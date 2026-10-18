Ko se govori o tekmi v umetni inteligenci, večina pomisli na podjetja, kot so OpenAI, Google ali Nvidia. Toda v ozadju nastaja manj opazna bitka, ki bi lahko odločala o prihodnjih gospodarskih zmagovalcih. Ne gre za aplikacije ali klepetalne robote, temveč za podatkovna središča, brez katerih umetna inteligenca sploh ne more delovati. Po poročanju CNN Kitajska pospešeno vlaga v gradnjo velikanskih podatkovnih centrov, ki naj bi zagotovili računsko moč za razvoj umetne inteligence. Eno ključnih središč nastaja v mestu Ulanqab v avtonomni regiji Notranji Mongoliji, kjer je načrtovanih skoraj 90 projektov podatkovnih centrov.

Zakaj podatkovni centri postajajo nova bojišča?

Če so bili v preteklosti ključni nafta, plin in tovarne, je danes ena najpomembnejših surovin računska moč. Umetna inteligenca za razvoj in delovanje potrebuje ogromne količine podatkov, zmogljive procesorje in veliko električne energije.

icon-expand Ulanqab, Notranja Mongolija, Kitajska FOTO: Shutterstock

Prav zato Kitajska vlaga v infrastrukturo, ki bi ji lahko pomagala zmanjšati zaostanek za ZDA. Po navedbah CNN ima območje Ulanqaba več prednosti: zemljišča so razmeroma poceni, na voljo je veliko obnovljivih virov energije, hladnejše podnebje pa zmanjšuje stroške hlajenja strežnikov.

ZDA še vedno močno vodijo

Kljub ambicioznim načrtom Kitajska za zdaj ostaja v zaostanku. Podatki, ki jih navaja CNBC na podlagi poročila Stanfordovega inštituta za umetno inteligenco, kažejo, da so imele ZDA leta 2025 več kot 5400 podatkovnih centrov, Kitajska pa približno 450. Poleg tega imajo ameriška tehnološka podjetja še vedno pomembno prednost pri dostopu do najzmogljivejših čipov in investicijskega kapitala. Kitajske načrte otežujejo tudi izvozne omejitve ZDA za napredne procesorje, ki so ključni za razvoj najzmogljivejših modelov umetne inteligence.

Ne gre le za tehnologijo, temveč za gospodarsko moč

Analitiki opozarjajo, da umetna inteligenca vse bolj postaja vprašanje gospodarske in geopolitične moči. Država, ki bo imela več računske zmogljivosti, boljšo infrastrukturo in dostop do energije, bo lažje razvijala nova orodja, storitve in poslovne modele. Zato Kitajska ne gradi zgolj stavb, polnih strežnikov. Gradi temelje za prihodnjo digitalno ekonomijo, v kateri bo umetna inteligenca igrala podobno vlogo, kot jo je v preteklosti igrala elektrifikacija ali internet.

Vprašanje tako ni več, kdo bo izdelal najbolj priljubljen klepetalni robot. Vprašanje je, kdo bo imel dovolj infrastrukture, da bo lahko poganjal umetno inteligenco prihodnosti.