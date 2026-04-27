Nemški mediji poročajo o neverjetnem primeru z jugozahoda države, kjer je srečni dobitnik na Eurojackpotu prejel približno 703.600 evrov, a je kmalu po tem umrl.
Ta nenavaden primer je bil omogočen zaradi aktivne naročnine na storitve loterije, poročajo mediji, med njimi tudi stran Telegraf Biznis. Moški je oddal zmagovalno srečko, ko je bil še živ, in ta je ostala veljavna tudi po njegovi smrti. Dobiček je torej ustvaril v obdobju, ko je bila naročnina še aktivna.
Takšni primeri so sicer v svetu iger na srečo redki.
Kdo je pravzaprav upravičen do tega ogromnega zneska?
Pri podjetju, ki omogoča igranje loterije, so hitro razrešili dileme o tem, komu pripada denar. Ker je moški listek oddal in plačal še pred smrtjo, dobiček ne zapade, ampak se prenese na njegove dediče. Po končanem postopku revizije, kjer so preverjali identiteto in veljavnost listka, so ugotovili, da denar pripada neposrednim naslednikom. Dobiček na loteriji je tako postal predmet dednega prava, prav tako kot bi bila to hiša ali avtomobil.
Osnovna pravila: kako deluje loto z največjimi dobitki
Pri igranju loto igre Eurojackpot udeleženci izbirajo med glavnim naborom številk do 50 in dodatnimi številkami, ki lahko dramatično povečajo končni dobitek. Žrebanja potekajo redno v Helsinkih, dobitki pa so na voljo prebivalcem več evropskih držav, vključno s Slovenijo. Moški iz Nemčije je imel srečo prav pri takšnem žrebanju, ko je zadel kombinacijo, ki prinaša drugi najvišji razred dobitkov.
Postopek izplačila je bil v tem primeru malce daljši kot običajno, saj je bila potrebna podrobna pregledna revizija. Ponudniki so morali zagotoviti, da so bila vsa pravila spoštovana in da so upravičenci pravi. Zdaj ko je proces končan, bo denar izplačan na račun vdove.
