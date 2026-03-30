Astronavtka z edinstvenim pogledom na Zemljo
Nasina astronavtka Jessica Meir je med svojim četrtim vesoljskim sprehodom 18. marca 2026 ujela trenutek, ki ga lahko doživi le peščica ljudi – posnela je selfi v prostoru med ISS in neskončnostjo vesolja, v njenem vizirju pa se je jasno zrcalila modra Zemlja. Dogodek je postal izjemno odmeven, saj je bil to hkrati tudi prvi vesoljski sprehod njenega kolega, astronavta Chrisa Williamsa.
Sedem ur težkega, natančnega dela
Meir in Williams sta se iz modula Quest podala v odprto vesolje ob 8.52 po vzhodnoameriškem času, da bi izvedla priprave za prihodnje namestitve novih sončnih kolektorjev iROSA, ki bodo okrepili energetski sistem Mednarodne vesoljske postaje. Gre za ključen projekt, saj nove modularne plošče zagotavljajo dodatno energijo za vitalne sisteme laboratorija v orbiti. Nasa je potrdila, da je bil sprehod dolg sedem ur in dve minuti, medtem pa je posadka uspešno pripravila celoten 2A energetski kanal in izvedla več dodatnih tehničnih posegov.
Selfi, ki priča o zgodovinskem trenutku
Medtem ko sta oba astronavta opravljala natančno in fizično zahtevno delo, je Meir uspela ujeti nekaj fotografij, ki so v hipu zakrožile po svetu. Na selfiju se smeji proti kameri, v njenem vizirju pa se zrcali obličje Zemlje – prizor, ki ga ne more ujeti skoraj nihče na našem planetu. Na drugem posnetku je ujet tudi Williams med svojo prvo odpravo v prostem vesolju. Fotografije je Meir delila dan po vrnitvi v varno notranjost postaje in ob tem poudarila, da ji je bilo v čast deliti izkušnjo z novincem Chrisom Williamsom, kar jo je navdalo z občutkom predajanja znanja novi generaciji raziskovalcev.
Korak naprej za prihodnost ISS
Nadgradnje z novimi sončnimi paneli bodo omogočile, da ISS ostane energetsko stabilna in pripravljena na prihodnje misije, tudi v luči načrtov za postopno deorbitacijo v prihodnjih letih. Nasa poudarja, da gre za pomembno fazo modernizacije, ki vključuje več vesoljskih sprehodov in tehnoloških nadgradenj, potrebnih za zagotavljanje varnega delovanja celotnega kompleksa.
Viri: Discover SWNS, NASA, Space.com
