarderka, kar potrjuje, da je glasbena industrija poleg umetniškega uspeha tudi izjemno dobičkonosna.

Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Novice

Ne glede na to, ali se zavedate ali ne, sta lahko vaš uspeh in dojemanje življenja odvisna tudi od ljudi, s katerimi ste se obdali. Toda znanost gre še korak dlje.

Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Igre na srečo

Si predstavljate, da po izgubi ljubljene osebe najdete skrito dobitno loterijsko srečko? To se je zgodilo Britancu Liamu, čigar mama mu je pustila 'poslednje darilo'. Podobno presenečenje je doživela Lisa po očetovi smrti. Zgodbe, ki kažejo, kako usoda piše najbolj nepredvidljive scenarije.

Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Novice

Novoletni loto 2025 je bil razprodan v rekordnem času, zanimanje pa ostaja veliko tudi po zaključku prodaje. Po podatkih Loterije Slovenije bo žrebanje potekalo 1. januarja 2026 v večernih urah, ko bodo znani dobitniki privlačnih nagrad, med katerimi so tudi stanovanja in denarne rente.

Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Novice

Zlatan Ibrahimović je milijonar, ki se mu je uspelo upokojiti pri štiridesetih, a je ves zaslužen denar skrbno razdelil.

Imamo novega Loto milijonarja!
Novice

Preverite, ali ste vi vplačali pravo kombinacijo številk.

Odločitve, ki krojijo prihodnje cene elektrike
Novice

Ko beseda nanese na jedrske elektrarne, marsikdo še vedno pomisli na zapletene sisteme in visoka tveganja. A jedrska energija danes ni več to, kar je bila pred desetletji. Razvoj je prinesel bistveno višjo raven varnosti, večjo učinkovitost in boljše prilagajanje potrebam sodobnih energetskih omrežij.

Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'

Prisluhnite navdihujoči zgodbi, kako je Taylor Swift ob podpori svojih oboževalcev in turneji Eras izpolnila svoje sanje o pridobitvi glasbene neodvisnosti in našla srečo v ljubezni. Njeno leto je polno izjemnih uspehov.

