Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je poskrbel, da bo imel med napornimi turnirji svoj popoln kotiček za pobeg od pritiska. Pri prestižnem poljskem proizvajalcu Sunreef Yachts je naročil luksuzno plovilo Sunreef ULTIMA 88, zasnovan posebej za sprostitev in regeneracijo na morju.

Carlos Alcaraz pri poljskem proizvajalcu Sunreef YachtsFOTO: Profimedia + Sunreef Yachts - Mega

Plavajoča oaza miru za enega najboljših tenisačev sveta

Luksuzni katamaran bo ponujal izjemno prostorne notranje in zunanje površine, vključno z velikim salonom, hidravlično ploščadjo in zložljivimi stranskimi terasami, ki so idealne za vodne športe.

Gostje bodo imeli na voljo štiri udobne kabine, dve kopalnici, kuhinjo in kar dve dnevni sobi.

Glavna kabina – namenjena Carlosu – je popolnoma opremljena in vključuje razkošno kopalnico z veliko kadjo.

Zunanje razvajanje na dvignjenem krovu

Na dvignjenem krovu bo Alkarazovo najljubše območje: prostor za sprostitev na svežem zraku in jedilnica na prostem, kjer se bo lahko umaknil od vrveža, analiziral igre ali preprosto užival v tišini.

Jahta - Carlos Alcaraz
Jahta - Carlos AlcarazFOTO: Profimedia + Sunreef Yachts - Mega

Ladja kot osebni pobeg in regeneracija

Alcaraz priznava, da je okolje, ki ga ponuja ladjedelnica Sunreef, idealno za sprostitev, mir in polnjenje baterij med tekmami. Ladja mu bo služila kot umik, kjer se lahko mentalno in fizično pripravi na naslednje izzive na igrišču.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz FOTO: Profimedia + Sunreef Yachts - Mega
Vir: Profimedia