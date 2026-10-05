Ko govorimo o dragih živilih, večina najprej pomisli na kaviar, tartufe ali redke vrste mesa. A med najbolj prestižna živila na svetu sodi tudi riž. Na Japonskem namreč proizvajajo riž Kinmemai Premium, ki velja za najdražjega na svetu in dosega ceno okoli 100 evrov za kilogram.
Riž je tako poseben, da ga pogosto prodajajo kot luksuzno darilo. Pakiran je v elegantne škatle, posamezne serije pa so praviloma razprodane kmalu po prihodu na trg. Letno izdelajo le okoli tisoč škatel, kar še dodatno povečuje njegovo ekskluzivnost.
Kaj ga dela tako posebnega?
Za rižem stoji japonsko podjetje Tojo Rice Corporation, ki ga vodi Keiji Saika, človek, ki je desetletja posvetil izboljševanju kakovosti japonskega riža. Vsako leto osebno izbira najboljše sorte, pri ocenjevanju pa ne upoštevajo le okusa in teksture, temveč tudi vsebnost encimov, ki veljajo za pomemben pokazatelj kakovosti zrna.
Kupujejo ga kot prestižno darilo
Čeprav cena okoli 100 evrov za kilogram marsikoga preseneti, povpraševanja ne manjka. Kupci ga pogosto izberejo kot poslovno darilo ali za posebne življenjske dogodke. Vsaka nova serija se praviloma hitro razproda.
Po navedbah strokovnjakov in kuharjev, ki so ga že poskusili, so zrna izjemno sijoča, enakomerna in prijetno mehka, hkrati pa ohranijo čvrsto teksturo. Prav zato ga največkrat postrežejo brez dodatkov, da pride njegov okus čim bolj do izraza.
Viri: Telegraf biznis
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