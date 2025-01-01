Preverite, ali ste vi vplačali pravo kombinacijo številk.
Pri igri Powerball je potrebno zadeti pet številk in ključno šesto številko powerball. En listič oziroma igra stane dva dolarja, kar je 1,71 evra.
Ste igrali loto in pozabili preveriti listič? Nekdo v Münchnu ima na voljo le še nekaj dni, da prevzame milijon evrov! A ni edini, ki je pozabil preveriti vplačano potrdilo.
Spoznajte izjemno zgodbo zakoncev, ki sta dvakrat zadela jackpot in svojo srečo nesebično delita z drugimi. Njuna dejanja navdihujejo in kažejo, kako lahko denar resnično spreminja življenja na bolje.
James Clarkson, 20-letni vajenec za plinske napeljave, je na loteriji osvojil 7,5 milijona funtov, a ostaja zvest delu in načrtom za prihodnost. Preberite njegovo zgodbo.
Nekdo v Sloveniji je osvojil 594.886 evrov, in sicer z izžrebano kombinacijo 5+1 na Eurojackpotu.
Loterija Slovenije je sporočila pomembno novico: Novoletni Loto je bil letos razprodan v samo osmih dneh!
Loterija Slovenije opozarja, da je bilo v petih dneh prodane že skoraj dve tretjini celotne naklade potrdil. In to kljub dejstvu, da je bilo na voljo 100.000 potrdil več kot lani.
Preverite Eurojackpot številke ter kje je bil vplačan dobitek 5+0.
Letos je na voljo kar 100.000 potrdil več kot lani - torej 450.000 potrdil. Novoletni Loto ponuja še nekaj novosti.
Vsi nestrpno čakajo informacije Loterije Slovenije, ali bo tudi letos organizirala Novoletni Loto, ki je lani požel val navdušenja. Kaj so za Cekin.si povedali na Loteriji?