Kitajski proizvajalci avtomobilov postajajo vse večji izziv za evropsko avtomobilsko industrijo. Na to je v pogovoru za nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung opozoril Milan Nedeljković, prvi mož podjetja BMW. Po njegovih besedah se nekateri kitajski avtomobili na evropskem trgu prodajajo po cenah, ki jih težko pojasni z običajnimi tržnimi zakonitostmi. Čeprav kitajskih proizvajalcev ni neposredno obtožil dampinških praks, je poudaril, da takšno oblikovanje cen povzroča zaskrbljenost in krepi protekcionistične težnje v Evropi. BMW sicer zagovarja odprto svetovno trgovino in konkurenco, vendar opozarja, da morajo biti pogoji za vse ponudnike primerljivi, poroča stran Index.

Na poslovanje BMW so v drugem četrtletju (dobiček je bil za skoraj 35 odstotkov nižji kot leto prej) najbolj vplivale zahtevne razmere na Kitajskem, ki je največji avtomobilski trg na svetu. Čeprav se je število dobav vozil v Evropi in ZDA povečalo, se je v tem četrtletju na Kitajskem zmanjšalo za 30,2 odstotka. Nedeljković je konec julija dejal, da se podjetje pripravlja na prihod kitajskih tekmecev v Evropo, čeprav je bil vpliv na prodajo na stari celini doslej omejen. "Seveda opažamo naraščajočo prodajo kitajskih tekmecev v Evropi," je dejal. Po Nedeljkovićevih besedah bodo spremljali, kako se bo trg razvijal v prihodnosti. Nemško avtomobilsko industrijo že dlje časa zaznamujejo ukrepi za zmanjšanje stroškov, v luči vpliva nižjih marž pri električnih avtomobilih, ameriških carin in močne kitajske konkurence na poslovanje. BMW bo tudi odpuščal. "Konkurenca na svetovnem avtomobilskem trgu se je opazno zaostrila," je julija ob objavi poslovnih rezultatov izpostavil finančni direktor BMW Walter Mertl in dodal, da bo podjetje odpustilo neznano število zaposlenih, da bi zmanjšalo stroške.

Evropski trg v zadnjih letih hitro osvajajo kitajske avtomobilske skupine, med njimi BYD, SAIC in Geely. Njihovi modeli kupce pogosto privabljajo z nižjimi cenami, bogato serijsko opremo in naprednimi tehnološkimi rešitvami. Prav zaradi vse večjega vpliva kitajskih proizvajalcev je Evropska unija po preiskavi državnih subvencij uvedla dodatne carine na električna vozila, proizvedena na Kitajskem. Odvisno od proizvajalca lahko te dosežejo tudi 35,3 odstotka.

BMW ni navdušen nad novimi carinami

Kljub kritikam cenovne politike BMW ne podpira zapiranja evropskega trga. Nemški proizvajalec ima namreč pomemben del proizvodnje tudi na Kitajskem, od koder določene modele izvaža v Evropo.

icon-expand Kitajski proizvajalci avtomobilov hitro povečujejo svoj tržni delež v Evropi, kar povzroča vse več skrbi med tradicionalnimi evropskimi avtomobilskimi znamkami. FOTO: Adobe Stock

Nedeljković meni, da bi bila boljša rešitev dogovor med Evropo in Kitajsko, ki bi zagotovil poštene konkurenčne pogoje. Opozarja tudi na možnost povračilnih ukrepov, saj bi lahko Kitajska omejila dobavo baterijskih celic, od katerih je evropska avtomobilska industrija še vedno močno odvisna.

BMW se s kitajsko konkurenco ne sooča le v Evropi, ampak tudi na Kitajskem. Tam domači proizvajalci vse uspešneje konkurirajo evropskim premijskim znamkam, predvsem na področju električnih vozil in digitalnih tehnologij. Prodaja skupine BMW na Kitajskem je z rekordnih 847.900 vozil leta 2021 padla na 626.000 vozil lani.

Bi lahko avtomobili v Evropi postali dražji?