Svetovna glasbena zvezdnica Dua Lipa je proti tehnološkemu velikanu Samsung vložila tožbo v višini 15 milijonov dolarjev (12, 75 milijona evrov), poroča stran Index, ki se sklicuje na ameriški medij Variety. Pevka trdi, da je Samsung brez njenega dovoljenja in brez plačila uporabil njeno podobo na embalaži televizorjev, s čimer naj bi ustvaril lažen vtis, da zvezdnica njihove izdelke tudi uradno promovira. Po navedbah v tožbi je šlo za fotografijo, posneto v zakulisju festivala Austin City Limits leta 2024, za katero Dua Lipa zatrjuje, da ima nanjo avtorske pravice.

Samsung molči

Dua Lipa

Njena pravna ekipa navaja, da je Samsung kljub opozorilom zavrnil odstranitev sporne embalaže ter da je podjetje zavestno izkoristilo prepoznavnost njenega obraza za dvig prodaje. Kot dokaz navajajo celo odzive kupcev na družbenih omrežjih, kjer so nekateri odkrito priznali, da so televizor kupili prav zaradi njene fotografije. V tožbi je poudarjeno tudi, da je Dua Lipa svoj imidž zgradila kot "premium blagovno znamko" in da je zelo selektivna pri sodelovanjih z oglaševalci. Tožba, vložena na zveznem sodišču v Kaliforniji, vključuje več pravnih podlag – od kršitve avtorskih pravic do zlorabe pravice do javne podobe. Iz Samsunga se na očitke za zdaj še niso odzvali.

