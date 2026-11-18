Ko eden najbolj znanih borznih vlagateljev na svetu opozori na določeno podjetje, finančni trgi običajno prisluhnejo. Tokrat je pozornost pritegnil Michael Burry, vlagatelj, ki je zaslovel, ker je med redkimi pravilno napovedal nepremičninsko in finančno krizo leta 2008 ter z njo ustvaril milijonski dobiček. Čeprav so delnice podjetja Nvidia v zadnjih tednih močno izgubile vrednost, Burry pravi, da jih sam ne bi kupil niti po nižji ceni.

'Nekaj še vedno ni v redu'

Ameriški vlagatelj je na platformi Substack zapisal, da ga glede podjetja Nvidia skrbi, da se bodo v prihodnje pojavile dodatne negativne informacije. "Občutek mi govori, da nekaj še vedno ni v redu," je zapisal Burry in dodal, da v bližnji prihodnosti ne razmišlja o nakupu delnic tega tehnološkega velikana. Njegove izjave so prišle kmalu po odstopu dolgoletnega izvršnega direktorja Jensena Huanga, ki je podjetje vrsto let vodil med največje zmagovalce na področju umetne inteligence, poroča Business Insider.

Delnica je padla za tretjino

icon-expand Nvidia FOTO: Shutterstock

Delnica Nvidie je še pred manj kot šestimi tedni dosegla rekordnih 243 dolarjev (okoli 225 evrov), nato pa zdrsnila na približno 162 dolarjev (okoli 150 evrov). To pomeni več kot tretjinski padec v zelo kratkem času. Posledično se je močno zmanjšala tudi tržna vrednost podjetja. Ta je z vrha okoli 5,8 bilijona dolarjev (približno 5,4 bilijona evrov) padla pod štiri bilijone dolarjev (okoli 3,7 bilijona evrov). Za povprečnega vlagatelja je to opomnik, kako hitro se lahko razmere obrnejo tudi pri podjetjih, ki so še nedavno veljala za skoraj nepremagljiva, poroča Index.

Česa se boji?

Kot poroča Business Insider, Burry meni, da bi lahko trenutne težave izkoristili konkurenti in kupci Nvidiinih čipov. Če bi ti začeli odlagati nakupe ali pritiskati na nižje cene, bi to lahko zmanjšalo dobičkonosnost podjetja. Dodatno ga skrbijo tudi obveznosti podjetja, njegov poslovni model ter velika odvisnost od nadaljnje rasti trga umetne inteligence.

Tudi Musk vidi tveganja

Dvome glede prihodnosti podjetja je izrazil tudi Elon Musk. Po njegovih besedah naj bi bili številni pomembni poslovni dogovori v veliki meri povezani prav z dolgoletnim vodjo Jensenom Huangom. Musk meni, da bi lahko podjetje brez njega izgubilo del ključnih poslov.

icon-expand Jensen Huang je bil dolgoletni vodja Nvidie, nato ga je s položaja odnesla zunajzakonska afera (oziroma afere). FOTO: Profimedia

Burry na padec Nvidie stavi tudi z denarjem

Pri opozorilih ne gre le za besede. Burry je razkril, da še vedno poseduje prodajne opcije na delnico Nvidie. Gre za finančni instrument, s katerim vlagatelji zaslužijo, če cena delnice pade. Poleg tega stavi tudi na padec vrednosti sklada VanEck Semiconductor ETF in borznega indeksa Nasdaq 100, v katerih ima Nvidia pomemben delež.

Kaj to pomeni za male vlagatelje?

Burryjev pesimizem seveda še ne pomeni, da se bo njegova napoved uresničila. Tudi najbolj uspešni vlagatelji nimajo vedno prav. Njegovo opozorilo pa je zanimivo predvsem zato, ker prihaja od človeka, ki je že večkrat opozarjal na tveganja tam, kjer jih večina ni videla. Za male vlagatelje je to predvsem opomnik, da tudi najbolj priljubljene delnice niso brez tveganj. Visoka rast in navdušenje nad umetno inteligenco lahko prineseta visoke donose, vendar tudi velike padce, če se pričakovanja ne uresničijo.

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