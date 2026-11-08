Vse več ekonomistov pozornost usmerja proti Poljski, ki jo mediji in analitiki vse pogosteje opisujejo kot "novega evropskega tigra". Država ne privablja le novih investicij, temveč tudi podjetja, ki so bila tradicionalno tesno povezana z nemškim gospodarstvom.

Medtem ko Nemčija caplja, Poljska raste

Razlika med državama postane očitna že pri gospodarski rasti. Po podatkih, ki jih povzema Večernji list, je bila Nemčija leta 2024 v recesiji, medtem ko je Poljska zrasla za tri odstotke. Tudi leto pozneje je razlika ostala velika: nemško gospodarstvo je zraslo za le 0,2 odstotka, poljsko pa za 3,6 odstotka. To je eden od razlogov, da številna podjetja vse pogosteje širijo poslovanje vzhodno od nemške meje.

Na Poljskem je že 6.000 nemških podjetij

icon-expand Poljska se iz države poceni delovne sile spreminja v eno najhitreje rastočih gospodarstev v Evropi. FOTO: iStock

Po ocenah v državi deluje približno 6.000 nemških podjetij, ki so skupaj investirala okoli 50 milijard evrov. Med njimi je tudi podjetje Dr. Schumacher. Čeprav ima uradni sedež še vedno v Nemčiji, velik del proizvodnje poteka na Poljskem. Vodstvo podjetja kot eno največjih prednosti izpostavlja hitrejše upravne postopke. Če podjetje na Poljskem potrebuje novo skladišče ali proizvodni objekt, lahko dovoljenja pridobi precej hitreje kot v Nemčiji, kjer postopki pogosto trajajo več let.

To ni več zgodba o poceni delovni sili

Poljska je bila nekoč zanimiva predvsem zaradi nižjih stroškov dela. Danes investitorji poudarjajo druge prednosti. Po besedah ekonomista Marcin Pjontkovski pomembno vlogo igrajo kakovost delovne sile, motiviranost zaposlenih, sodobna infrastruktura in precej manj birokratskih ovir. Dodaten plus so davčne ugodnosti. Mladi do 26. leta starosti so oproščeni dohodnine do približno 20.000 evrov letnega prihodka. Kupci prve nepremičnine so oproščeni davka na prenos lastništva, država pa pripravlja tudi dodatne ugodnosti za družine z otroki.

Celo migracijski tokovi se obračajo

Morda najbolj zgovoren podatek je povezan z ljudmi. Leta 2024 se je iz Nemčije na Poljsko preselilo skoraj 91.000 ljudi, v nasprotni smeri pa približno 82.000. To pomeni, da je Nemčija prvič zabeležila negativen migracijski saldo v odnosu do Poljske. Med povratniki je tudi Joana Stolarek, ki se je po treh desetletjih življenja v Berlinu vrnila v Varšavo. Eden od razlogov so bile davčne ugodnosti, namenjene ljudem, ki se vrnejo v domovino.

Deset let pred Nemčijo?

Pomembno vlogo igra tudi digitalizacija. Po oceni Larsa Guthajla, direktorja Nemško-poljske industrijske in trgovinske zbornice v Varšavi, je Poljska pri digitalizaciji javne uprave najmanj deset let pred Nemčijo. Številne storitve, od ustanovitve podjetja do identifikacije pri državnih organih, je mogoče opraviti prek spleta. Poljska je v zadnjih dveh desetletjih zgradila še več kot 4.000 kilometrov hitrih cest, kar je dodatno izboljšalo pogoje za poslovanje.

Zakaj je to pomembno tudi za Slovenijo?

Dogajanje na Poljskem pozorno spremljajo tudi vlagatelji in podjetja drugod po Evropi. Poljska namreč kaže, kako lahko kombinacija infrastrukturnih vlaganj, digitalizacije, davčnih spodbud in učinkovitejše administracije spremeni gospodarsko sliko države. Pred dvajsetimi leti je bila predvsem država, iz katere so ljudje odhajali na delo v tujino. Danes pa postaja ena najuspešnejših zgodb evropskega gospodarstva.