Astrološki trendi za leto 2026 kažejo, da se bosta med vsemi horoskopskimi znamenji najbolje finančno odrezala rak in tehtnica. Medtem ko se bodo nekateri borili z negotovostjo, naj bi se prav njima odprla vrata nepričakovane stabilnosti, novih priložnosti ter rasti prihodkov. To potrjujejo tudi podrobne finančne napovedi iz priznanih tujih astroloških portalov, ki razkrivajo, da bo druga polovica leta izjemno obetavna.

Rak: stabilna rast, novi prihodki in preudarne naložbe

Tuje astrološke analize za leto 2026 kažejo, da zvezde rakom napovedujejo stabilno leto z možnostjo večjih finančnih premikov v drugi polovici leta. Portal Astroyogi izpostavlja, da raki običajno ravnajo previdno in dolgoročno, kar se jim bo letos obrestovalo – druga polovica leta naj bi prinesla dodatne prihodke, nove priložnosti ali ponovne izterjave dolgovanih sredstev. Po podatkih GaneshaSpeaks bodo imeli raki v letu 2026 korist od vpliva Saturna, ki jih bo spodbujal k disciplini, varčevanju ter racionalnim odločitvam. To naj bi vodilo v počasno, a trdno rast, še posebej po sredini leta, ko se odprejo ugodnejši pogoji za investiranje v varnejše naložbe. Največ bodo pridobili tisti raki, ki bodo ostali zmerni, dosledni in bodo sredstva razporejali premišljeno. Impulzivno trošenje, opozarjajo tuji viri, bi lahko pokvarilo sicer izjemno dobro finančno dinamiko.

Tehtnica: leto stabilnosti, bonitet in presenetljivih dobičkov

icon-expand Zlato in evri - kaj pravijo zvezde, kdo naj bi jih največ dobil? FOTO: Adobe Stock

Za tehtnice je leto 2026 po tujih astroloških virih izrazito obetavno, še posebej v drugem delu leta. Astroyogi poroča, da bodo tehtnice beležile uravnotežen dotok denarja, rast prihodkov in odpiranje novih investicijskih priložnosti, pri čemer naj bi bil prelomni trenutek sredina leta, ko Jupiter prinaša bonuse, dvige prihodkov ali nepričakovane finančne prilive. Tudi GaneshaSpeaks napoveduje, da bo leto prineslo ugodna obdobja za varčevanje, prestrukturiranje osebnega proračuna ter premišljene investicije. V drugi polovici leta naj bi do izraza prišli projekti, ki prinašajo dolgoročno stabilnost, medtem ko bodo tehtnice v poslovnem svetu imele možnost širjenja dejavnosti in boljših donosov. Skupni finančni trend za tehtnice je torej postopen vzpon, ki se v drugi polovici leta okrepi v opazno rast prihodkov.

Kaj to pomeni za oba znaka?