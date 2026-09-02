Kitajska, največji proizvajalec in porabnik električne energije na svetu, je dosegla zgodovinski energetski mejnik. Prvič doslej je skupna zmogljivost sončnih elektrarn v državi presegla zmogljivost elektrarn na premog, ki je desetletja veljal za temelj kitajskega energetskega sistema. Po podatkih kitajske nacionalne energetske agencije je konec julija nameščena zmogljivost sončnih elektrarn dosegla 1.286 gigavatov, medtem ko je zmogljivost premogovnih elektrarn znašala 1.285 gigavatov, poroča Telegraf biznis. Gre za simboličen, a zelo pomemben trenutek, saj kaže, kako hitro se spreminja največji energetski trg na svetu.

Sonce je postalo največji vir po nameščeni zmogljivosti

Sončna energija zdaj predstavlja kar 31,5 odstotka vseh nameščenih proizvodnih zmogljivosti za električno energijo na Kitajskem.

Od skupno 1.286 gigavatov sončnih zmogljivosti jih 704 gigavatov predstavljajo velike centralizirane sončne elektrarne, dodatnih 582 gigavatov pa manjši, razpršeni sistemi na strehah podjetij, javnih stavb in gospodinjstev. To pomeni, da sončna energija ni več le dopolnilni vir elektrike, temveč postaja osrednji del kitajske energetske strategije.

Rast se nadaljuje

icon-expand Kitajska puščava in solarni paneli FOTO: Adobe Stock

Samo julija je Kitajska dodala 13,73 gigavata novih sončnih zmogljivosti, kar je 43 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čeprav je skupna rast od začetka leta nekoliko počasnejša kot rekordno leto 2025, država še naprej gradi nove elektrarne z izjemno hitrostjo. Od januarja do konca julija se je nameščena sončna zmogljivost povečala za 85,65 gigavatov. Za primerjavo: to je več, kot znaša celotna elektroenergetska zmogljivost številnih evropskih držav.

Ne rastejo le elektrarne, raste tudi proizvodnja

Pomembno ni zgolj število sončnih panelov, ampak tudi dejanska proizvodnja električne energije. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so kitajske sončne elektrarne proizvedle 802,4 milijarde kilovatnih ur električne energije, kar je 15,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Rast proizvodnje iz sončnih virov je bila precej hitrejša od rasti celotne porabe električne energije v državi. Delež sončne energije v skupni porabi elektrike na Kitajskem je tako dosegel 13 odstotkov, kar je občutno več kot v preteklih letih.

Kdo največ pridobi?

Največji zmagovalci tega prehoda so proizvajalci sončne opreme, razvijalci energetskih projektov in podjetja, ki potrebujejo velike količine električne energije. Kitajska namreč že obvladuje velik del svetovne proizvodnje sončnih panelov, baterij in drugih ključnih komponent za zeleno energetiko. Povečevanje domačega povpraševanja dodatno krepi položaj kitajskih podjetij na globalnem trgu. Po drugi strani pa se pod pritiskom vse bolj znajde industrija, povezana s premogom, ki ostaja pomemben del energetskega sistema, vendar izgublja svoj nekdanji prevladujoči položaj.

Kaj to pomeni za svet?

icon-expand Kitajska puščava in solarni paneli FOTO: Adobe Stock

Kitajska je odgovorna za pomemben delež svetovnih emisij toplogrednih plinov, zato njene energetske odločitve vplivajo na ves svet. Če bo država nadaljevala pospešene naložbe v sončno energijo, bi lahko to dodatno znižalo cene sončnih tehnologij, pospešilo energetski prehod v drugih državah in zmanjšalo odvisnost od fosilnih goriv. Zgodovinski podatek, da sončne elektrarne po nameščeni zmogljivosti prvič presegajo premogovne, je zato veliko več kot le kitajska zgodba. Je pokazatelj, kako hitro se spreminja svetovna energetika.