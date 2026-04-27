Nemški mediji poročajo o neverjetnem primeru z jugozahoda države, kjer je srečni dobitnik na Eurojackpotu prejel približno 703.600 evrov, a je kmalu po tem umrl.

Ta nenavaden primer je bil omogočen zaradi aktivne naročnine na storitve loterije, poročajo mediji, med njimi tudi stran Telegraf Biznis. Moški je oddal zmagovalno srečko, ko je bil še živ, in ta je ostala veljavna tudi po njegovi smrti. Dobiček je torej ustvaril v obdobju, ko je bila naročnina še aktivna.

Takšni primeri so sicer v svetu iger na srečo redki.