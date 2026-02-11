Evropsko gospodarstvo vstopa v eno najbolj nepredvidljivih obdobij zadnjega desetletja: od tehnoloških velikanov do avtomobilske industrije, val odpuščanj briše delovna mesta s hitrostjo, ki je presenetila celo analitike. Podjetja, ki so še nedavno napovedovala razvojne preboje, danes ukinjajo cele oddelke, zmanjšujejo proizvodnjo in pospešeno uvajajo avtomatizacijo ter umetno inteligenco. Evropa pa se ob tem sooča z neprijetnim vprašanjem: ali sploh priznava resnost situacije ali pa drvi v gospodarsko realnost, na katero ni pripravljena? Evropske korporacije so namreč v letih 2025 in 2026 sprožile enega največjih valov odpuščanj v zadnjem desetletju, pri čemer številni analitiki opozarjajo, da celina ne priznava resnosti razmer in da se bo gospodarska slika še slabšala. Podjetja po vsej EU zmanjšujejo obseg poslovanja, ukinjajo razvojne oddelke in pospešeno uvajajo avtomatizacijo ter umetno inteligenco, kar še dodatno zmanjšuje potrebo po delovni sili.

Podjetja v nemškem avtomobilskem sektorju so leta 2025 ukinila skoraj 50.000 delovnih mest, nekatera od njih pa nameravajo delavce odpuščati tudi leta 2026, kažejo rezultati ankete združenja VDA, poroča stran net.hr. Trend se torej nadaljuje tudi v letu 2026. Predsednica VDA Hildegard Müller je kritizirala zakonodajo na evropski ravni in opozorila na "kombinacijo zanikanja realnosti in iluzije relevantnosti" v Bruslju. Geopolitična zaostrovanja lahko vplivajo na evropski trg, tudi na Slovenijo. Kje so ključna tveganja in kako se lahko podjetja pripravijo, pojasnjuje glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.

Nemška podjetja želijo ustaviti val odpuščanj

Konec januarja je raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo pokazala, da nemška podjetja načrtujejo manj odpuščanj. "Odpuščanja se upočasnjujejo, vendar pa se še niso ustavila," je raziskavo komentiral vodja raziskav pri Ifu Klaus Wohlrab. Po njegovih besedah je trg dela še vedno pod pritiskom, zlasti v industriji preobrata še ni na vidiku. Število delovnih mest se še vedno krči na skoraj vseh področjih industrije. Predvsem avtomobilska industrija in podjetja v kovinskem sektorju načrtujejo manjše zaposlovanje. Tudi podjetja v maloprodajnem sektorju želijo v novem letu poslovati z manj zaposlenimi, kaže raziskava Ifa. Nasprotno se je kazalnik opazno dvignil v storitvenem sektorju. Nove sodelavce iščejo predvsem inženirska podjetja in ponudniki IKT-storitev. Gradbena podjetja nameravajo ohraniti enako število zaposlenih.

Umetna inteligenca – rešitelj ali grožnja? Pogled čez lužo

Kot ugotavlja InformationWeek, je v 2025 samo v ZDA skoraj 55.000 ljudi izgubilo službo neposredno zaradi uvedbe AI tehnologij, trend pa se preliva tudi v Evropo, kjer podjetja opuščajo delovna mesta v administraciji, podpori in osnovnem programiranju. Evropska podjetja tako povečujejo dobičkonosnost in učinkovitost, hkrati pa krčijo dele delovne sile, ki jih je mogoče nadomestiti z avtomatizacijo. No, dejstvo pa je tudi, tako pravi Enej Gradišek, da brez jasnih ciljev umetna inteligeca ne prinese rezultatov.

Ali lahko Evropa ostane konkurenčna?

Analitiki opozarjajo, da EU tvega dolgoročno izgubo konkurenčnosti, če se bo nadaljevala kombinacija:

- visokih stroškov dela,

- počasi sprejetih tehnoloških reform,

- zmanjšanih investicij v razvoj,

- odvisnosti od ameriškega in azijskega tehnološkega trga.

Brez hitre posodobitve gospodarske politike, pospešene digitalizacije ter jasnih spodbud za industrijo bi se lahko število odpuščanj v 2026 še bistveno povečalo, opozarjajo ekonomisti v več mednarodnih analizah.

Kaj to pomeni za evropske državljane?