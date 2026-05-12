Svetovna glasbena zvezdnica Dua Lipa je proti tehnološkemu velikanu Samsung vložila tožbo v višini 15 milijonov dolarjev (12, 75 milijona evrov), poroča stran Index, ki se sklicuje na ameriški medij Variety.
Pevka trdi, da je Samsung brez njenega dovoljenja in brez plačila uporabil njeno podobo na embalaži televizorjev, s čimer naj bi ustvaril lažen vtis, da zvezdnica njihove izdelke tudi uradno promovira. Po navedbah v tožbi je šlo za fotografijo, posneto v zakulisju festivala Austin City Limits leta 2024, za katero Dua Lipa zatrjuje, da ima nanjo avtorske pravice.
Samsung molči
Njena pravna ekipa navaja, da je Samsung kljub opozorilom zavrnil odstranitev sporne embalaže ter da je podjetje zavestno izkoristilo prepoznavnost njenega obraza za dvig prodaje. Kot dokaz navajajo celo odzive kupcev na družbenih omrežjih, kjer so nekateri odkrito priznali, da so televizor kupili prav zaradi njene fotografije.
V tožbi je poudarjeno tudi, da je Dua Lipa svoj imidž zgradila kot "premium blagovno znamko" in da je zelo selektivna pri sodelovanjih z oglaševalci. Tožba, vložena na zveznem sodišču v Kaliforniji, vključuje več pravnih podlag – od kršitve avtorskih pravic do zlorabe pravice do javne podobe.
Iz Samsunga se na očitke za zdaj še niso odzvali.
Pravica do javne podobe je pravni koncept, ki posamezniku omogoča nadzor nad komercialno uporabo njegovega imena, podobe, glasu ali drugih prepoznavnih elementov njegove identitete. Ta pravica preprečuje drugim osebam ali podjetjem, da bi brez dovoljenja izkoriščali slavo ali ugled določene osebe za doseganje lastnih dobičkov, na primer pri oglaševanju izdelkov ali storitev. Če nekdo uporabi podobo znane osebe v reklamne namene brez sklenjene pogodbe, lahko ta oseba zahteva odškodnino zaradi neupravičene obogatitve in kršitve osebnostnih pravic.
Avtorske pravice ščitijo izvirna dela, kot so fotografije, glasba, knjige ali umetniške stvaritve, in avtorju podeljujejo izključno pravico do njihove uporabe, razmnoževanja in distribucije. V primeru fotografije je avtor običajno tisti, ki je posnel sliko. Po drugi strani se pravica do javne podobe nanaša na osebo, ki je na fotografiji upodobljena. Tako lahko pri uporabi fotografije znane osebe pride do dvojne kršitve: kršitve avtorskih pravic fotografa (če je bila slika uporabljena brez dovoljenja) in kršitve pravice do javne podobe same osebe (ker je bila njena identiteta izkoriščena za komercialne namene brez soglasja).
Austin City Limits (ACL) je eden najprestižnejših in največjih glasbenih festivalov v Združenih državah Amerike, ki se vsako leto odvija v parku Zilker v Austinu v Teksasu. Festival je dobil ime po istoimenski dolgoletni televizijski glasbeni oddaji, ki jo producira javna televizija KLRU. Dogodek gosti vrhunske glasbenike iz različnih žanrov, kot so rock, indie, country in pop, ter vsako leto privabi več sto tisoč obiskovalcev, kar ga postavlja v središče ameriške festivalske kulture.
