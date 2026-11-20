Iskalci zaposlitve, dobavitelji in vsi, ki spremljajo prihodnost avtomobilske industrije, imajo razlog za pozornost. Elon Musk stavi na velik evropski projekt, ki bi lahko pomembno vplival na trg dela in razvoj avtonomne mobilnosti v Evropi. Tesla je napovedala naložbo v višini treh milijard evrov v širitev svoje tovarne v Grünheideu pri Berlinu. V okviru projekta namerava zgraditi nov proizvodni obrat za avtonomne taksije Cybercab, hkrati pa ustvariti več sto novih delovnih mest, poroča Poslovni dnevnik. Če bodo načrti uresničeni, bo nova proizvodna hala lahko izdelala do milijon robotaksijev letno. Gradnja naj bi se začela v prvi polovici leta 2027, proizvodnja pa leta 2029.

Ključne informacije - Naložba je vredna 3 milijarde evrov. - Tesla bo zgradila nov obrat za proizvodnjo avtonomnih vozil Cybercab. - Projekt bo prinesel več sto novih delovnih mest. - Tovarna bi lahko proizvedla do milijon robotaksijev letno.

Zakaj je projekt pomemben?

V zadnjih letih se je zdelo, da je širitev Tesline evropske proizvodnje pod vprašajem. Podjetje je del načrtovanih vlaganj začasno ustavilo zaradi slabše prodaje električnih vozil.

icon-expand Musk odpira nov projekt v Evropi za tri milijarde evrov, nastalo bo na stotine delovnih mest FOTO: Profimedia

Zdaj se razmere spreminjajo. Po podatkih nemškega urada za motorna vozila KBA se je prodaja Teslinih vozil v Nemčiji močno povečala. Od januarja do oktobra letos je bilo registriranih 47.742 Teslinih vozil, kar je približno trikrat več kot v enakem obdobju lani. Ravno okrevanje povpraševanja je eden od razlogov, da je podjetje znova aktiviralo milijardno investicijo.

Kaj sploh je Cybercab?

Cybercab je Teslin koncept popolnoma avtonomnega taksija brez volana in brez pedal. Prototip je podjetje evropski javnosti predstavilo konec leta 2024. Po besedah Elona Muska naj bi prav takšna vozila v prihodnosti predstavljala velik del Tesline proizvodnje. Njegova logika je preprosta: večina voženj poteka z enim ali dvema potnikoma, zato naj bi bila manjša avtonomna vozila idealna rešitev za mestni promet.

Kaj pomeni več sto novih delovnih mest?

Za gradnjo in pripravo proizvodnje bo Tesla zaposlila več sto ljudi. Poleg tega bodo nova delovna mesta verjetno nastala tudi pri dobaviteljih, logističnih podjetjih in izvajalcih gradbenih del. Tovarna pri Berlinu je že danes eden največjih Teslinih proizvodnih centrov v Evropi. Oktobra je tam delalo približno 12.600 ljudi, podjetje pa je v zadnjih mesecih zaposlilo še dodatnih 2.000 delavcev.

Kaj to pomeni za vas?

icon-expand Teslina 'megatovarna' v bližini Berlina FOTO: AP

Če delate v avtomobilski industriji, projekt potrjuje, da ostaja Nemčija eno ključnih evropskih središč za električna vozila. Če iščete zaposlitev v tehnološkem, proizvodnem ali inženirskem sektorju, se bodo v prihodnjih letih odprle nove priložnosti, povezane z gradnjo in zagonom tovarne. Če spremljate naložbe in poslovne trende, pa je projekt pomemben signal, da Tesla kljub konkurenci kitajskih proizvajalcev in zahtevnim razmeram na trgu še naprej agresivno vlaga v evropsko proizvodnjo.

Primerjava s Slovenijo

Tri milijarde evrov predstavljajo znesek, ki je večji od številnih največjih industrijskih investicij v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Takšne naložbe ne vplivajo le na eno podjetje, temveč na celotno dobaviteljsko verigo, trg dela in regionalni gospodarski razvoj. Za slovenska podjetja, ki sodelujejo z avtomobilsko industrijo, lahko širitev proizvodnje velikih evropskih proizvajalcev pomeni tudi nove poslovne priložnosti.

Vir: Poslovni dnevnik, KBA