Vrednost vaših podatkov na spletu je v realnosti precej večja, kot si verjetno mislite. Strokovnjaki iz Web3 Foundation so namreč izračunali, da vsak posameznik tehnološkim velikanom tekom življenja prinese kar do 244.800 evrov. Podjetja, kot so Google, Meta in Amazon, zbirajo vsak vaš klik, objavo na družbenih omrežjih in celo podatke o lokaciji, da bi te informacije prodala oglaševalcem ali jih uporabila za razvoj novih orodij, poroča stran TPortal. Danes ti podatki niso namenjeni samo prikazovanju oglasov, ampak se masovno uporabljajo za urjenje robotov in klepetalnikov. Poročilo poudarja, da nekateri tehnološki giganti samo na račun enega uporabnika letno zaslužijo tudi do 1.000 funtov oziroma skoraj 1.200 evrov. Gre za izjemen poslovni model, ki se opira na vaše vsakodnevne spletne aktivnosti brez neposrednega finančnega povračila vam.

Kako se vaš klik spremeni v denar za tehnološke velikane?

Gospodarstvo prihodnosti temelji na podatkih. Medtem ko mi uporabljamo brezplačne spletne storitve, se v ozadju dogaja kompleksna predelava informacij. Vaši podatki ne končajo le pri enem podjetju; pogosto potujejo skozi vrsto organizacij, ki jih uporabljajo za učenje pametnih sistemov. Nvidia je denimo ravno na račun sodelovanja s podjetjem OpenAI dosegla neverjetno tržno vrednost, kar le še potrjuje, kako dragoceni so postali viri informacij.

Microsoft in Apple sta že presegla vrednost 4 bilijonov dolarjev (3,43 bilijona evrov), kar je neposredna posledica moči, ki jo črpajo iz zbiranja digitalnih odtisov milijonov ljudi po celem svetu. Zavedanje o tem, kam gredo vaše informacije, je prvi korak do bolj varnega in preglednega digitalnega vsakdana.

Vaši podatki so ključ: Vsako leto tehnološki velikani na vaš račun v povprečju zaslužijo približno 1.200 evrov prek zbiranja informacij.