Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je poskrbel, da bo imel med napornimi turnirji svoj popoln kotiček za pobeg od pritiska. Pri prestižnem poljskem proizvajalcu Sunreef Yachts je naročil luksuzno plovilo Sunreef ULTIMA 88, zasnovan posebej za sprostitev in regeneracijo na morju.

Luksuzni katamaran bo ponujal izjemno prostorne notranje in zunanje površine, vključno z velikim salonom, hidravlično ploščadjo in zložljivimi stranskimi terasami, ki so idealne za vodne športe.

Gostje bodo imeli na voljo štiri udobne kabine, dve kopalnici, kuhinjo in kar dve dnevni sobi.

Glavna kabina – namenjena Carlosu – je popolnoma opremljena in vključuje razkošno kopalnico z veliko kadjo.