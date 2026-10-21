Evropska avtomobilska industrija se še naprej prilagaja zahtevnim tržnim razmeram in prestrukturiranju poslovanja. Med podjetji, ki so se odločila za zmanjšanje števila zaposlenih, je tudi BMW, ki je v Nemčiji uvedel program prostovoljnih odhodov za del zaposlenih.
Po poročanju tujih medijev lahko nekateri zaposleni v okviru programa prejmejo odpravnine, ki presegajo 650.000 evrov. Zanimanje za program naj bi bilo tako veliko, da je bil interni portal za preverjanje ponudb začasno nedosegljiv, podjetje pa je za določen čas ustavilo nove prijave, da bi lahko obdelalo prejete zahtevke.
Odpravnine niso enake za vse
Program je družba začela izvajati 8. oktobra, o možnostih prostovoljnega odhoda pa je obvestila več deset tisoč zaposlenih. Najvišji zneski niso običajni in se nanašajo na posamezne primere, družba pa podrobnosti posameznih pogodb ne razkriva.
Načrtujejo ukinitev 8.000 delovnih mest
Po navedbah vira želi BMW do konca leta 2027 po svetu ukiniti približno 8.000 delovnih mest. V Nemčiji je program namenjen okoli 40.000 zaposlenim, predvsem v administraciji, vodstvu ter oddelkih za raziskave in razvoj. Delavci, ki so neposredno vključeni v proizvodnjo, v program niso vključeni.
Predvidena datuma odhoda zaposlenih sta 31. marec in 31. oktober 2027. Odpravnina se lahko izplača v enkratnem znesku ali po obrokih, del sredstev pa je pod določenimi pogoji mogoče nameniti tudi za pokojninsko varčevanje.
Velike spremembe v avtomobilski industriji
Primer BMW kaže, kako močno se avtomobilska industrija spreminja zaradi prehoda na električna vozila, digitalizacije in pritiskov na stroške poslovanja. Številni proizvajalci v Evropi v zadnjih letih iščejo načine za optimizacijo poslovanja, pri čemer se pogosto odločajo za reorganizacijo delovnih mest in prostovoljne odhode zaposlenih.
Vir: Telegraf Biznis, Handelsblatt
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV