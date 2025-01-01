Cekin.si
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Gospodarstvo

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Industrija, ki podira finančne rekorde
Gospodarstvo

Višje cene in strateške spremembe prinašajo ne le izjemne zaslužke, temveč tudi obetavno prihodnost za ljubitelje iger.

10 najbolj plačanih zvezdnikov leta 2025
Gospodarstvo

Leto 2025 je bilo v svetu glasbe leto rekordov in velikih poslov. Turneje, albumi, ekskluzivni dogovori s platformami, prodaja pravic do kataloga in strateški nakupi so poskrbeli, da so nekateri glasbeniki dosegli doslej nevidene prihodke. Med njimi je ena zvezdnica celo postala milijarderka, kar potrjuje, da je glasbena industrija poleg umetniškega uspeha tudi izjemno dobičkonosna.

Dewesoft večinski lastnik mariborskega Irnasa
Gospodarstvo

Trboveljsko podjetje Dewesoft je pridobilo 51-odstotni delež v podjetju Irnas iz Maribora, ki se bo 1. januarja 2026 preimenovalo v DEWEsoft RealTime. Podjetje bo v skupini Dewesoft prevzelo vlogo osrednje enote za razvoj sistemov v realnem času ter vodilo širitev na področje naprednih krmilnih sistemov, so sporočili iz Dewesofta.

Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Zeleno

Odkrijte ambiciozni, a skrajno sporni kitajski megajez v Himalaji, ki obljublja čisto energijo, vendar ogroža naravne habitate, izseljuje prebivalce in zaostruje geopolitične napetosti.

Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni
Gospodarstvo

Ob napovedi ministra za delo Luke Mesca, da bo predlagal zvišanje minimalne plače za 113 evrov na 1000 evrov neto, iz gospodarstva prihajajo zaskrbljeni odzivi. Bojijo se trajnih posledic za gospodarstvo in inflacijske spirale. Kot opozarjajo, so pričakovali do 5,7-odstoten dvig bruto minimalne plače, tako pa da se obeta 14-odstoten.

Energetski prehod Slovenije: Od besed k dejanjem
Gospodarstvo

Slovenija stoji pred ključnimi odločitvami za zagotovitev energetske prihodnosti. Pogovor z vodilnimi v energetiki razkriva potrebo po jedrski elektrarni do leta 2039, a opozarja na počasne postopke umeščanja projektov v prostor.

Ko umetna inteligenca proizvaja 'smeti'
Gospodarstvo

Prihodnost umetne inteligence je ogrožena, če se osredotočimo na 'AI smeti' namesto na revolucionarne izume. Edwin Chen iz podjetja Surge AI opozarja: AI se prilagaja lestvicam ocenjevanja in všečnim odgovorom, ne resnici. Kaj to pomeni za vas in kako pravilno testirati modele?

Vzpon moža, ki spreminja Googlovo prihodnost
Gospodarstvo

Demis Hassabis, genij za DeepMindom, zdaj vodi Googlovo prihodnost umetne inteligence, čeprav je žrtvoval del svojega prvotnega etičnega ideala. Preberite, kako se bori za razvoj splošne umetne inteligence, in si zagotovite vpogled v tehnološko revolucijo.

Katere novosti prinaša zakon o udeležbi delavcev pri dobičku?
Zaposleni

Vlada je na terenski seji v Hrastniku potrdila predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki zmanjšuje administrativna bremena in uvaja pravičnejšo obdavčitev. Glavni cilj je s spremenjenimi pogoji omogočiti udeležbo delavcev pri dobičku v večjem obsegu kot doslej in s tem povečati motiviranost in pripadnost delavcev do podjetij.

Kako bo Slovenija preživela energetski prehod?
Gospodarstvo

Energetski prehod prinaša številne praktične izzive: od elektrifikacije prometa do prilagajanja omrežij in potreb po novih znanjih.

Štokelj, Mervar in Drobne Popović o energetski prihodnosti Slovenije: ključne odločitve za desetletja naprej

Slovenija se o svoji energetski prihodnosti ne bo pogovarjala teoretično, temveč s tistimi, ki jo vsak dan neposredno soustvarjajo: dr. Tomažem Štokljem (HSE), mag. Aleksandrom Mervarjem (ELES) in mag. Nado Drobne Popović (GEN energija).

