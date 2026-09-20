Območje okoli grškega mesta Kozani, ki je desetletja živelo od izkopavanja lignita in proizvodnje električne energije iz premoga, čaka velika preobrazba. Grška energetska družba DEI (Public Power Corporation) namreč načrtuje investicijo v vrednosti 5,8 milijarde evrov, s katero želi nekdanje rudnike spremeniti v enega največjih podatkovnih centrov v Evropi. Po poročanju Bloomberga, ki ga navajajo tuji mediji, naj bi projekt postal simbol prehoda od fosilnih goriv k umetni inteligenci, obdelavi podatkov in čisti energiji.
Od premoga do umetne inteligence
Regija že leta občuti posledice zapiranja rudnikov in termoelektrarn. Vlada je leta 2019 napovedala postopno opuščanje proizvodnje električne energije iz lignita, kar je povzročilo izgubo številnih delovnih mest. Zato grška vlada in družba DEI zdaj stavita na tehnološki razvoj, ki naj bi območju zagotovil novo gospodarsko prihodnost.
Načrt predvideva izgradnjo podatkovnega centra z začetno zmogljivostjo 300 megavatov do leta 2028, nato pa bi ga lahko do leta 2031 razširili na kar en gigavat, kar bi ga uvrstilo med največje tovrstne objekte na evropski celini. Po navedbah tujih medijev že potekajo pogovori z velikimi svetovnimi ponudniki oblačnih storitev in digitalne infrastrukture.
Tisoči novih delovnih mest
Projekt ni pomemben le zaradi tehnološkega napredka, temveč tudi zaradi zaposlovanja. Po podatkih, ki jih povzema Greek City Times, bi gradnja lahko ustvarila do 7.500 delovnih mest, po dokončanju pa približno 2.200 stalnih zaposlitev, od tega okoli 1.500 neposredno v podatkovnem centru.
Evropa potrebuje vedno več podatkovnih centrov
Povpraševanje po podatkovnih centrih v Evropi hitro raste zaradi razvoja umetne inteligence, oblačnih storitev in digitalne infrastrukture. V številnih državah širitev omejujejo težave z električnimi omrežji in oskrbo z energijo, zato ima Kozani pomembno prednost: območje že razpolaga z obsežno energetsko infrastrukturo, zgrajeno za potrebe nekdanje premogovne industrije. Prav to želi DEI izkoristiti za ustvarjanje novega tehnološkega središča prihodnosti.
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