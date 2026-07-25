Če ste pred dvema desetletjema kupovali mobilni telefon, je bila velika verjetnost, da je bil na njem napisan logotip Nokia. Finski tehnološki velikan je dolgo veljal za sinonim mobilne telefonije, nato pa je z zamudo pri prehodu v dobo pametnih telefonov izgubil vodilni položaj. Po letih težav in prestrukturiranja pa Nokia zdaj išče novo priložnost za rast. Tokrat ne pri mobilnih telefonih, temveč na enem najbolj vročih področij današnjega gospodarstva – umetni inteligenci, poroča stran Telegraf biznis.

Nova priložnost: AI in podatkovni centri

Kot poroča Reuters, Nokia vse bolj usmerja poslovanje v infrastrukturo za podatkovne centre in umetno inteligenco. Podjetje dobavlja optično omrežno opremo in rešitve za povezovanje velikih podatkovnih centrov, ki jih gradijo tehnološki velikani.

To področje doživlja eksplozivno rast zaradi pospešenega razvoja umetne inteligence. Podjetja, kot so Microsoft, Google, Amazon in Meta, vlagajo milijarde evrov v novo infrastrukturo, kar odpira nove poslovne priložnosti tudi za Nokio. V drugem četrtletju letošnjega leta so se prihodki Nokie od strank s področja umetne inteligence in računalništva v oblaku več kot podvojili. Po podatkih podjetja so naročila iz tega segmenta dosegla kar 2,8 milijarde evrov.

Rezultati so boljši od pričakovanj

Nokia je med vlagatelji vzbudila pozornost tudi z boljšimi poslovnimi rezultati od pričakovanj analitikov. Po poročanju Reutersa je primerljivi dobiček iz poslovanja v drugem četrtletju dosegel 434 milijonov evrov, kar je 18 odstotkov več kot leto prej in precej nad pričakovanji trga. Prihodki so znašali približno 4,8 milijarde evrov. Izvršni direktor Justin Hotard, ki se je Nokii pridružil po karieri pri Intelu, vse bolj poudarja prav povezavo med omrežnimi tehnologijami in razvojem umetne inteligence. Pod njegovim vodstvom se podjetje osredotoča na omrežno infrastrukturo, ki je nujna za delovanje sodobnih AI-sistemov.

Ali lahko Nokia doživi novo zlato dobo?

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Čeprav se Nokia verjetno ne bo vrnila na vrh trga mobilnih telefonov, kjer danes prevladujeta Apple in Samsung, si želi postati eden ključnih igralcev v ozadju AI revolucije. Podjetje računa na to, da bo povpraševanje po zmogljivejših omrežjih, optičnih povezavah in podatkovnih centrih v prihodnjih letih še naprej hitro raslo. Pri Nokii celo ocenjujejo, da je povpraševanje tako veliko, da so omejitve trenutno predvsem na strani dobavnih verig. Po desetletju, v katerem je Nokia veljala predvsem za opomnik, kako hitro lahko tehnološki velikan izgubi svoj položaj, se finsko podjetje zdaj predstavlja kot eden od igralcev, ki želijo zaslužiti na največjem tehnološkem trendu tega desetletja – umetni inteligenci.