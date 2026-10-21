Evropska avtomobilska industrija se še naprej prilagaja zahtevnim tržnim razmeram in prestrukturiranju poslovanja. Med podjetji, ki so se odločila za zmanjšanje števila zaposlenih, je tudi BMW, ki je v Nemčiji uvedel program prostovoljnih odhodov za del zaposlenih. Po poročanju tujih medijev lahko nekateri zaposleni v okviru programa prejmejo odpravnine, ki presegajo 650.000 evrov. Zanimanje za program naj bi bilo tako veliko, da je bil interni portal za preverjanje ponudb začasno nedosegljiv, podjetje pa je za določen čas ustavilo nove prijave, da bi lahko obdelalo prejete zahtevke.

Odpravnine niso enake za vse

Program je družba začela izvajati 8. oktobra, o možnostih prostovoljnega odhoda pa je obvestila več deset tisoč zaposlenih. Najvišji zneski niso običajni in se nanašajo na posamezne primere, družba pa podrobnosti posameznih pogodb ne razkriva.

Višina odpravnine je odvisna predvsem od plače zaposlenega, delovne dobe ter drugih pogojev. Nekaterim ponujajo tudi dodatne finančne spodbude, če se za odhod odločijo prej.

Načrtujejo ukinitev 8.000 delovnih mest

icon-expand BMW je v Nemčiji zagnal program prostovoljnih odhodov, pri katerem lahko odpravnine v posameznih primerih presežejo 650.000 evrov. FOTO: Shutterstock

Po navedbah vira želi BMW do konca leta 2027 po svetu ukiniti približno 8.000 delovnih mest. V Nemčiji je program namenjen okoli 40.000 zaposlenim, predvsem v administraciji, vodstvu ter oddelkih za raziskave in razvoj. Delavci, ki so neposredno vključeni v proizvodnjo, v program niso vključeni. Predvidena datuma odhoda zaposlenih sta 31. marec in 31. oktober 2027. Odpravnina se lahko izplača v enkratnem znesku ali po obrokih, del sredstev pa je pod določenimi pogoji mogoče nameniti tudi za pokojninsko varčevanje.

Velike spremembe v avtomobilski industriji

Primer BMW kaže, kako močno se avtomobilska industrija spreminja zaradi prehoda na električna vozila, digitalizacije in pritiskov na stroške poslovanja. Številni proizvajalci v Evropi v zadnjih letih iščejo načine za optimizacijo poslovanja, pri čemer se pogosto odločajo za reorganizacijo delovnih mest in prostovoljne odhode zaposlenih.