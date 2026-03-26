Šef naftne družbe Shell Wael Sawan je izdal opozorilo, da bi se Evropa lahko v nekaj tednih soočila z resnimi težavami pri oskrbi z energijo. Glavni razlog za to je zaostritev konflikta na Bližnjem vzhodu, ki že zdaj vpliva na globalne cene nafte in plina. Posebej problematična je morebitna blokada Hormuške ožine, poti, po kateri gre kar petina svetovne energije. Če se to zgodi, se bodo cene energije hitro dvignile in obstaja velika možnost pomanjkanja. To bi pomenilo, da bi se lahko spet uvedli ukrepi za omejitev porabe energije, podobni tistim, ki smo jih izkusili med energetsko krizo leta 2022. Priprava na takšen scenarij je ključnega pomena za države in potrošnike po Evropi, poroča stran dnevnik.hr.

Bližnjevzhodni konflikt in vpliv na cene nafte in plina

icon-expand Hormuška ožina FOTO: AP

Zaostrovanje spopadov na Bližnjem vzhodu je v zadnjem obdobju pomemben dejavnik pri nestabilnosti globalnega energetskega trga. Območje je namreč ključno za svetovno proizvodnjo in transport nafte in plina, zato vsak večji incident ali grožnja povzroči takojšnje povišanje cen. Trenutni razvoj dogodkov vpliva na verige dobave in dviga strah pred manjšo razpoložljivostjo. Šef Shella je to tveganje jasno izpostavil v svojem zadnjem opozorilu, kar je potrditev resnosti situacije. Države v Evropi, ki so močno odvisne od uvoza energentov iz te regije, so se tako znašle pred velikim izzivom, kako zagotoviti nemoteno oskrbo. Cene goriv na črpalkah in stroški ogrevanja lahko zato hitro narastejo.

Hormuška ožina je ključna, saj skoznjo teče okoli petina vsega svetovnega prevoza energentov, vključno z nafto, kar jo dela izjemno ranljivo točko.

Pričakovan vpliv na cene in možnost omejevanja porabe za potrošnike

icon-expand Tanker FOTO: Shutterstock

Če pride do zaprtja ali resnih ovir v Hormuški ožini, bo to takoj povišalo cene nafte in plina po vsem svetu, saj bo na voljo manj energentov. To bo direktno vplivalo na vaše stroške goriva, elektrike in ogrevanja doma. Za podjetja in gospodinjstva bo to pomenilo višje izdatke in manjšo kupno moč. Poleg visokih cen obstaja tudi tveganje pomanjkanja, kar lahko prekine delovanje tovarn in oteži transport blaga. Ne smemo pozabiti na energetsko krizo iz leta 2022, ko so bile uvedene številne omejitve. Sedanja situacija lahko prinese podobne ali še hujše scenarije. Države in podjetja zato že zdaj iščejo alternativne rešitve za oskrbo in optimizacijo porabe, vendar so ti procesi dolgotrajni in dragi.

Energetska kriza iz leta 2022 nam je pokazala, kaj se zgodi, ko se oskrba z energenti omeji – uvedene so bile omejitve in varčevalni ukrepi. V primeru resnih motenj pri oskrbi, še posebej ob morebitnem zaprtju Hormuške ožine, je zelo verjetno, da bomo spet videli podobne, morda celo strožje ukrepe. Ti ukrepi lahko vključujejo priporočila za varčevanje, zmanjšanje temperature ogrevanja v javnih zgradbah, morebitne omejitve uporabe določenih električnih naprav in celo nadzor nad prometom. Bistvo takšnih odločitev je uravnavati porabo, da kljub pomanjkanju preprečimo, da bi se sistem popolnoma porušil. Pripravljenost na takšne omejitve bo ključna tako za industrijo kot za gospodinjstva, ki se morajo zavedati potencialnih sprememb v svojem vsakdanjem življenju.

Kaj počnejo industrija in vlade za preprečevanje energetske krize?

icon-expand Cena surove nafte FOTO: Shutterstock