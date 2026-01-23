Naraščajoči stroški vsakdanjega življenja v Združenem kraljestvu številne silijo v razmislek o selitvi. Med njimi je tudi Casey iz Lancashira, ki se je odločila za drzen korak – življenje je preselila v Vietnam, ki ga mednarodne raziskave že več let uvrščajo med najcenejše države za tujce. Po podatkih ankete Expat Insider 2025 je Vietnam že peto leto zapored razglašen za najugodnejšo destinacijo za življenje, kar potrjujejo tudi izkušnje številnih izseljencev, poroča express.co.uk. V pogovorih na družbenih omrežjih Casey poudarja, da je glavni razlog za selitev ravno dramatična razlika v stroških ter bolj sproščeno, sončno okolje, ki ga ni našla doma.

Obrok za 1 evro in kava za 50 centov

icon-expand Primer Casey dokazuje, da selitev v izjemno cenovno dostopne države postaja realna strategija tistih, ki želijo udobnejše življenje za manj denarja. Čeprav takšna odločitev ni za vsakogar, pa Vietnam ostaja ena najzanimivejših destinacij za vse, ki razmišljajo o spremembi življenjskega sloga in nižjih stroških. FOTO: Adobe Stock

Med največjimi presenečenji po prihodu so bili stroški hrane. Casey opisuje, da v lokalnih restavracijah obrok običajno stane približno 1 evro, kava pa okoli 50 centov, pogosto celo z brezplačnim ledenim čajem. Podobno izkušnjo opisujejo tudi drugi britanski izseljenci v hanojskem vsakdanu, kot navaja britanski medij Worldnews.com, kjer izseljenka Ella opisuje, da za kosilo odšteje približno 1 funt ali manj (1,15 evra). Takšne cene so za večino Evropejcev nepredstavljive – a v Vietnamu gre za normalen, vsakdanji strošek. Casey poudarja, da se ravno zaradi cenovno dostopne hrane praktično ne splača kuhati doma.

Najemnina: prostorna stanovanja za 150 do 490 evrov

Še večji šok pa je bil trg najemnih stanovanj. Casey se je v Da Nangu, obmorskem mestu s kilometrskimi plažami, preselila v moderno stanovanje z bazenom. Čeprav je njen prvi najem zaradi hitre selitve stal približno 490 evrov, poudarja, da je mogoče najti kakovostna stanovanja že za 150 evrov na mesec. Podobno navaja britanski Express, ki izpostavlja, da številni tujci v Vietnamu živijo udobno za pod 300 evrov mesečno.

icon-expand Ho Thuy Tien v Vietnamu FOTO: Profimedia

Najemodajalci pogosto oglašujejo prek Facebook Marketplace, kjer so cene nižje kot na komercialnih platformah, zato Casey svetuje, naj tujci začnejo iskanje tam. Seveda je treba biti previden in podrobno preveriti oglase.

Zakaj je Vietnam tako poceni?

Vietnam tradicionalno velja za eno najugodnejših držav na svetu. Cenovna dostopnost temelji na kombinaciji nizkih življenjskih stroškov, poceni hrane, ugodnih najemnin ter splošnih stroškov, ki so, po podatkih tujih analiz, znatno nižji od tistih v večini evropskih držav. Forbes navaja, da kar 86 odstotkov izseljencev pohvali izjemno dostopnost življenja v državi. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da najcenejše države niso vedno tudi najprimernejše za vse izseljence. Kakovost življenja, varnost in infrastruktura se razlikujejo – a Vietnam se je v zadnjih letih pokazal kot izjema, saj združuje cenovno ugodnost in relativno stabilno okolje za tujce.

Ali je takšna selitev res za vsakogar?

icon-expand Vietnam FOTO: Profimedia