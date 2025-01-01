Cekin.si
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Igre na srečo

Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko

Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse
Zaposleni

Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse

Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Novice

Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović

Zakaj se Evropa vrača k jedrski energiji?
Novice

Zakaj se Evropa vrača k jedrski energiji?

Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Zaposleni

Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo

Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Igre na srečo

Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji

Preverite, ali ste vi vplačali pravo kombinacijo številk.

Dobitek ameriške loterije Powerball narasel na 1,6 milijarde dolarjev
Igre na srečo

Dobitek ameriške loterije Powerball narasel na 1,6 milijarde dolarjev

Pri igri Powerball je potrebno zadeti pet številk in ključno šesto številko powerball. En listič oziroma igra stane dva dolarja, kar je 1,71 evra.

Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Igre na srečo

Loto milijoni bi lahko izpuhteli

Ste igrali loto in pozabili preveriti listič? Nekdo v Münchnu ima na voljo le še nekaj dni, da prevzame milijon evrov! A ni edini, ki je pozabil preveriti vplačano potrdilo.

Zakonca zadela že drug jackpot
Igre na srečo

Zakonca zadela že drug jackpot

Spoznajte izjemno zgodbo zakoncev, ki sta dvakrat zadela jackpot in svojo srečo nesebično delita z drugimi. Njuna dejanja navdihujejo in kažejo, kako lahko denar resnično spreminja življenja na bolje.

Mladi vajenec po zmagi na loteriji ostaja zvest delu
Igre na srečo

Mladi vajenec po zmagi na loteriji ostaja zvest delu

James Clarkson, 20-letni vajenec za plinske napeljave, je na loteriji osvojil 7,5 milijona funtov, a ostaja zvest delu in načrtom za prihodnost. Preberite njegovo zgodbo.

Nekdo je osvojil 594.886 evrov na Eurojackpotu
Igre na srečo

Nekdo je osvojil 594.886 evrov na Eurojackpotu

Nekdo v Sloveniji je osvojil 594.886 evrov, in sicer z izžrebano kombinacijo 5+1 na Eurojackpotu.

Novoletni Loto je razprodan
Igre na srečo

Novoletni Loto je razprodan

Loterija Slovenije je sporočila pomembno novico: Novoletni Loto je bil letos razprodan v samo osmih dneh!

Novoletni Loto: kmalu bodo prodali vsa potrdila
Igre na srečo

Novoletni Loto: kmalu bodo prodali vsa potrdila

Loterija Slovenije opozarja, da je bilo v petih dneh prodane že skoraj dve tretjini celotne naklade potrdil. In to kljub dejstvu, da je bilo na voljo 100.000 potrdil več kot lani.

Poglejte, kam gre Eurojackpot kombinacija 5+0
Igre na srečo

Poglejte, kam gre Eurojackpot kombinacija 5+0

Preverite Eurojackpot številke ter kje je bil vplačan dobitek 5+0.

Novoletni Loto: več dobitkov, višji sklad in naložbeno zlato
Igre na srečo

Novoletni Loto: več dobitkov, višji sklad in naložbeno zlato

Letos je na voljo kar 100.000 potrdil več kot lani - torej 450.000 potrdil. Novoletni Loto ponuja še nekaj novosti.

Še boljši kot lani: Novoletni Loto na voljo že kmalu

Vsi nestrpno čakajo informacije Loterije Slovenije, ali bo tudi letos organizirala Novoletni Loto, ki je lani požel val navdušenja. Kaj so za Cekin.si povedali na Loteriji?

Še boljši kot lani: Novoletni Loto na voljo že kmalu
