Ko podjetnik proda svoje podjetje za več deset milijonov evrov, večina ljudi pričakuje, da bo največ pridobil prav lastnik. Tokrat pa je bilo nekoliko drugače. Pedro Pestana, ustanovitelj tehnološkega podjetja Marosa, s sedežem v španskem mestu Vigo, je po prodaji podjetja za 112 milijonov evrov del izkupička namenil zaposlenim. Med 120 članov ekipe je razdelil približno 4,2 milijona evrov bonusov. Njegova poteza je požela veliko pozornosti, saj je želel poslati jasno sporočilo: podjetja ne zgradi en človek.

'Uspeha nisem ustvaril sam'

Pestana pravi, da se mu je zdelo samoumevno, da del ustvarjene vrednosti vrne ljudem, ki so pomagali graditi podjetje. Po njegovih besedah uspeh podjetja ni rezultat dela ene osebe, ampak celotne ekipe. Prav zato se je odločil, da zaposleni ne bodo le opazovali velikega posla od daleč, temveč bodo od njega imeli tudi konkreten finančni učinek.

Zanimivo je, da bonusov niso prejeli le dolgoletni sodelavci. Del nagrade je pripadel vsem zaposlenim, tudi tistim, ki so se podjetju pridružili pred kratkim.

Posebej je izpostavil prve zaposlene

Še posebej je pohvalil ljudi, ki so se mu pridružili v času, ko je bil Marosa še majhen startup brez zagotovljenega uspeha. Nekateri zaposleni so ob njem že devet let in so verjeli v projekt, ko je bilo treba praktično vse zgraditi iz nič. Prav njim pripisuje velik del zaslug za rast podjetja, ki je v manj kot treh letih podvojilo prihodke, poroča stran Index.

Prodaja ne pomeni tudi odpuščanj

Veliki prevzemi pogosto sprožijo strah med zaposlenimi, saj se po spremembi lastništva pogosto začnejo reorganizacije in odpuščanja. V tem primeru naj bi bilo drugače. Podjetje Marosa, ki razvija rešitve za upravljanje DDV-ja, elektronskih računov in drugih davčnih obveznosti na mednarodnih trgih, je postalo del skupine Wolters Kluwer. Kljub prevzemu naj bi vseh 120 zaposlenih ostalo v podjetju, delo pa nadaljuje tudi sam Pestana.

Upa, da ga bodo posnemali tudi drugi

icon-expand Po prodaji podjetja ni nagradil le sebe. Milijone je razdelil tudi zaposlenim FOTO: Shutterstock

Podjetnik se ni odločil javno govoriti o bonusih zaradi promocije podjetja, temveč zato, ker bi rad spodbudil razpravo o tem, kako se ob prodaji podjetij deli ustvarjena vrednost. Pravi, da bi si želel, da bi tudi drugi lastniki podjetij ob podobnih poslih razmislili, ali lahko del zaslužka namenijo ljudem, ki so pomagali ustvariti uspešno zgodbo. To seveda ni obveznost in vsaka prodaja podjetja je drugačna. A njegov primer kaže, da včasih največje pozornosti ne pritegne sama prodajna cena, temveč način, kako se z uspehom ravna po sklenjenem poslu.