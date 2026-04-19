Nasvet Nuške Drašček: Kako premagati tremo in pokazati talent
Nuška Drašček poudarja, da je pri nastopanju ključna predvsem notranja želja. Strah in trema sta po njenem mnenju povsem razumljiva, saj dobro ve, kako zahtevno se je z njima soočiti in sprejeti dejstvo, da ne moreš biti všeč vsem. Še posebej pri petju, ki je izrazito osebno in povezano z notranjim svetom posameznika, je to lahko velik izziv.
Ob tem izpostavlja, da se vedno najde kdo, ki mu nastop ne bo všeč, vendar se na to ni smiselno osredotočati. Pomembneje je misliti na tiste, ki želijo slišati, kar imaš za povedati. "Treba je pozabiti na tistega enega človeka in si predstavljati vse, ki bi želeli slišati, kar imamo za povedati," pravi. Če je želja dovolj močna in človek čuti, da ima nekaj za dati, je po njenem treba narediti prvi korak. "Treba je preskočiti začetni strah, potem pa se prepustiti in uživati," dodaja.
Nova sezona oddaje Slovenija ima talent tako dobiva vedno bolj zanimivo ekipo. Manjka nam samo še eno ime, ki bo skupaj z Alyo, Borutom Pahorjem in Nuško Drašček to jesen na POP TV sedlo za žirantsko mizo. Kdo bo to? Razkrili bomo kmalu. Do takrat pa imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, samo še do konca aprila čas, da se prijavijo in stopijo na največji oder v Sloveniji.
