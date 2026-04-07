Ključ je v tem, kaj želiš povedati
Borut Pahor poudarja, da je bistvo dobrega nastopa v vsebini: "Naj se osredotočijo na to, kar imajo povedati." Po njegovih besedah je težko prepričati občinstvo, če nimaš jasnega sporočila: "Težko je biti dober govornik ali nastopajoči, če nimaš kaj povedati ali pa če nimaš kaj pokazati."
Zaupanje vase je odločilno
Pomembno pa ni le, da nekaj imaš, ampak tudi, da v to verjameš: "Če imajo in verjamejo, da imajo." Prav to je pogosto razlog, da se posamezniki odločijo stopiti na oder oddaje Slovenija ima talent. Namesto da bi razmišljali o občinstvu, kamerah ali lastni nervozi, svetuje preusmeritev pozornosti: "Naj se osredotočijo na to, kaj želijo predstaviti, kako se želijo predstaviti." In dodaja še ključno misel: "Naj pozabijo vse drugo, samo nase naj mislijo."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV