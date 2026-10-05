Ko govorimo o dragih živilih, večina najprej pomisli na kaviar, tartufe ali redke vrste mesa. A med najbolj prestižna živila na svetu sodi tudi riž. Na Japonskem namreč proizvajajo riž Kinmemai Premium, ki velja za najdražjega na svetu in dosega ceno okoli 100 evrov za kilogram.

Riž je tako poseben, da ga pogosto prodajajo kot luksuzno darilo. Pakiran je v elegantne škatle, posamezne serije pa so praviloma razprodane kmalu po prihodu na trg. Letno izdelajo le okoli tisoč škatel, kar še dodatno povečuje njegovo ekskluzivnost.