V zadnjih dneh so se iz Dubaja poleg posnetkov idealnega življenja širile tudi slike dejanskih dogodkov, kot so bili iranski napadi. Medtem ko so nekateri vplivneži nadaljevali z objavami o 'najvarnejši državi na svetu', so tuji mediji objavljali dejansko stanje - tudi o napadih. To je ponovno odprlo razpravo o verodostojnosti spletnih vsebin.

Dubaj se odločno loteva digitalnega oglaševanja

Vlada Združenih arabskih emiratov uvaja strožja pravila za vse, ki kar koli promovirajo na spletu. Ta regulativa, kot so poročali pri Gulf News, uvaja novo oglaševalsko dovoljenje, ki bo obvezno za vsako vrsto promocijske objave na družbenih omrežjih in drugih digitalnih platformah. Cilj je vzpostaviti bolj pregledno in verodostojno spletno okolje, ki bo ločevalo med osebno vsebino in promocijskimi dejavnostmi, ne glede na to ali so zanje prejeli plačilo ali ne. To je pomemben korak k urejenemu trgu, kjer se bo vsak posameznik moral zavedati svoje odgovornosti do javnosti in posledic zavajanja, poročajo tuji mediji.

'Advertiser Permit': Kdo in zakaj ga potrebuje?

Od 1. februarja 2026 naprej v Dubaju za kakršno koli promocijo na spletu potrebujete posebno oglaševalsko dovoljenje. To dovoljenje, imenovano Advertiser Permit, bo izdajalo Medijski svet ZAE, poročajo Gulf News.

Pripravite se na to, da boste morali dovoljenje pridobiti, ne glede na to, ali vam za objavo plačajo ali ne. To pomeni, da so vključene tudi objave, kjer na primer promovirate kakšen izdelek, ker ste ga prejeli brezplačno ali se preprosto odločite za njegovo predstavitev na svojih kanalih. Pravilo zajema vse digitalne platforme – družbena omrežja, bloge in spletne strani. Ključno je razumeti, da gre za formalni postopek, ki od vas zahteva predhodno registracijo in pridobitev dovoljenja. Za podjetja in agencije, ki sodelujejo z vplivneži, pa to pomeni dodatno preverjanje, da so njihovi partnerji dejansko licencirani in v skladu z novo regulativo, saj se v nasprotnem primeru tudi sami izpostavljajo tveganju sankcij.

Kdo natančno potrebuje oglaševalsko dovoljenje v Dubaju? Pravila so jasna in široka

Dovoljenje potrebujete vsi, ki ustvarjate promocijske vsebine iz ZAE – to velja za državljane, prebivalce in celo za obiskovalce. Ni pomembno, ali vam za promocijo plačajo ali ne. Če je vsebina namenjena promociji izdelka, storitve, dogodka ali aktivnosti, je dovoljenje obvezno. To poenostavljeno pomeni, da je vsakdo, ki s svojimi objavami vpliva na potrošnike, podvržen tej regulativi.

Paziti pa morajo tudi podjetja in agencije: njihova odgovornost je, da preverijo, ali imajo njihovi sodelavci, vplivneži, vsa potrebna dovoljenja. S tem se želi preprečiti vsakršno poskusno izigravanje sistema. Vlada Dubaja jasno navaja, da je glavni cilj izboljšanje standardov, preprečevanje zavajanja in povečanje transparentnosti. To pomeni, da je skriti marketing v kakršni koli obliki strogo prepovedan in se bodo nadzorne dejavnosti s tem poostrila.

Dovoljenja: Izjeme, starostne omejitve in veljavnost

Čeprav je oglaševalsko dovoljenje široko uporabno, obstajajo pomembne izjeme, ki jih morate poznati. Če promovirate samo lasten izdelek ali storitev na svojem osebnem profilu, dovoljenja ne potrebujete. Prav tako ne potrebujejo dovoljenja mladoletniki, mlajši od 18 let, ki objavljajo izobraževalne, kulturne ali športne vsebine – seveda, če je vsebina primerna za starostno skupino. Za najstnike med 15. in 18. letom pa veljajo posebne omejitve: vsebine morajo biti starosti primerne in ne smejo oglaševati ničesar, kar bi jim lahko škodovalo.

Kaj pa trajanje dovoljenja?

Za državljane in prebivalce ZAE velja eno leto in ga je mogoče podaljševati, v prvih treh letih pa je brezplačno. Obiskovalci, ki nameravajo snemati promocijske vsebine, lahko pridobijo dovoljenje za tri mesece (s pravico do podaljšanja), vendar se morajo prijaviti preko licencirane agencije ali agencije za talente v ZAE. Ti pogoji so bili določeni z namenom olajšanja administrativnega procesa za stalne prebivalce in hkrati regulacijo trga za obiskovalce.

Kazni za kršitve in kako pridobiti dovoljenje

Pripravite se na resne posledice, če se ne boste držali novih pravil v Dubaju! Kazni za neprimerne ali zavajajoče vsebine so izjemno visoke, od 1200 evrov pa vse do 230.000 evrov, odvisno od tega, kako resen je bil prekršek. Če objavljate brez potrebnega dovoljenja, boste prvič kaznovani s 2300 evrov, ob ponovni kršitvi pa bo kazen poskočila na 9000 evrov, poroča stran Index. V najhujših primerih pa vam lahko dovoljenje tudi trajno odvzamejo, kar je popolna stopnja prepovedi dejavnosti.

Kako sploh do dovoljenja?

icon-expand Dubaj FOTO: Shutterstock